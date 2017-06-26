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Неустойчивая погода с грозовыми дождями сохранится в Алтайском крае на этой рабочей неделе, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
В большинстве дней ожидаются высокие температуры воздуха. Местами в западных районах в первой половине недели пройдут дожди, временами сильной интенсивности, сопровождающиеся выпадением града и усилением ветра. Во второй половине недели они переместятся в восточные и предгорные районы.
"Из-за активной грозовой деятельности в этот период не рекомендуется выезжать в лес и к открытым водоемам. Может возрасти количество несчастных случаев", — рекомендует синоптик.
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Ночью ожидается от +12 до +19 градусов, днем от +28 до +33. И лишь 28 июня с прохождением холодного фронта столбики термометров днем не поднимутся выше +23...+28 градусов.
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