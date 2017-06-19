Неустойчивая погода ожидается в Алтайском крае на этой рабочей неделе. Вероятны дожди, местами выпадение града, грозы со шквалистым усилением ветра до 17-22 метров в секунду.
"В настоящее время в регионе установилась сильная жара. Этот термин применим, когда в течение минимум трех дней температура поднимается выше +35 градусов. На спад она пойдет во вторник", — сообщил Amic.ru ведущий синоптик Алтайского гидрометцентра Эдуард Болгов.
Уже 20 июня на большей части территории края пройдут дожди. Не обойдут они стороной и Барнаул. Ночью столбики термометров покажут +14...+19 градусов. Днем ожидается +27...+32 градуса.
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