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В Алтайском крае отметят 85-летие Роберта Рождественского. Почему это интересно?

, ИА "Амител"
В Косиху приедут известные российские актеры и музыканты


В Алтайском крае с 15 по 17 июня пройдут юбилейные праздничные мероприятия, посвященные 85-летию знаменитого поэта, нашего земляка Роберта Рождественского. Торжественные мероприятия пройдут в Барнауле и на родине поэта — в селе Косиха. Рассказываем, почему юбилей Рождественского станет едва ли не главным культурным событием этого лета в Алтайском крае.

1
Кто приедет?
В этом году на Алтай прилетят одни звезды. Их пригласила дочь Роберта Рождественского — Екатерина, которая намерена установить памятник своему отцу на его родине — в селе Косиха. В этом году юбилей нашего земляка будет отмечаться с большим размахом. Звезды отечественной эстрады, в том числе народные артисты России Тамара Гвердцители, Александр Маршал, а также актер театра и кино Максим Аверин, подтвердили свой визит в Алтайский край на празднование юбилея поэта Роберта Рождественского.
2
Куда пойти?

17 июня дочь Роберта Рождественского Екатерина устроит большой концерт в селе Косиха. Вместе с ней приедут ее друзья, которые выступят для жителей бесплатно.

Для этого власти муниципалитета подготовят специальную площадку, рассчитанную на 8 тысяч человек. Там выступят звезды эстрады, а также около 400 деятелей культуры из Алтайского края. Также состоится масштабный рок-фестиваль, где алтайские коллективы будут исполнять песни на стихи Роберта Рождественского.

Юбилейный вечер состоится и в Барнауле. 16 июня в 18.30 в краевом театре драмы для жителей города выступят Максим Аверин и Тамара Гвердцители. А вот Александр Маршал прилетит только в Косиху.

3
Где найти билеты?
В Косиху без проблем можете приехать и бесплатно посмотреть, как Александр Маршал будет петь про орла, а также "Лей, ливень, не жалей". Что касается концерта в Барнауле, то по просьбе организаторов концертной программы билеты на Вечер памяти Роберта Рождественского распространяются бесплатно. Основная часть билетов была передана в учреждения социальной защиты, ветеранские организации, учреждения культуры. Кроме этого, три билета на две персоны мы разыграли в нашей группе "ВКонтакте".
4
Что будет интересного, кроме песен и артистов?

В этом году литературная составляющая фестиваля не только сохранится, но и будет усилена.

Так, впервые в рамках юбилейных мероприятий пройдет Фестиваль молодых литераторов. Два дня на площадке краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова будут проходить мастер-классы с обсуждением рукописей участников по двум секциям: "Поэзия" и "Проза". Руководителями секций станут ведущие писатели и редакторы из Москвы и регионов России: Алексей Шорохов (Москва) ― поэт, публицист, арт-критик, член Союза писателей России; Нина Ягодинцева (Челябинск) ― поэтесса, секретарь Союза писателей России и кандидат культурологии; Алексей Портнов (Москва) ― ведущий редактор редакции Елены Шубиной издательства АСТ.

Фестиваль будет состоять как из учебной части – семинара молодых литераторов, так и из литературных встреч, открытых для всех желающих. Так, 15 июня в 16-30 на площадке Алтайской краевой библиотеки имени В.Я. Шишкова пройдет поэтический слэм. 16 июня в 15 часов на открытии фестиваля в ГМИЛИКА у жителей будет возможность услышать Алексея Шорохова и Нину Ягодинцеву. Также в рамках открытия фестиваля в ГМИЛИКА пройдет презентация книги лауреата губернаторской литературной премии Р.И. Рождественского Александра Кердана. Этого звания он был удостоен в прошлом году.

5
Что за аудиокнигу записали к юбилею Роберта Рождественского?

Специальную аудиокнигу "Я жизнь люблю!" записали в Алтайском крае к 85-летию поэта Роберта Рождественского. Работу над записью аудиокниги в цифровом формате начала Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих.

Как сообщает краевое управление по культуре и архивному делу, финансовую поддержку проекта осуществляет Банк "ВТБ 24". В озвучивании книги уже приняли участие актеры алтайских краевых театров, известные деятели культуры, представители других профессий. В студии краевой специальной библиотеки уже побывали заместитель председателя правительства региона Андрей Щукин, начальник управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елена Безрукова, управляющий операционным офисом "Барнаульский" ВТБ 24 Эльвира Вебер, тележурналист Сергей Марков, актёры Алтайского государственного театра для детей и молодёжи им. В.С. Золотухина и актеры Алтайского государственного театра кукол "Сказка".

6
Почему это интересно?
Мы привыкли, что известные гости в Алтайский край приезжают в основном на Шукшинский кинофестиваль. В этом году по статусу и значимости юбилей Роберта Рождественского едва ли не самое главное культурное событие лета. Тамара Гвердцители — звезда мирового масштаба, и ее концерты в Алтайском крае должны вызвать интерес у жителей региона. Кроме того, все звезды, которые приедут в Алтайский край, сделают это совершенно бесплатно, по личному приглашению Екатерины Рождественской.
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