Студия Universal выпускает новую "Мумию" с Томом Крузом. Стоит ли это смотреть?
, ИА "Амител"
Все о главной премьере недели в кино
В российский прокат 8 июня выходит один из самых ожидаемых проектов Universal — ремейк классической ленты студии "Мумия", где главную роль исполнил Том Круз. Рассказываем все о главной премьере этой недели, где нестареющий актер сражается с пауками, крысами и египетскими жрицами.
1
О чем фильм?
Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона. Но настанет день, и она явится в наш мир, чтобы вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры. Однажды во время раскопок группа ученых находит гробницу с дочерью фараона. Тогда она просыпается и решает поработить мир.
2
Почему стоит смотреть?
Идеальное летнее кино. Вас ждут отличные спецэффекты и экшн-сцены. Картина является официальным ремейком знаменитого фильма 1932 года. Именно эта картина входит во все списки лучших фильмов 20 века. В 1940-е годы было сделано сразу несколько продолжений этого фильма. В частности, "Рука мумии", "Гробница мумии", "Призрак мумии" и "Проклятие мумии". Однако особой популярностью пользовался фильм "Мумия" 1999 года Стивена Соммерса с Бренданом Фрейзером. Картина отлично прошла в мировом прокате и имела сразу два продолжения. Новая "Мумия" станет первой частью масштабного перезапуска Universal серии старых фильмов о монстрах. В планах студии в ближайшие годы выпустить "Франкенштейна" с Хавьером Бардемом, "Человека-невидимку" с Джонни Деппом и несколько других лент. Роль мумии исполнила актриса алжирского происхождения София Бутелла. Рассел Кроу появится в фильме в образах доктора Генри Джекила и мистера Эдварда Хайда.
3
Том Круз крут?
Очень! Он является главной звездой картины. В свои 54 года он самостоятельно выполняет трюки, бегает в кадре так же быстро, как Сергей Шубенков, и имеет идеальную фигуру. Том Круз — главная звезда новой "Мумии", и идти на картину нужно, прежде всего, ради него. Судя по трейлеру, в фильме Том Круз выживает после авиакатастрофы, на него нападают крысы и пауки, а также другие ужасные создания из царства мертвых.
4
Кто режиссер?
Для летних блокбастеров не обязательно знать фамилию режиссера. Алекс Куртцман известен как сценарист. Он приложил свою руку к таким проектам, как "Трансформеры", "Стартрек", "Остров", сериалу "Шпионка" и другим. До "Мумии" в качестве режиссера он сделал только один фильм — "Люди, как мы" 2012 года с Крисом Пайном в главной роли.
5
Где смотреть?
В Барнауле можно посмотреть в кинотеатре "Пионер". Смотрите более подробное расписание на его сайте. Пока же давайте посмотрим трейлер картины.
Комментарии