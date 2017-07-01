Что это за праздник?

Профессия рыбака была весьма распространена на территории Советского Союза из-за большого количества водоемов. А в некоторых регионах рыболовство до сих пор остается главной отраслью экономики.

День рыбака стал одним из первых профессиональных праздников в Советском Союзе. Официально его утвердили 1 октября 1980 года. С тех пор День рыбака отмечают во второе воскресенье июля. В 2017 году этот праздник выпадает на 9-е число.

Широкое распространение этот праздник получил в Приморских городах, где день рыбака отмечают четверо суток. А в Мурманске этот праздник по масштабу не уступает Дню города. Празднуют его и в Алтайском крае.

В этот день поздравляют не только профессионалов, но и тех, для кого рыбалка — просто хобби.