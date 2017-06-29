А может, платить по "упрощенке"?

Арендодатель вправе оформить ИП и платить налог в размере 6% от общей суммы дохода по упрощенной системе налогообложения (УСН) — специальный налоговый режим, направленный на снижение налогов.

Но тут нужно оценить, стоит ли игра свеч. Предположим, человек сдает гостинку за три тысячи рублей, тогда этот вариант не для него. Ведь нужно будет заплатить госпошлину за регистрацию ИП, вести Книгу учета доходов и расходов, не забыть про страховые взносы (а это примерно 27 тысяч в год). При этом его суммарный доход за год с аренды составит всего 36 тысяч.

"Сумма будет большой, даже при том, что он уменьшит сумму налога на величину этих страховых взносов, то есть фактически не будет платить налог. А в первом случае с этой же гостинки он заплатит всего лишь 4,6 тыс. за год. Но если имущество более дорогое, а аренда постоянная, этот вариант может быть выгодным", — продолжает Екатерина Шакирова

Например, за квартиру, аренда которой составляет 10 тысяч, при УСН налог будет 7200 рублей, а по 3-НДФЛ – 15600 рублей. На самом деле выгода есть только в том случае, если у человека уже открыто ИП и он занимается другим бизнесом, то есть и так сдает отчетность, у него есть бухгалтер, который ведет учет и заполняет декларации, а аренда – только сопутствующая деятельность. Во всех остальных случаях единственно оптимальный вариант – сдача раз в год декларации 3-НДФЛ и уплата 13% налога.

Для регистрации ИП необходимо:

- заявление;

- копия паспорта;

- квитанция об уплате госпошлины в размере 800 рублей.

Все документы заверяются в нотариальном порядке, процедура займет три дня.