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Демократия по-российски продолжает совершенствоваться. 18 июня 2017 года вступил в силу закон, приравнявший встречи депутатов с избирателями к митингам. Как теперь нельзя встречаться с населением? Чтобы ответить на этот вопрос, мы внимательно изучили четыре закона, в которые были внесены поправки, и теперь рассказываем вам в нашей традиционной рубрике "Вопрос-ответ".
Если быть точными, то в законах. Изменения внесены в законы о митингах, о статусе депутатов Госдумы, о региональных депутатах и в закон об органах местного самоуправления.
По новым поправкам депутату любого уровня в некоторых случаях придется уведомлять исполнительную власть о намерении провести встречу с избирателями. Закон еще на этапе обсуждения вызвал много вопросов. Что считать публичным мероприятием в целях информирования избирателей о своей деятельности? На каких условиях будут предоставляться помещения? Ответы на многие вопросы даст только правоприменительная практика.
Есть два варианта встреч для депутатов Госдумы, регионального и муниципального уровней с избирателями:
- В специально отведенных местах и во дворах домов. Официально это звучит так: "помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи".
В законе о региональных и муниципальных депутатах к этой формулировке добавляются еще слова о том, что встреча с избирателями не должна создавать "помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры".
- В форме митинга, шествия, демонстрации или собрания по правилам проведения этих мероприятий.
Кстати, в закон о митингах добавили формулировку о целях публичного мероприятия: информирование избирателей о своей деятельности при встрече депутата (регионального и местного уровня) с избирателями. Иными словами, встреча депутата с избирателями теперь стала публичным мероприятием.
Если депутат проводит встречу с избирателями в форме собрания или одиночного пикета (проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции), то согласовывать не надо.
Не надо согласовывать встречу в "помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии... (далее по тексту из предыдущего пункта)".
Но если это "публичное мероприятие в целях информирования избирателей о своей деятельности", то региональным и местным депутатам надо уведомить власти о его проведении за 5-10 дней.
Для депутатов Госдумы проведение публичного мероприятия приравнено к проведению митинга, демонстрации, шествия. Особых условий по срокам в законе о статусе депутата ГД не прописано, а значит, действуют правила уведомления по закону о митингах. Уведомлять надо за 10–15 дней. Момент важный, и в некоторых СМИ он подается неточно.
Вот еще любопытный момент: депутаты Госдумы, избранные по одномандатному округу, могут встречаться без уведомления властей с избирателями только на своем округе.
Управляемая демократия требует жестких правил игры. Особенно в отношении оппозиции. Вряд ли депутаты от партии власти особенно пострадают от этих нововведений, а вот оппозиционным будет сложнее.
Официальная же версия такова: "Для соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан, бесперебойного функционирования общественного транспорта, иных организаций, обеспечивающих нормальную жизнь любого населенного пункта в РФ".
С одной стороны, раньше депутаты могли использовать свое право проведения мероприятий без согласования и проводить несанкционированные митинги. Но, с другой, бывали ситуации, когда местные власти препятствовали неугодным депутатам проводить встречи с населением, даже если те соблюдали все формальности.
Могут, как могут это сделать в отношении митингов и пикетов.
За воспрепятствование проведению встречи депутатов с гражданами будет введена административная ответственность. Но тут много подводных камней, и факт воспрепятствования еще надо доказать.
Комментарии
Едерасы окончательно положили на конституцию. Сами провоцируют бунты.