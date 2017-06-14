В Алтайском крае с 15 по 17 июня пройдут юбилейные праздничные мероприятия, посвященные 85-летию знаменитого поэта, нашего земляка Роберта Рождественского. Торжественные мероприятия пройдут в Барнауле и на родине поэта — в селе Косиха. Рассказываем, почему юбилей Рождественского станет едва ли не главным культурным событием этого лета в Алтайском крае.
17 июня дочь Роберта Рождественского Екатерина устроит большой концерт в селе Косиха. Вместе с ней приедут ее друзья, которые выступят для жителей бесплатно.
Для этого власти муниципалитета подготовят специальную площадку, рассчитанную на 8 тысяч человек. Там выступят звезды эстрады, а также около 400 деятелей культуры из Алтайского края. Также состоится масштабный рок-фестиваль, где алтайские коллективы будут исполнять песни на стихи Роберта Рождественского.
Юбилейный вечер состоится и в Барнауле. 16 июня в 18.30 в краевом театре драмы для жителей города выступят Максим Аверин и Тамара Гвердцители. А вот Александр Маршал прилетит только в Косиху.
В этом году литературная составляющая фестиваля не только сохранится, но и будет усилена.
Так, впервые в рамках юбилейных мероприятий пройдет Фестиваль молодых литераторов. Два дня на площадке краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова будут проходить мастер-классы с обсуждением рукописей участников по двум секциям: "Поэзия" и "Проза". Руководителями секций станут ведущие писатели и редакторы из Москвы и регионов России: Алексей Шорохов (Москва) ― поэт, публицист, арт-критик, член Союза писателей России; Нина Ягодинцева (Челябинск) ― поэтесса, секретарь Союза писателей России и кандидат культурологии; Алексей Портнов (Москва) ― ведущий редактор редакции Елены Шубиной издательства АСТ.
Фестиваль будет состоять как из учебной части – семинара молодых литераторов, так и из литературных встреч, открытых для всех желающих. Так, 15 июня в 16-30 на площадке Алтайской краевой библиотеки имени В.Я. Шишкова пройдет поэтический слэм. 16 июня в 15 часов на открытии фестиваля в ГМИЛИКА у жителей будет возможность услышать Алексея Шорохова и Нину Ягодинцеву. Также в рамках открытия фестиваля в ГМИЛИКА пройдет презентация книги лауреата губернаторской литературной премии Р.И. Рождественского Александра Кердана. Этого звания он был удостоен в прошлом году.
Специальную аудиокнигу "Я жизнь люблю!" записали в Алтайском крае к 85-летию поэта Роберта Рождественского. Работу над записью аудиокниги в цифровом формате начала Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих.
Как сообщает краевое управление по культуре и архивному делу, финансовую поддержку проекта осуществляет Банк "ВТБ 24". В озвучивании книги уже приняли участие актеры алтайских краевых театров, известные деятели культуры, представители других профессий. В студии краевой специальной библиотеки уже побывали заместитель председателя правительства региона Андрей Щукин, начальник управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елена Безрукова, управляющий операционным офисом "Барнаульский" ВТБ 24 Эльвира Вебер, тележурналист Сергей Марков, актёры Алтайского государственного театра для детей и молодёжи им. В.С. Золотухина и актеры Алтайского государственного театра кукол "Сказка".
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