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Российский фестиваль "Кинотавр" открывается в Сочи. Что интересного там покажут?

, ИА "Амител"
Все о главном российском фестивале


Фото: www.yuga.ru

Главный российский кинофестиваль "Кинотавр" в 27-й раз стартует в Сочи в среду, 7 июня. В этом году в конкурсе будут новые работы таких режиссеров, как Роман Волобуев, Борис Хлебников и другие. Рассказываем все, что интересного покажут на фестивале, и о фильмах, которые в ближайшее время выйдут в прокат.

1
Какой фильм откроет "Кинотавр"?
Фильмом открытия станет "Холодное танго" режиссера Павла Чухрая, известного по работам "Вор", "Русская игра", а также "Водитель для Веры". Ему также будет вручен приз "За честь, достоинство и преданность кинематографу". В киноленте "Холодное танго" снимались Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш и другие. В широкий российский прокат фильм выйдет 22 июня 2017 года. По словам президента фестиваля Александра Роднянского, "Холодное танго" — история любви, ненависти двух людей, которые встретились еще в детстве, в советской Литве 1940-х годов. Вторая мировая война связала их судьбы в один драматический узел.
2
Кто в конкурсе?
Фестиваль пройдет с 7 по 14 июня. В этом году в основной конкурс вошли 14 картин. Причем около половины из них — работы дебютантов. Самому молодому участнику Ивану Шахназарову 24 года, а Алексею Рыбину 56 лет. Среди самых интересных работ конкурса — "Аритмия" Бориса Хлебникова, знакомого по лентам "Сумасшедшая помощь". В главной роли — Александр Яценко. Кроме того, в Сочи покажут "Близкие" Ксении Зуевой, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Жги" Кирилла Плетнева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Прорубь" Андрея Сильвестрова, "Скоро все кончится" Алексея Рыбина, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова.
3
Что еще интересного будет?

Среди фестивальных спецпоказов – киноверсия сериала Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" и картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь", получившая недавно "Приз жюри" 70-го Каннского кинофестиваля.

На закрытии фестиваля 14 июня, после церемонии вручения основных призов, покажут киноальманах "Про любовь. Только для взрослых". Его соавторами выступили Павел Руминов, Наташа Меркулова, Нигина Сайфуллаева, Резо Гигинеишвили.

Кроме того, на площади в центре Сочи бесплатно покажут картины "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых", "Дуэлянт", "Ледокол".

4
Кто возглавляет жюри?

Жюри конкурса возглавит Евгений Миронов. Впервые за долгие годы во главе жюри не режиссер, а актер. Фестиваль торжественно откроется 7 июня в 19:00, а ранее традиционно звезды кино и телевидения пройдут к Зимнему театру по красной дорожке. Поприветствовать их смогут все желающие гости и жители Сочи. В жюри вошли режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди.


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