Районы Алтайского края на выходных и в День России ждет неустойчивая погода, временами с грозовыми дождями, усилением ветра, локальным выпадением града.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, уже во второй половине дня 9 июня и сутки 10 июня в регионе ожидается штормовая погода: дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами с порывами до 22-27 метров в секунду.

11 июня ветер ослабнет, но увеличится интенсивность дождя. В предгорьях в воскресенье пройдут сильные ливневые дожди, местами с грозами и локальным выпадением града.

Температура воздуха в период с 9 по 11 июня в ночные часы будет колебаться от +8 до +15 градусов. Днем в субботу и воскресенье столбики термометров не поднимутся выше +17...+22 градусов. С 12 июня температура воздуха пойдет на повышение и установится малооблачная погода без осадков.