Районы Алтайского края в середине этой короткой рабочей недели будут находиться в теплой периферии антициклона. Наш регион ждет малооблачная погода без осадков, а температура воздуха после прохладных выходных будет повышаться.

Уже в ночные часы 14 июня температура воздуха составит +7... +14 градусов, а 15 июня ожидается +10...+16 градусов. Днем температура также будет подниматься. Если в среду столбики термометров покажут +25...+30, то уже 15 июня будет +28...+33 градуса.

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"В дальнейшем, с 16 по 20 июня, в Алтайском крае сохранится жаркая, но неустойчивая погода. 16 и 18 июня местами в южных, а 19 и 20 июня во второй половине дня в большинстве районов края пройдут кратковременные ливневые грозовые дожди", — сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

В этот период столбики термометров ночью будут колебаться от +11 до +20 градусов, днем до +28...+34 градусов.