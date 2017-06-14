Трагическое известие пришло 13 июня: одна из самых ярких участниц шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова выпала из окна. О биографии девушки, уникальном даре и участии в телепроекте читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Илона родилась 2 ноября 1987 года в подмосковном городе Павловский Посад. Когда девочке было пять лет, родители развелись.
Илона пошла в школу в 8 лет. У нее не сложились отношения с учителями и одноклассниками, она отказывалась отвечать на уроке, не выходила к доске. Маму ученицы не раз вызывали в школу. В 12 лет Илону перевели на домашнее обучение.
Магические способности девочка обнаружила в десять лет. Девочка увидела в зеркале призрак бабушки. Илона говорила, что она общается с духами умерших. Именно они рассказывали ведьме о прошлом, настоящем и будущем.
Также в подростковом возрасте Илона нашла в квартире старинные дневники. В них были записаны различные заговоры, рецепты зелий и травяных сборов. Девушка использовала знания в ритуалах и обрядах.
Известность к ведьме пришла в 2009 году. Илона Новоселова записалась на кастинг "Битвы экстрасенсов". Интересно, что в анкете Новоселова практически не указала никакой информации о себе. Но девушка блестяще прошла все испытания и оказалась среди сильнейших.
Позже стало известно, что ведьма присутствовала на кастинге шестого сезона "Битвы". У нее были все шансы на участие в проекте, но ясновидящая внезапно объявила о своем уходе. Свой поступок Илона объяснила тем, что духи запретили ей участвовать в телешоу под страхом смерти.
Новоселова во время прохождения испытаний пользовалась магическими атрибутами: старинными картами, черными свечами, засушенной лапкой косули.
Илона поражала своими способностями. В испытании, где участники программы пытались понять, как умер мальчик, Илона единственная, кто ответил, что ребенок не повесился, а его задушили. Девушка увидела и рассказала родственникам и наблюдателям страшную правду, подтвердив выводы следствия.
Еще одно испытание, которое смогла пройти только эта девушка, — определение по паспорту человека. Героем стала певица Диана Гурцкая. Только Илона смогла определить, что на фотографии в документе певица в черных очках.
Кроме того, Илона была единственной участницей седьмого сезона, кто на последнем, решающем испытании нашел спрятанный героин в сумках. Не раз девушка становилась лучшим ясновидящим выпуска, и ее фотография помещалась в белый конверт.
Комментарии
Ну вот, что за бред!? История очередной сумасшедшей... Центральное телевидение подыскивает с расшатанной психикой людей, еще больше доводит их психоз до обострения. А потом читаем новости дня!! Да разве об этом надо писать?