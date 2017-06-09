Один из самых успешных американских режиссеров Оливер Стоун снял документальный фильм о Владимире Путине. Фрагменты картины уже появились в сети, а российские СМИ расхватали на цитаты некоторые ответы главы российского государства из фильма. Рассказываем, почему стоит смотреть документальный фильм "Интервью с Путиным".
Оливер Стоун — известный режиссёр, который получал несколько статуэток "Оскар" за свои работы "Взвод", "Рожденный 4 июля". В его фильмографии также такие фильмы, как "ДФК: Выстрелы в Далласе", "Сноуден", "Прирожденные убийцы", "Уолл-стрит" и другие. Оливер Стоун очень любит снимать документальные фильмы, причем об известных политических деятелях. В частности, о Никсоне, Фиделе Кастро, а также Уго Чавесе.
Также Стоун побеседовал с президентом Боливии Эво Моралесом, тогдашними главами Парагвая Фернандо Луго, Бразилии Инасиу Лулой да Силвой и аргентинскими лидерами Нестором и Кристиной Киршнерами. А в 2016 году Стоун вместе с режиссером Игорем Лопатёнком сняли документальную ленту "Украина в огне". В ней речь шла об истории страны с XVII века до 2016 года, а также исследовалось становление украинского национализма. Теперь очередь дошла и до Владимира Путина.
Оливер Стоун записал беседы с российским президентом в Кремле, Сочи и подмосковной резиденции. Всего в течение двух лет состоялось четыре встречи. В одной из серий Путин с режиссером смотрят вышедший в разгар Холодной войны фильм Стэнли Кубрика "Доктор Стрэнджлайв" 1964 года.
Пока только появилось 7 минут интервью, но уже известны некоторые ответы Владимира Путина. Кроме того, американские СМИ узнали некоторые темы будущей картины. Телеканал Showtime выпустил 6 роликов с анонсами и фрагментами фильма The Putin Interviews. Также были обнародованы некоторые высказывания президента России из этого фильма, но без видео.
В частности, Стоун спрашивает о притеснении в России гомосексуалов из-за принятия закона о гей-пропаганде. Владимир Путин ответил, что никаких притеснений нет.
После этого Стоун спросил, что бы сделал российский президент, если бы оказался на подлодке и был вынужден идти в душ с геем.
"Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Ведь вы знаете, что я мастер по дзюдо", — сказал Путин.
Кроме того, Стоун задает вопрос о покушениях на Путина. Из беседы мы узнаем, что таковых было минимум пять, а также упоминает чемпиона по покушениям — лидера кубинской революции Фиделя Кастро.
"Я говорил с Кастро об этом. И он мне сказал: "Знаешь, почему я до сих пор жив?" Я спросил, почему. "Потому что я всегда лично занимался своей безопасностью". Я делаю свою работу. А служба безопасности — свою. И до сих пор они справлялись неплохо", – сказал российский лидер.
Кроме того, Путин со Стоуном обсудили поступок Эдварда Сноудена.
"Я считаю, что он не должен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться – и все. Но он пошел дальше", — отметил Путин. Также президент России в этом разговоре объясняет, почему он уволился из КГБ в 1991 году.
В тизере есть этот фрагмент. Стоун задает вопрос: "Победят ли США в возможной "горячей" войне с Россией?". Путин отвечает: Нет". Затем тема повторяется. Стоун задает тот же вопрос, а Путин отвечает, что такую войну не пережил бы никто.
Комментарии
Россиянам ленту можно увидеть в сети и на сутки позже???А позиционеры говорят,что Путин Стоуну заплатил за фильм ))
это кино не для нашего зрителя. мне про ВВП в принципе и знать то не интересно ничего. тем более что могут придумать все, что угодно
Можно посмотреть крошку цахеса, это достаточно для понимания типажа нашего героя...