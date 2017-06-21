Чем новые "Трансформеры" Майкла Бэя отличаются от предыдущих? (Спойлер: ничем)
, ИА "Амител"
Это уже точно будет последним фильмом франшизы для Майкла Бэя
В широкий российский прокат выходит один из главных блокбастеров этого лета — пятые "Трансформеры" Майкла Бэя с подзаголовком "Последний рыцарь". Рассказываем, почему они ничем не отличаются от предыдущих фильмов франшизы.
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О чем пятые "Трансформеры"?
Сюжет, как всегда, сложно пересказать без слов: "бам", "бац", "ух", бах-бах". Фильм начинается с того, что Оптимус Прайм исчезает. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к будущему планеты погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле. Миссия по спасению мира ложится на плечи компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда.
2
Чем они отличаются от предыдущих?
Абсолютно ничем. "Трансформеры" — самая глупая и безумная франшиза современности. Вменяемому человеку сложно понять, что происходит на экране и чем эти все роботы отличаются друг от друга. Однако Майкл Бэй, известный по картинам "Скала", "Армагеддон", "Плохие парни", уже в пятый раз проделывает один фокус. В его "Трансформерах" настолько крутые спецэффекты, что зритель уже на пятой минуте забывает о сюжете и не может оторваться от экрана. Бюджет "Последнего рыцаря", к слову, около 260 миллионов долларов, что делает его самым дорогим во франшизе. Предыдущие фильмы в сумме собрали более трех миллиардов долларов.
3
Почему вы все равно пойдете их смотреть?
Большая половина аудитории "Трансформеров" — подростки, у которых сейчас каникулы. Это идеальный фильм для того, чтобы пойти в жару в кинотеатр и в прохладной атмосфере отключить голову на 2,5 часа.
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Что ждет франшизу дальше?
Как минимум 20 новых фильмов. Однако уже известно, что пятый по счёту фильм из сверхуспешной франшизы станет последним для режиссёра Майкла Бэя и Марка Уолберга. Дальше франшиза будет развиваться без них. Студия Paramaunt уже запустила в производство несколько спин-оффов, в частности, про робота "Бамблби", действие которого развернётся в восьмидесятые. Также в работе находятся истории о зарождении расы трансформеров на Кибертроне и эпохе Древнего Рима. В студии отмечают, что если новые "Трансформеры" выйдут, то не раньше 2020 года.
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Где смотреть?
В Барнауле, конечно, нужно идти в современный кинотеатр "Пионер". Более подробное расписание можно посмотреть на его сайте.
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