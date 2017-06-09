Что уже известно из интервью?

Пока только появилось 7 минут интервью, но уже известны некоторые ответы Владимира Путина. Кроме того, американские СМИ узнали некоторые темы будущей картины. Телеканал Showtime выпустил 6 роликов с анонсами и фрагментами фильма The Putin Interviews. Также были обнародованы некоторые высказывания президента России из этого фильма, но без видео.

В частности, Стоун спрашивает о притеснении в России гомосексуалов из-за принятия закона о гей-пропаганде. Владимир Путин ответил, что никаких притеснений нет.

После этого Стоун спросил, что бы сделал российский президент, если бы оказался на подлодке и был вынужден идти в душ с геем.

"Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Ведь вы знаете, что я мастер по дзюдо", — сказал Путин.

Кроме того, Стоун задает вопрос о покушениях на Путина. Из беседы мы узнаем, что таковых было минимум пять, а также упоминает чемпиона по покушениям — лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

"Я говорил с Кастро об этом. И он мне сказал: "Знаешь, почему я до сих пор жив?" Я спросил, почему. "Потому что я всегда лично занимался своей безопасностью". Я делаю свою работу. А служба безопасности — свою. И до сих пор они справлялись неплохо", – сказал российский лидер.

Кроме того, Путин со Стоуном обсудили поступок Эдварда Сноудена.

"Я считаю, что он не должен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться – и все. Но он пошел дальше", — отметил Путин. Также президент России в этом разговоре объясняет, почему он уволился из КГБ в 1991 году.

В тизере есть этот фрагмент. Стоун задает вопрос: "Победят ли США в возможной "горячей" войне с Россией?". Путин отвечает: Нет". Затем тема повторяется. Стоун задает тот же вопрос, а Путин отвечает, что такую войну не пережил бы никто.