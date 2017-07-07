Главный игрок на этом рынке в Барнауле — Сибирская генерирующая компания. Почти 85% домов и учреждений столицы Алтайского края получают горячую воду и отопление от предприятий СГК. По данным на 1 июня 2017 компания осуществляет централизованную поставку горячего водоснабжения 254 339 квартир, частных домовладений.

В СГК в ответе на запрос ИА "Амител" признали, что не все потребители компаний СГК получают горячую воду с температурой соответствующей нормативным требованиям.

"Причиной является отсутствие циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения в микрорайонах со старой застройкой (хрущевки). Циркуляционные трубопроводы отсутствуют как в тепловых сетях, так и в самих жилых домах. При проектировании коммуникаций необходимость этого элемента системы не была учтена. Без циркуляции, при отсутствии водоразбора, горячая вода в сети остывает и из-за этого значительно снижается качество коммунальной услуги, оказываемой потребителям", — пояснили в СГК.

Основная часть таких домов находится в Октябрьском, Железнодорожном и Центральном районах Барнаула.

Кстати, в компании добавили: отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) не должно составлять более чем 5 °C, в дневное (с 5.00 до 00.00 часов) – не более чем на 3 °C.

В Управлении по жилищно-коммунальному хозяйству Минстройтранса Алтайского края ИА "Амител" сообщили, что по закону вопрос горячего водоснабжения входит в компетенцию органов местного самоуправления. В Барнауле для решения этой проблемы в 2013 был утвержден "План капитального ремонта циркуляции горячего водоснабжения для многоквартирных домов города Барнаула на 2014-2020 годы".

По информации СГК, в 2017 году предусмотрено восстановить линии циркуляции горячего водоснабжения на 20 участках общей протяженностью более 5,4 км.

"Кроме того, одним из приложений проекта концессионного соглашения, заключаемого между Барнаульской теплосетевой компанией и администрацией города, является инвестиционная программа, предусматривающая в числе прочих мероприятий затраты на восстановление сетей ЦГВ", — добавили в компании.