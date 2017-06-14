Биография

Илона родилась 2 ноября 1987 года в подмосковном городе Павловский Посад. Когда девочке было пять лет, родители развелись.

Илона пошла в школу в 8 лет. У нее не сложились отношения с учителями и одноклассниками, она отказывалась отвечать на уроке, не выходила к доске. Маму ученицы не раз вызывали в школу. В 12 лет Илону перевели на домашнее обучение.