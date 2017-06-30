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Штормим. Какая погода ждет Алтайский край на выходных?

, ИА "Амител"
Погода начнет портиться уже в субботу во второй половине дня


Неустойчивая погода с грозовыми дождями ждет жителей Алтайского края на выходных. Во второй половине дня 1 июля и сутки 2 июля синоптики прогнозируют штормовую погоду: дожди, местами ливни, грозы, локальное выпадение града и усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

"В понедельник ожидается кратковременное улучшение, но в дальнейшем западный циклон вновь принесет неблагоприятные погодные условия, которые  4-5 июля могут перейти вновь в штормовую погоду", — сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

В ночные часы столбики термометров будут колебаться от +15 до +20 градусов, 2-3 июля они не поднимутся выше +11...+16. Днем 1 июля воздух прогреется до +27...+32, в воскресенье и понедельник уже прохладнее – плюс 23-28.


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