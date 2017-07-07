Только спокойствие: что делать если вас облили на Иван Купала?

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В России отмечается день Ивана Купала. Существует множество различных обрядов, ритуалов и примет, связанных с этим народным праздником. Однако, большинство уверенно, что нужно просто всех обливать. В итоге, в этот день люди делятся на две части: на тех, кто с радостью обливает других и сам становится жертвой, и на тех кто ворчит на всех и проклинает этот день. Юрист Михаил Кулеш рассказал Amic.ru, что нужно делать если вас облили несмотря на ваш горячий протест. Оказалось, что гневно кричать и проклинать любителей водных забав не стоит. Да и моральные страдания вам вряд ли возместят. А вот оформить хулиганку или порчу имущества — это вполне серьезно.

1 Что делать, если меня облили, когда я шел на важную встречу? Можно обратиться в полицию по статье хулиганство. По правилам, полиция должна провести административное расследование. Насколько продвинется дело сложно сказать, однако заявить вы можете.

2 А если облившие меня водой, испортили мне документы или часы? Где цветет папоротник? Обычаи, традиции и обряды праздника Иван Купала Это языческий праздник, но с принятием христианства на Руси его "привязали" к рождеству Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 23712 8 Для начала нужно обратиться в полицию и зафиксировать факт порчи. По результатам будет составлен протокол и далее рассмотрят ваше заявление. Полиция может либо отказать в возбуждении дела, либо все-таки оформит хулиганство. Но даже если полиция откажет в возбуждении дела, факт облива зафиксирован и вы можете обратиться в гражданский суд. Здесь можно потребовать возместить стоимость вещи. Вопрос: сколько возместят? Если сохранился чек, то можно требовать в размере чека. Если чека нет, то можно провести оценку. Но опять же, все это имеет смысл если вещь дорогая, а если рубашка стоит 300 рублей...только если дело принципа. Но нужно различать облитую вещь и испорченную вещь. Не стоит сразу бежать в полицию, гневно махая своей мокрой рубашкой. Мокрая одежда— это не порча имущества. Она вскоре высохнет, значит и оформлять нечего. Вещь должна быть действительно испорчена. Будьте внимательны с такими нюансами.

3 Меня облили холодной водой и я простыл. Что тогда? Если вашему здоровье нанесен ущерб, например, после щедрого обливания у вас возникли проблемы со здоровьем (простуда, боли и тд), либо вы жалуетесь на шаткие нервы, можно потребовать возместить стоимость лекарств. Для этого нужно обратиться к врачу, он выпишет лекарства. Сохраните рецепт, чек от купленного лекарства и обращайтесь в суд.

4 А если я сам надеру хулигану уши и выскажу ему все, что думаю? Некоторые негодующие граждане именно так и делают: пытаются догнать хулиганов и злобно отчитывают за содеянное. Однако, увлекаться этим все же не стоит. Самостоятельные действия могут привезти к тому, что в конце концов виноватым окажетесь вы. Например, вам могут предъявить обвинение в оскорблении и хулиганстве. Если вы хотите предъявить претензии, лучше обратиться в полицию, так как властные полномочия только у них.

5 И кто придумал обливаться водой на Иван-Купала? Наши предки. В народе до сих пор считается, что те, кого не облили водой в этот день, будут весь год несчастны. А если вас облили множество раз, то будете весь год купаться в счастье. Так что, если вдруг кто-то вас сегодня обольет, не спешите раздражаться. Попробуйте настроиться на то, что в этом году вам обязательно будет везти. И облейте (чуть-чуть) своих знакомых, чтобы увеличить количество счастливых людей.

Сальвина Манукян