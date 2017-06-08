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Авиашоу, фестиваль кино и концерт Варвары. Куда сходить на День России в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Все о главных мероприятиях, которые пройдут 12 июня в регионе


Фото: администрация Алтайского края

Первый чемпионат Барнаула по дуатлону, фестиваль кино под открытым небом в Парке спорта имени Смертина, а также фестиваль на "Бирюзовой Катуни" и концерт фолк-певицы Варвары. Редакция Amic.ru собрала для вас лучшие мероприятия, которые можно посетить в Алтайском крае.

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Фестиваль на "Бирюзовой Катуни"

Главной праздничной площадкой региона станет "Бирюзовая Катунь", где пройдет фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни". В этом году он посвящен 80-летию Алтайского края и Году экологии в стране. Особенностью фестиваля 2017 года станут многочисленные мастер-классы для участников, которые проведут народные ремесленники и творческие коллективы. Это обучение ручной набойке по ткани, работе с шашкой в казачьей традиции, использованию народных инструментов в работе фольклорных коллективов, изучение основ народной хореографии, мастер-класс по изготовлению текстильных изделий и другие.

Кроме того, 11 июня участники фестиваля представят концертные программы и выставки в трех районах края — Алтайском, Советском и Смоленском. 12 июня площадки фестиваля развернутся в туристической зоне "Бирюзовая Катунь". Там выступят приглашенные артисты — творческое объединение "Казачий кругъ" и группа "Иван Купала". Гостей фестиваля научат водить хороводы, они смогут принять участие в мастер-классах и дегустации блюд национальной кухни, посетят выставку-продажу работ народных умельцев. Завершится празднование гала-концертом.

Вход на праздник будет бесплатным. Приехать на празднование Дня России на "Бирюзовой Катуни" можно с группами.

"Охота" (Барнаул) — тел.: (385-2) 368-401, 8-960-963-06-33.

Бюро экскурсий и путешествий (Бийск) — тел.: (385-4) 555-585, 8-906-946-5956.

Стоимость доставки из Бийска – 650 рублей, из Барнаула – 1200 рублей для взрослых и 1100 рублей для детей до 12 лет. Условия бронирования поездки и перечень услуг, входящих в ее стоимость, необходимо уточнять у организаторов доставки.

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Концерт Варвары в Барнауле

Главной звездой Дня России в Барнауле станет певица Варвара, которая выступит на площади Сахарова.

12 июня в 21.00 на сцену выйдет ансамбль русского танца "Огоньки" имени Гарри Полевого под управлением заслуженной артистки страны Ирины Менялиной. Это один из лучших коллективов Алтайского края, основанный в 1967 году. В основе репертуара – сибирский танец во всем его разнообразии. За годы своего существования ансамбль выступал в крупнейших городах СССР, участвовал в церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80. "Огоньки" побывали с гастролями в Болгарии, Румынии, Венгрии, ФРГ, Италии, Польше, Югославии, Китае и Мальте. В концерте примет участие и Мужской вокальный ансамбль. Он существует в Государственной филармонии Алтайского края с марта 2014 года. Его руководитель – известный на Алтае хормейстер и педагог Александр Афанасьев.

В 21.40 со своей программой выступит заслуженная артистка России Варвара с лихими плясками, трогательными напевами.

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Ночь кино, чемпионат по дуатлону и авиашоу

Также в Барнауле пройдет несколько любопытных мероприятий. В частности, фестиваль любительского кино. Мероприятие пройдет в Парке спорта Алексея Смертина.

В 17.30 будут работать десять интерактивных площадок в рамках фестиваля, посвященного Году экологии. В 18.45 начнется праздничное шествие и выступление творческих и спортивных коллективов. Открытие фестиваля назначено на 20.00.

Также в краевой столице пройдет первый в истории города чемпионат по дуатлону. Соревнования стартуют на площади Советов в 11.30.

Помимо этого, возможно, одно из самых любопытных мероприятий состоится на Речном вокзале. Так, ГТРК "Алтай", оркестр "Сибирь" и партия "Единая Россия" готовят большую праздничную программу "Мы вместе". Концерт на Речном вокзале в Барнауле продлится почти 4 часа, а в небе над Обью зрители увидят авиашоу. Вместе с оркестром "Сибирь" на сцену выйдут Александр Рухадзе, молодёжный ансамбль "Алтай", Лев Шапиро и его команда, вокальная группа педагогического университета, а также финалисты телепроекта "Поверь в себя". Начало мероприятия запланировано на 17.00.

 

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Куда сходить еще?

В День России пройдет сразу несколько политических акций. "Единая Россия" в этом году в основном будет праздновать на Речном вокзале. Однако в течение всего дня на площади Сахарова активисты будут раздавать партийную символику, запустят дирижабль, также с логотипом "ЕР".

ЛДПР проведет театрализованный флешмоб "Управляющие компании убегают от ответственности". Ожидается, что люди с названием УК, к которым у партии и населения есть претензии, будут убегать от других участников с надписью "ответственность". "Справедливая Россия" в 11.00 проведет у кинотеатра "Мир" митинг "Говорит молодежь".

Также в Барнауле пройдет специальный рок-концерт. Он начнется в 12 часов на площади Свободы.

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