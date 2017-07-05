В ночь с 4 на 5 июля на 99 году жизни скончался писатель Даниил Гранин. О жизни и творчестве великого автора современности читайте в рубрике портала Amic.ru "Вопрос-ответ".
Кто такой Даниил Гранин?
Даниил Гранин родился в 1919 году в семье лесника. Учился в Ленинграде, работал на Кировском заводе. Когда началась Великая Отечественная война, Гранин ушел на фронт и закончил войну в Восточной Пруссии, имея звание капитана. После демобилизации вернулся в Ленинград и работал инженером.
Литературную деятельность Гранин начал в 1940-х годах. До конца жизни писатель был активным общественным деятелем. Он боролся за сохранение Исаакиевским собором статуса музея и старался донести мнение петербуржцев до властей.
Гранин скончался в реанимационном отделении одной из клиник Санкт-Петербурга в ночь с 4 на 5 июня.
О чем писал?
В 1948 году Гранин написал рассказ про аспирантов под названием "Вариант второй". Писатель принес его в журнал "Звезда", и с легкой руки Юрия Германа, который заведовал прозой, уже через год рассказ был опубликован. Гранин писал об инженерах, аспирантах, научном обществе — все это было частью его окружения и было очень знакомо писателю.
В 1962 году вышел самый известный роман писателя — "Иду на грозу", экранизированный спустя три года. К 1976 году совместно с Алесем Адамовичем подготовил к печати первую часть "Блокадной книги", созданную на основе воспоминаний очевидцев блокады, но тогда книгу наложили запрет. Лишь спустя несколько лет читатели увидели ее в журнале "Новый мир". До конца своей жизни Гранин не прекращал писательскую деятельность. За все время выпустил более 50 произведений.
Выступление в Бундестаге
Ежегодно в день освобождения концлагеря Освенцим в немецком парламенте проводится "Час памяти" жертв национал-социализма. В 2014 году на трибуну Бундестага вышел Даниил Гранин и подчеркнул, что выступает не в качестве писателя, а в качестве обычного солдата, свидетеля событий той войны. Как рассказывают очевидцы, собравшиеся плакали, кроме того его речь транслировалась по немецкому телевидению. Выступая, Гранин никого не осуждал и не обвинял. "Война – это всегда кровь и грязь, а самое ценное на свете – это любовь к человеку и к жизни" – сказал писатель.
Какие звания присвоены?
Гранин — кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, Герой Социалистического Труда (1989), Почетный гражданин Петербурга (2005), лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии России, а также премии президента России в области литературы и искусства, премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры, премии Гейне и других.
3 июня президент России Владимир Путин вручил Даниилу Гранину государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2016 год.
Чем еще известен?
В советское время Гранин основал первое в СССР "Общество милосердия" — благотворительную организацию, послуживший примером создания таких известных организаций, как "Справедливая помощь" Доктора Лизы и "Обнаженные сердца" Натальи Водяновой. На одной из лекций Даниил Ганин сказал: "Совершенно неважно, сколько книг оставит после себя человек. Все равно над гробом будут говорить только о том, был человек добр или нет, много в нем было любви или нет".
Ксения Бородина
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