В самый разгар июня между безвкусной "Мумией" и мощными пятыми "Трансформерами" в российский прокат выходит третья часть "Тачек" про Молнию Маккуина. Совместно с барнаульским кинотеатром "Пионер" рассказываем, почему это лучший мультфильм 2017 года, который нужно посмотреть в кинотеатре.

1 О чем мультфильм? Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина. Главный герой продолжает показывать невероятные результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

2 Почему это стоит смотреть? Студия Pixar приучила нас к тому, что каждый ее новый проект если не шедевр, то близок к этому. Как и в 2015 году, гениальные ребята из студии Pixar порадуют нас сразу двумя новыми картинами. Причем если третьи "Тачки" — повторение уже успешного проекта, то осенью в прокат выйдет оригинальный мультфильм "Тайны Коко". Студия после возвращения в Disney продолжает удивлять и вряд ли способна потерпеть первое фиаско в своей истории. Учитывая, что другой летний главный мультфильм этого лета – "Гадкий Я 3", новые "Тачки" потенциально выглядят самым интересным и ожидаемым мультфильмом этого лета.

3 Какими фильмами известна студия Pixar? Гениальные ребята из Pixar сегодня делают самые лучшие мультфильмы в мире. Среди них — "История игрушек", "Валл-И", "Рататуй", "В поисках Немо", "Головоломка", "Суперсемейка", "Храбрая сердцем", "Корпорация монстров", "Вверх" и другие. Почти за каждый фильм студия получала премию "Оскар".