Несмотря на катаклизмы этого лета, садоводы Алтайского края могут рассчитывать на хороший урожай. Такая переменчивая погода положительно влияет на растения. Единственная проблема, с которая беспокоит огородников — это обильные дожди, которые не позволяют бороться с вредителями. Об этом ИА "Амител" рассказал председатель союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков.

"В связи с тем, что начались обильные дожди на Алтае, огородники-садоводы не могут обработать посадки или посевы ядами, потому что дождь буквально смывает весь яд, а вредители продолжают жить", – сообщил Марков. Особые хлопоты дачникам доставляют слизни, которые появились из-за сырой погоды и колорадский жук.

Владимир Марков также отметил, что 6 июля 2017 года наблюдается самая низкая температура текущего лета – 11 градусов тепла. Эксперт опасается, что ночная температура будет ещё меньше. Если это произойдет, то садоводы могут лишиться урожая огурцов.

"Если температура будет менее 5 градусов тепла, то некоторые культуры, например огурцы и некоторые плоды и ягоды прекратят своё развитие и цветение", — сказал эксперт.