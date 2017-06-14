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Кто такая Илона Новоселова и чем она запомнилась на "Битве экстрасенсов"?

, ИА "Амител"
Чем запомнилась участница телепроекта "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова?


Трагическое известие пришло 13 июня: одна из самых ярких участниц шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова выпала из окна. О биографии девушки, уникальном даре и участии в телепроекте читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Биография

Илона родилась 2 ноября 1987 года в подмосковном городе Павловский Посад. Когда девочке было пять лет, родители развелись.

Илона пошла в школу в 8 лет. У нее не сложились отношения с учителями и одноклассниками, она отказывалась отвечать на уроке, не выходила к доске. Маму ученицы не раз вызывали в школу. В 12 лет Илону перевели на домашнее обучение.

2
Магические способности

Магические способности девочка обнаружила в десять лет. Девочка увидела в зеркале призрак бабушки. Илона говорила, что она общается с духами умерших. Именно они рассказывали ведьме о прошлом, настоящем и будущем.

Также в подростковом возрасте Илона нашла в квартире старинные дневники. В них были записаны различные заговоры, рецепты зелий и травяных сборов. Девушка использовала знания в ритуалах и обрядах.

3
"Битва экстрасенсов"

Известность к ведьме пришла в 2009 году. Илона Новоселова записалась на кастинг "Битвы экстрасенсов". Интересно, что в анкете Новоселова практически не указала никакой информации о себе. Но девушка блестяще прошла все испытания и оказалась среди сильнейших.

Позже стало известно, что ведьма присутствовала на кастинге шестого сезона "Битвы". У нее были все шансы на участие в проекте, но ясновидящая внезапно объявила о своем уходе. Свой поступок Илона объяснила тем, что духи запретили ей участвовать в телешоу под страхом смерти.

Новоселова во время прохождения испытаний пользовалась магическими атрибутами: старинными картами, черными свечами, засушенной лапкой косули.

4
Финал "Битвы"
Телезрители пророчили победу Илоне Новоселовой. Девушка блестяще проходила испытания. Ведьма точно называла болезни, рассказывала об обстоятельствах гибели того или иного человека. Однако победителем седьмого сезона "Битвы экстрасенсов" стал Алексей Похабов. За него отдали свои голоса 64 % зрителей. Илоне досталось почетное второе место.
5
Чем запомнилась Новоселова на "Битве экстрасенсов"?

Илона поражала своими способностями. В испытании, где участники программы пытались понять, как умер мальчик, Илона единственная, кто ответил, что ребенок не повесился, а его задушили. Девушка увидела и рассказала родственникам и наблюдателям страшную правду, подтвердив выводы следствия.

Еще одно испытание, которое смогла пройти только эта девушка, — определение по паспорту человека. Героем стала певица Диана Гурцкая. Только Илона смогла определить, что на фотографии в документе певица в черных очках.

Кроме того, Илона была единственной участницей седьмого сезона, кто на последнем, решающем испытании нашел спрятанный героин в сумках. Не раз девушка становилась лучшим ясновидящим выпуска, и ее фотография помещалась в белый конверт.

 


 


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Комментарии

14.06.2017 15:13
- гость -

Ну вот, что за бред!? История очередной сумасшедшей... Центральное телевидение подыскивает с расшатанной психикой людей, еще больше доводит их психоз до обострения. А потом читаем новости дня!! Да разве об этом надо писать?

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