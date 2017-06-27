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Что взять с собой на отдых?

, ИА "Амител"
Рассказываем, что нужно для поездки на дачу или турбазу и где все можно купить в одном месте

Фото: naparome.ru


Лето — не время сидеть дома. Дачи, речки, лес, предгорье — кто куда может. Но куда бы вы ни поехали, нужно хорошенько подготовиться, чтобы отдых был комфортным. Рассказываем, что с собой взять и где все это можно купить.

1
Едем на отдых с ребенком

Маленькие детки — большие сумки. Не важно, куда вы едете с ребенком, вам приходится брать с собой большое количество нужных мелочей.

Самое главное — это еда. Тут мы вам советы давать не будем: вам лучше знать, что будет кушать ваш ребенок вне дома. Отметим лишь пару важных моментов: всегда имейте при себе чистую негазированную воду и перекус.

Одежды лучше взять побольше. Детям вредно даже минимально перегреваться и замерзать.

Игрушки подбирайте с учетом природных условий: мяч, бадминтон, скакалка, детская машинка, велосипед, пластмассовый набор для песка, канцелярские принадлежности, настольные игры и головоломки. Если рядом есть водоем, захватите купальные принадлежности, круг для плавания, нарукавники.

На забудьте сухие и влажные салфетки, набор необходимых медикаментов, средства от клещей и комаров, средства для защиты от солнца, коляску, средства гигиены (шампуни, кремы).

2
Едем на отдых с домашним животным

Брать с собой кота или собаку — это почти как брать с собой ребенка.

Запаситесь едой. Если ваш домашний любимец не любит сухой корм, спокойно берите магазинный влажный — его достаточно хранить в сухом месте, без попадания прямых солнечных лучей.

Позаботьтесь о том, где будет спать ваш питомец. Возможно, стоит взять его любимую лежанку и плед на всякий случай.

Обязательно берите игрушки. Они пригодятся и в дороге, и уже на месте.

3
Едем на дачу

Дача — это не только экономичное место отдыха, но еще и максимально приспособленное под ваши потребности. Скорее всего, у вас там стоит диван или старая кровать, одеяла и подушки, есть стол и шкафы, где можно оставлять вещи, плита и раковина. А потому везти с собой полквартиры не придется.

Но вспомните, есть ли у вас там уголь для мангала, жидкость для розжига, средства личной гигиены (шампунь, зубная щетка и паста, туалетная бумага, мыло), свежее полотенце и постельное белье, средства от комаров, средства от солнца, аптечка, книги или журналы, фонарики, свечки и спички, стиральный порошок и другая бытовая химия, сланцы, сменная одежда и головные уборы, купальник, теплые вещи.

Подумайте, не надо ли купить новый садовый инвентарь, семена, удобрения.

И еда, разумеется. На дачу можно запасать впрок, если есть где хранить. Такие продукты, как сахар, лапша, крупы, овощи, соль, кофе и чай, печенье, консервы, вода в бутылках, мука, подсолнечное масло, удобнее купить в большом количестве, чтобы в следующий раз свести к минимуму походы по магазинам.

4
Едем на пикник

На природе хорошо, но на природе с комфортом еще лучше.

Во-первых, позаботьтесь о местах для сидения. Это может быть и столик со стульями для пикника, и просто плед, чтобы расстелить его на земле. Пледов и покрывал лучше брать побольше, лишними не будут. Запаситесь контейнерами и пакетами, чтобы можно было упаковывать. Едете в лес — захватите гамак. На открытую местность — зонтик от солнца.

Что взять из еды? Конечно, шашлык. А к нему овощи и зелень, соус, хлеб или лаваш. Напитки на ваш выбор, но обязательно возьмите пару бутылок чистой питьевой воды, сок для детей. Для перекуса можно взять копчености, фрукты, бутерброды.

Если поблизости есть водоем, то купальные принадлежности вам в руки. А еще не забудьте средства от комаров, мошек и защиту от солнца, мангал, уголь, спички, салфетки.

5
Едем на турбазу

Турбаза или гостевой домик — лучшее решение для тех, кто хочет отдохнуть с комфортом. Тут уже не требуется брать палатки, газовую горелку. Зато надо будет взять много мелочей.

Уточните перед заездом, есть ли в номере посуда, дают ли мангал, шампуры, уголь для мангала, жидкость для розжига и так далее. Нет? Берите с собой!

Обычно в номерах и комнатах есть постельное белье и полотенца, но при себе лучше иметь запасное полотенце, теплый плед, носки, тапочки. Тщательно соберите предметы гигиены: туалетную бумагу, мыло, косметику, зубные щетки и пасту, дезодорант, шампунь и другие вещи. Не забудьте средства до и после загара.

Одежда — отдельная тема. Если вы на машине и не особо стеснены в пространстве, то лучше вещей взять больше. И на случай жары, и на случай непогоды. Несколько комплектов нижнего белья, носков, футболок, головной убор никогда не будут лишними.

6
Где все это купить?

Рекомендуем многофункциональный интернет-магазин товаров с доставкой на дом — "Быстромаркет". Покупать здесь удобно, быстро и дешево.

Выбор просто огромен: более 20 тысяч товаров. Продукты, автотовары, бытовая техника, игрушки, посуда, косметика и бытовая химия, все для сада и огорода.

Почему мы говорим в этом материале о "Быстромаркете"? Да потому что здесь вы сможете купить всё необходимое для поездок. Пластиковая посуда и контейнеры, детские игрушки в дорогу, автокресла, садовую мебель и инструменты, фотоаппараты и карты памяти и, конечно, почти все группы продуктов питания.

И все это, во-первых, недорого. Например, сейчас можно купить со скидкой 15% сок, консервы, со скидкой 10% — колбасу и конфеты. Цены привлекательны на все группы товаров, даже если сейчас на товар нет акции.

Во-вторых, всё сразу в одном месте. Интернет-магазины сегодня очень функциональны, в России это направление торговли в последние годы очень популярно. Особенно удобно для мам, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, работающим из дома или по неудобному графику. Для всех, кто ценит свое время и силы и не имеет возможности ездить по городу за покупками и простаивать в очередях. Особенно летом, когда свободное время лучше провести на природе.

С момента заказа до доставки пройдет от трех до шести часов.

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