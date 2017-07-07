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В редакцию ИА "Амител" обратилось несколько читателей с жалобами на то, что горячая вода льется из их крана оказывается едва горячей, а то и даже теплой. Конечно, сейчас, в сезон опрессовки и летних ремонтов, многим из нас хочется хоть какую-то воду теплее холодной. Но скоро вопрос опять встанет в повестку. Так какой температуры должна быть горячая вода в квартирах и что делать, если у вас она не дотягивает до показателей?
Какой температуры должна быть горячая вода?
Из СанПиНа слов не выкинешь: "Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C" (статья 2, пункт 4).
Иными словами, не важно на каком вы живете этаже и как далеко от бойлерной: из вашего крана должна течь вода 60-75 градусов.
В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю корреспонденту ИА "Амител" сообщили, что допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды не должна превышать:
- 24 часа подряд при аварии на тупиковой магистрали,
- 4 часа единовременно,
- 8 часов суммарно в течение месяца,
- 14 дней в период ежегодных профилактических ремонтов.
Почему вместо горячей из крана льется теплая вода?
Причин "недогорячей" воды может быть несколько:
- отсутствие циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения по проекту,
- неисправность циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения в доме и (или) от центрального теплового пункта до жилого дома,
- поступление недостаточной температуры горячего водоснабжения (ГВС) на вводе в дом,
- отсутствие регулировки системы ГВС непосредственно в доме.
Какова ситуация с ГВС в Барнауле?
Главный игрок на этом рынке в Барнауле — Сибирская генерирующая компания. Почти 85% домов и учреждений столицы Алтайского края получают горячую воду и отопление от предприятий СГК. По данным на 1 июня 2017 компания осуществляет централизованную поставку горячего водоснабжения 254 339 квартир, частных домовладений.
В СГК в ответе на запрос ИА "Амител" признали, что не все потребители компаний СГК получают горячую воду с температурой соответствующей нормативным требованиям.
"Причиной является отсутствие циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения в микрорайонах со старой застройкой (хрущевки). Циркуляционные трубопроводы отсутствуют как в тепловых сетях, так и в самих жилых домах. При проектировании коммуникаций необходимость этого элемента системы не была учтена. Без циркуляции, при отсутствии водоразбора, горячая вода в сети остывает и из-за этого значительно снижается качество коммунальной услуги, оказываемой потребителям", — пояснили в СГК.
Основная часть таких домов находится в Октябрьском, Железнодорожном и Центральном районах Барнаула.
Кстати, в компании добавили: отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) не должно составлять более чем 5 °C, в дневное (с 5.00 до 00.00 часов) – не более чем на 3 °C.
В Управлении по жилищно-коммунальному хозяйству Минстройтранса Алтайского края ИА "Амител" сообщили, что по закону вопрос горячего водоснабжения входит в компетенцию органов местного самоуправления. В Барнауле для решения этой проблемы в 2013 был утвержден "План капитального ремонта циркуляции горячего водоснабжения для многоквартирных домов города Барнаула на 2014-2020 годы".
По информации СГК, в 2017 году предусмотрено восстановить линии циркуляции горячего водоснабжения на 20 участках общей протяженностью более 5,4 км.
"Кроме того, одним из приложений проекта концессионного соглашения, заключаемого между Барнаульской теплосетевой компанией и администрацией города, является инвестиционная программа, предусматривающая в числе прочих мероприятий затраты на восстановление сетей ЦГВ", — добавили в компании.
Чем опасна "недогорячая" вода?
В Роспотребнадзоре ИА "Амител" пояснили: при температуре ниже 60 градусов в воде могут размножаться инфекционные возбудители вирусного и бактериального происхождения.
Высокая температура, добавили в ведомстве, опасна только тем, что можно получить ожог.
Как замерить температуру воды?
Сначала проведите проверку для себя, чтобы убедиться, что у вас есть эта проблема. Откройте кран с горячей водой, спустите воду. Наберите ее в литровую банку, сразу же опустите бытовой термометр. Дождитесь, когда показания перестанут расти. Это еще не доказательство того, что вам предоставляют некачественную услугу, но если вода ниже нормы, то вы можете инициировать процесс проверки и перерасчета.
В Государственной инспекции Алтайского края рассказали, что в данном случае нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя услуг (это либо управляющая компания, либо ТСЖ, либо ресурсоснабжающая организация, в каждом доме по-разному).
"Проверка должна быть проведена в срок не более двух часов с момента подачи заявления (это касается именно исполнителя услуг — прим.ред.), если иное время не согласовано с потребителем. По результатам замеров составляется акт в двух экземплярах. При отказе сотрудника исполнителя коммунальной услуги выехать для проведения проверки, акт может быть составлен жителями, проживающими в многоквартирном доме. Подписи на документе ставятся как минимум тремя представителями, привлекать можно соседей, членов семьи. Составленный акт является основанием для проведения перерасчета стоимости коммунальных услуг", — сообщила исполняющая обязанности заместителя руководителя Госинспекции Юлия Хорева.
Имеете ли вы право на перерасчет?
Да, и этот момент очень важен. Вы платите по тарифам, которые установлены именно для горячей воды с температурой по СанПиНу. При установлении тарифов расчеты делаются не потолка, а с учетом затрат поставщика воды на подогрев воды определенной температуры.
Если температуры воды ниже 40° по Цельсию, то потребитель платит как за холодную. Но временем перерасчета считается только промежуток, когда был официально зафиксирован факт недостаточно высокой температуры воды до официальной фиксации, что температура восстановлена в пределах норматива.
По информации Роспотребнадзора, каждый час превышения допустимой продолжительности (данные из вопроса №1) перерыва подачи горячей воды плата за эту коммунальную услугу снижается на 0,15% от платы в расчетный период.
В СГК дают немного другие данные: за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1% размера платы за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода.
Если горячая вода в точке разбора ниже 40 °C, то оплачивается она по тарифу за холодную воду.
Справка
По информации Госинспекции, в 2016-2017 годах в ведомство поступило 690 подобных обращений. В итоге был произведен перерасчет более чем на 2 млн рублей.
По данным СГК, в 2016 году на перерасчет платы за горячее водоснабжение было подано 350 обращений. Сумма перерасчета составила более 2 млн рублей. В 2017 году рассмотрено 200 обращений на сумму перерасчета более 1,78 млн рублей.
Если получаете отказ от исполнителя услуг — направляйте жалобу в Роспотребнадзор, прокуратуру или мировой суд.
Горячая линия Роспотребнадзора по Алтайскому краю (3852) 66-54-27.
Специалист Госинспекции по вопросам начисления гражданам за потребление коммунальных услуг (3852) 56-64-24 с 9-00 до 10-00 часов утра.
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