Фото: Алтайская митрополия
Православные христиане 25 июня отправятся в крестный ход в село Коробейниково к чудотворному образу Казанской Божией Матери. Как принять в нем участие, что взять с собой из одежды и провизии, о каких правилах поведения следует знать — обо всем этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Участником крестного хода может стать любой человек. Перед началом этого испытания верующие должны получить благословение священника. Дети до 18 лет могут принять участие в мероприятии, если с ними будут родители или попечители.
Организационное собрание состоится 18 июня после вечернего богослужения во дворе Покровского кафедрального собора. Отсюда 25 июня и начнется крестный ход. В путь паломники отправятся сразу после утренней Литургии.
Как пояснил порталу Amic.ru диакон Константин Филатов, для всех участников организуют двухразовое горячее питание. Будут работать две полевые кухни. Стоит отметить, что с 12 июня начнется Петров пост, поэтому меню будет организовано с учетом этого аспекта.
С собой обязательно нужно взять:
- деньги
- воду (в бутылке или фляжку);
- орехи, сухофрукты, сухое галетное печенье, сухари (остальные продукты по мере необходимости можно будет приобрести в населенных пунктах по пути следования);
- кружку, тарелку, ложку, нож;
- палатку, спальный мешок, каремат;
- плащ-накидку;
- удобную обувь;
- сменную одежду, носки;
- зубную щетку, зубную пасту;
- полотенце, мыло, шампунь, туалетную бумагу, влажные салфетки;
- йод, зеленку, бинт, пластырь, ножницы;
- средство от комаров и клещей, солнцезащитное средство;
- сотовый телефон и зарядное устройство.
Женщины допускаются в крестный ход только в юбках ниже колен и с покрытой головой. Мужчины должны быть в брюках, но не шортах. Так как идти придется по жаре, мужчинам также стоит надеть головные уборы.
Недопустимо распитие спиртных напитков. Курящим во время паломничества рекомендуется отказаться от этой вредной привычки.
Также стоит быть терпимыми к окружающим людям, контролировать свои негативные эмоции.
Необходимо строго подчиняться внутреннему распорядку крестного хода, утвержденному правящим архиереем. Не допускается реклама политических партий.
В конечной точке маршрута, селе Коробейниково, организаторы планируют оказаться 2 июля. Крестный ход будет осуществляться по обочине без перекрытия движения для автомобилей. Колонну будут сопровождать экипажи ДПС.
Общая протяженность пути — 250 километров. Основную часть пути предстоит преодолеть пешком. Подвоз паломников будет организован на участках с. Чистюнька – г. Алейск, г. Алейск – с. Усть-Пристань.
Ежегодно участие в мероприятии принимают порядка 1000 человек. И каждый раз, как отмечает диакон Константин, есть несколько десятков человек, которые проходят весь маршрут своим ходом.
Комментарии
Пациенты. Переться хрен знает куда, поклониться картинке.