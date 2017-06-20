Минтруд определил, сколько дней будут отдыхать россияне в 2018 году, а также подготовил график переноса выходных дней. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".
Согласно документу, новогодние каникулы продлятся 10 дней — страна будет отдыхать с 30 декабря по 8 января.
На День защитника Отечества выходными станут дни с 23 по 25 февраля. Четырехдневные каникулы запланированы в марте благодаря переносу одного выходного дня, 6 января, на пятницу, 9 марта.
На первые майские праздники страна будет отдыхать с 29 апреля по 2 мая, но при этом суббота будет рабочей. А на День Победы выходным станет только 9 мая, которое в 2018 году приходится на среду.
12 июня, День России, нам вновь подарит трехдневные каникулы – с 10 по 12 июня. И то же самое на День народного единства – отдыхать будем с 3 по 5 ноября.
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