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Только спокойствие: что делать если вас облили на Иван Купала?

, ИА "Амител"
Советы юристов, как себя вести, если вас облили водой в день Ивана Купала?

Фото: Ncrim.ru


В России отмечается день Ивана Купала. Существует множество различных обрядов, ритуалов и примет, связанных с этим народным праздником. Однако, большинство уверенно, что нужно просто всех обливать. В итоге, в этот день люди делятся на две части: на тех, кто с радостью обливает других и сам становится жертвой, и на тех кто ворчит на всех и проклинает этот день. Юрист Михаил Кулеш рассказал Amic.ru, что нужно делать если вас облили несмотря на ваш горячий протест. Оказалось, что гневно кричать и проклинать любителей водных забав не стоит. Да и моральные страдания вам вряд ли возместят. А вот оформить хулиганку или порчу имущества — это вполне серьезно.

1
Что делать, если меня облили, когда я шел на важную встречу?
Можно обратиться в полицию по статье хулиганство. По правилам, полиция должна провести административное расследование. Насколько продвинется дело сложно сказать, однако заявить вы можете.
2
А если облившие меня водой, испортили мне документы или часы?

Для начала нужно обратиться в полицию и зафиксировать факт порчи. По результатам будет составлен протокол и далее рассмотрят ваше заявление. Полиция может либо отказать в возбуждении дела, либо все-таки оформит хулиганство.

Но даже если полиция откажет в возбуждении дела, факт облива зафиксирован и вы можете обратиться в гражданский суд. Здесь можно потребовать возместить стоимость вещи. Вопрос: сколько возместят? Если сохранился чек, то можно требовать в размере чека. Если чека нет, то можно провести оценку. Но опять же, все это имеет смысл если вещь дорогая, а если рубашка стоит 300 рублей...только если дело принципа.

Но нужно различать облитую вещь и испорченную вещь. Не стоит сразу бежать в полицию, гневно махая своей мокрой рубашкой. Мокрая одежда— это не  порча имущества. Она вскоре высохнет, значит и оформлять нечего. Вещь должна быть действительно испорчена. Будьте внимательны с такими нюансами.

3
Меня облили холодной водой и я простыл. Что тогда?
Если вашему здоровье нанесен ущерб, например, после щедрого обливания у вас возникли проблемы со здоровьем (простуда, боли и тд), либо вы жалуетесь на шаткие нервы, можно потребовать возместить стоимость лекарств. Для этого нужно обратиться к врачу, он выпишет лекарства. Сохраните рецепт, чек от купленного лекарства и обращайтесь в суд.
4
А если я сам надеру хулигану уши и выскажу ему все, что думаю?
Некоторые негодующие граждане именно так и делают: пытаются догнать хулиганов и злобно отчитывают за содеянное. Однако, увлекаться этим все же не стоит. Самостоятельные действия могут привезти к тому, что в конце концов виноватым окажетесь вы. Например, вам могут предъявить обвинение в оскорблении и хулиганстве. Если вы хотите предъявить претензии, лучше обратиться в полицию, так как властные полномочия только у них.
5
И кто придумал обливаться водой на Иван-Купала?
Наши предки. В народе до сих пор считается, что те, кого не облили водой в этот день, будут весь год несчастны. А если вас облили множество раз, то будете весь год купаться в счастье. Так что, если вдруг кто-то вас сегодня обольет, не спешите раздражаться. Попробуйте настроиться на то, что в этом году вам обязательно будет везти. И облейте (чуть-чуть) своих знакомых, чтобы увеличить количество счастливых людей.

Сальвина Манукян

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Комментарии

7.07.2017 13:09
- гость -

Обливать прохожих придумали в Советском Союзе, а предки ни при чем. И к тому же праздник назывался Купала. Никакого Ивана, а точнее Иоанна(еврея) там не было.

0  0
7.07.2017 13:17
Элвис

При СССР мы ждали этот день. Называли "Иванкупала" )

0  0
7.07.2017 13:17
- гость -

И был этот праздник в день летнего солнцестояния. С переходом на новый календарь про это забыли как про рождение христоса.

0  0
7.07.2017 13:36
месный

чё делать чё делать. догнать и в бубен дать

0  0
7.07.2017 13:45
- гость -

7.07.2017 13:36
месный

в ответку то не боишься получить?

0  0
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