Кто такой Даниил Гранин?

Даниил Гранин родился в 1919 году в семье лесника. Учился в Ленинграде, работал на Кировском заводе. Когда началась Великая Отечественная война, Гранин ушел на фронт и закончил войну в Восточной Пруссии, имея звание капитана. После демобилизации вернулся в Ленинград и работал инженером.

Литературную деятельность Гранин начал в 1940-х годах. До конца жизни писатель был активным общественным деятелем. Он боролся за сохранение Исаакиевским собором статуса музея и старался донести мнение петербуржцев до властей.

Гранин скончался в реанимационном отделении одной из клиник Санкт-Петербурга в ночь с 4 на 5 июня.