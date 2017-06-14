Куда пойти?

17 июня дочь Роберта Рождественского Екатерина устроит большой концерт в селе Косиха. Вместе с ней приедут ее друзья, которые выступят для жителей бесплатно.

Для этого власти муниципалитета подготовят специальную площадку, рассчитанную на 8 тысяч человек. Там выступят звезды эстрады, а также около 400 деятелей культуры из Алтайского края. Также состоится масштабный рок-фестиваль, где алтайские коллективы будут исполнять песни на стихи Роберта Рождественского.

Юбилейный вечер состоится и в Барнауле. 16 июня в 18.30 в краевом театре драмы для жителей города выступят Максим Аверин и Тамара Гвердцители. А вот Александр Маршал прилетит только в Косиху.