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Что такое День рыбака, когда его празднуют и как поймать большой улов?

, ИА "Амител"
Традиционно этот праздник отмечают во второе воскресенье июля


Фото: Radiodacha.ru

Для одних рыбалка — это способ заработка, а для других – любимое хобби и почти состояние души. Когда и как он возник, как его празднуют и что нужно, чтобы стать настоящим рыбаком, расскажем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что это за праздник?

Профессия рыбака была весьма распространена на территории Советского Союза из-за большого количества водоемов. А в некоторых регионах рыболовство до сих пор остается главной отраслью экономики.

День рыбака стал одним из первых профессиональных праздников в Советском Союзе. Официально его утвердили 1 октября 1980 года. С тех пор День рыбака отмечают во второе воскресенье июля. В 2017 году этот праздник выпадает на 9-е число.

Широкое распространение этот праздник получил в Приморских городах, где день рыбака отмечают четверо суток. А в Мурманске этот праздник по масштабу не уступает Дню города. Празднуют его и в Алтайском крае.

В этот день поздравляют не только профессионалов, но и тех, для кого рыбалка — просто хобби.

2
Как его празднуют?
Кто как хочет, но чаще большими компаниями. Обычно рыбаки встречаются на реках и озерах. В этот день принято проводить различные состязания. Участники конкурса состязаются в количестве пойманной на крючок добычи, ее весе и размерах. Проводят концерты, мастер-классы и, конечно, варят уху на костре.
3
Что нужно, чтобы стать настоящим рыбаком?

Оформления никаких документов, например, как у охотников, не требуется. Достаточно купить удочку, сапоги, средство от комаров и отправиться на рыбалку.

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Но если вы ходите добывать нерку, кижуч, кету на территории специально отведенных участков либо ловить рыбу сетями, необходимо получить именное разрешение рыболова. Оформить его можно в Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству Новосибирска.

4
Что нельзя делать на рыбалке?

Большинство ограничений не распространяется на любительскую рыбалку, но ряд ограничений все-таки есть:

  • запрещены для вылова некоторые виды рыб: сибирский осетр, ленок, таймень и нельма;

  • суточная норма улова на одного человека составляет не более пяти килограммов;

  • существует определенный норматив по весу и размеру добываемой рыбы (для каждого вида индивидуальные параметры);

  • ловля в заповедниках, вблизи мостов, гидротехнических сооружений, плотин.

5
Как поймать самую большую рыбу: главные приметы рыбаков

Практически каждый рыбак верит в приметы, связанные с ловлей. А некоторые даже проводят ритуалы, чтобы поймать самую крупную рыбу. Главные приметы от бывалых рыбаков:

  • если в пути на рыбалку случились неприятности с транспортом — рыбалка будет удачной;

  • рыбаки никогда не желают друг другу хорошего клева. Считается, что после этого хорошего улова можно не ждать;

  • если рыба долго не клюет, стоит отвлечься от рыбалки и поесть. Рыбаки верят, что это активизирует клев;

  • плохой приметой считается опустить пустой садок в воду. Только вместе с первой пойманной рыбой.

Ксения Бородина


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