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Для одних рыбалка — это способ заработка, а для других – любимое хобби и почти состояние души. Когда и как он возник, как его празднуют и что нужно, чтобы стать настоящим рыбаком, расскажем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Профессия рыбака была весьма распространена на территории Советского Союза из-за большого количества водоемов. А в некоторых регионах рыболовство до сих пор остается главной отраслью экономики.
День рыбака стал одним из первых профессиональных праздников в Советском Союзе. Официально его утвердили 1 октября 1980 года. С тех пор День рыбака отмечают во второе воскресенье июля. В 2017 году этот праздник выпадает на 9-е число.
Широкое распространение этот праздник получил в Приморских городах, где день рыбака отмечают четверо суток. А в Мурманске этот праздник по масштабу не уступает Дню города. Празднуют его и в Алтайском крае.
В этот день поздравляют не только профессионалов, но и тех, для кого рыбалка — просто хобби.
Оформления никаких документов, например, как у охотников, не требуется. Достаточно купить удочку, сапоги, средство от комаров и отправиться на рыбалку.
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Но если вы ходите добывать нерку, кижуч, кету на территории специально отведенных участков либо ловить рыбу сетями, необходимо получить именное разрешение рыболова. Оформить его можно в Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству Новосибирска.
Большинство ограничений не распространяется на любительскую рыбалку, но ряд ограничений все-таки есть:
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запрещены для вылова некоторые виды рыб: сибирский осетр, ленок, таймень и нельма;
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суточная норма улова на одного человека составляет не более пяти килограммов;
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существует определенный норматив по весу и размеру добываемой рыбы (для каждого вида индивидуальные параметры);
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ловля в заповедниках, вблизи мостов, гидротехнических сооружений, плотин.
Практически каждый рыбак верит в приметы, связанные с ловлей. А некоторые даже проводят ритуалы, чтобы поймать самую крупную рыбу. Главные приметы от бывалых рыбаков:
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если в пути на рыбалку случились неприятности с транспортом — рыбалка будет удачной;
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рыбаки никогда не желают друг другу хорошего клева. Считается, что после этого хорошего улова можно не ждать;
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если рыба долго не клюет, стоит отвлечься от рыбалки и поесть. Рыбаки верят, что это активизирует клев;
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плохой приметой считается опустить пустой садок в воду. Только вместе с первой пойманной рыбой.
Ксения Бородина
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