Сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова в субботу, 17 июня, сыграет первый официальный матч за год. Наша страна уже на пороге чемпионата мира, и генеральной репетицией станет традиционный Кубок конфедераций. Рассказываем все, что нужно знать об этом турнире.
Что такое Кубок конфедераций?
Турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА, пройдет с 17 июня по 2 июля. Рассматривается как "репетиционный" турнир перед чемпионатом мира, который пройдет в 2018 году. Турнир будет проводиться на стадионах, которые позднее примут матчи чемпионата мира.
Кто в нем примет участие?
В Кубке конфедераций примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями, а также действующий чемпион мира и команда страны, в которой проводится соревнование. Так, в 2017 году за этот кубок сразятся Россия, Камерун, Новая Зеландия, Мексика, Германия, Португалия, Австралия, Чили.
Этот турнир кому-то интересен?
Спорный вопрос. Для нашей команды точно. Последний раз сборная проводила официальный матч год назад с командой Уэльса. Все помнят, как нашу команду едва ли не в одиночку уничтожил Гарет Бэйл. С тех пор у нас поменялся тренер (Леонид Слуцкий вовремя понял, что это безнадежный проект, и уехал на работу в Англию), обновился состав, и даже уже президент страны Владимир Путин сам спросил на "Прямой линии", когда команда России вдруг начнет выигрывать. Кубок конфедераций — относительно новый турнир, который впервые прошел во Франции в 1997 году. Он проводится ровно за год до чемпионата мира по футболу и, по сути, нужен только стране-хозяйке. В данном случае России. Особой значимости турнир не имеет — это не Лига чемпионов, не Кубок Европы, и многие сборные вообще привезут экспериментальный состав. В конце концов, сборная Бразилии четыре года назад вынесла всех у себя дома на Кубке конфедераций, а потом на чемпионате мира Неймар и компания вынимали семь мячей из своих ворот в матче с немцами.
Что нашу сборную ждет на турнире?
Скорее всего, ничего хорошего. Команда Станислава Черчесова, возможно, самая слабая сборная в истории российского футбола, и трудно представить, что она выйдет в финал. Впрочем, никто такую задачу и не ставит. Главное – сыграть достойно, попытаться выйти из группы и показать красивую игру. В это, к слову, верится также с трудом.
Почему турнир могут провалить не только игроки?
Пока все очень печально. Мы доказываем, что Россия — не футбольная страна. Так, не все билеты на Кубок конфедераций до сих пор раскуплены, каналы купили права на трансляцию в последний момент, да и то со скандалом, а на газоне "Крестовского" еще месяц назад можно было сажать картошку. Уровень подготовки к большому футбольному турниру оставляет желать лучшего. Есть опасение, что на матчах других команд стадионы будут пустыми, а иностранцам не смогут оказать доброжелательный прием. Впрочем, для этого и нужен Кубок конфедераций, чтобы потом была возможность исправить ошибки. А их, скорее всего, будет много.
С кем сыграем в группе и когда?
Сборной России при жеребьевке попались в группе А команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Если кто решит посмотреть игру, то вот расписание:
17 июня — 18.00 (мск). Россия — Новая Зеландия
21 июня — 18.00 (мск). Россия — Португалия
24 июня — 18.00 (мск). Россия — Мексика
Где пройдет турнир?
В четырех российских городах и на 4 стадионах. Речь идет об арене "Открытие" в Москве, где играет "Спартак", стадионе "Рубин" в Казани, а также стадионе "Фишт" в Сочи и "Крестовском" в Санкт-Петербурге.
Комментарии
Что значит -кому нужен?, а ЭГО парнишки из кремля потешить......
Да, команда-то слабая, но всё-равно свои зарплаты в несколько десятков тысяч долларов каждый получает! Дать им алтайскую учительскую зарплату!!! А за победы можно уже и в долларах накинуть...
у работающих у частников зарплаты еще меньше чем у учителей, но об этом не говорят
и во сколько обойдется это пинание воздуха?
Кубок Конфедераций интересен тем, что за четверть века его выигрывали только пять команд. Может Германия и крутая команда, но Кубка Конфедераций у нее нет и может в жизни не будет. Нам его тоже в жизни не выиграть, но та же Мексика может сказать, что у нее есть
Бразилия на своем чемпионате мира, провалилась полностью, заняв 4 место. Если мы, каким то чудом, займем 4-ое место, это будет лучшее достижение в истории российского футбола