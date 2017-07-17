Кому, сколько и выгодно ли это? Пожалуй, это одни из самых популярных вопросов про перерасчет пенсии за периоды ухода за детьми. С 2015 года в страховой стаж (кроме периодов работы) включаются "нестраховые" периоды. К ним также относится отпуск по уходу одного из родителей за каждым ребенком до полутора лет. Если страховые и "нестраховые" периоды совпадают, то по желанию пенсионера учитывается один из них: либо работа, либо уход за детьми.

Портал Amic.ru выяснил, кому положен перерасчет пенсии, сколько будут платить и какие документы нужны для оформления.

1 Почему вырос интерес к перерасчету пенсий по уходу за детьми? Потому что раньше при расчете размера пенсии периоды ухода за ребенком до достижения полутора лет включались в стаж. Теперь их можно рассчитать в пенсионных баллах.

2 Кому положен перерасчет пенсии за детей? Всем, кому можно начислить баллы за периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет: - если в эти периоды имеются перерывы в работе; - если после замены периода работы "нестраховым" периодом ухода за ребенком этот вариант будет выгоден для пенсионера.

3 Сколько баллов начисляют? По уходу за первым ребенком начисляется 1,8 балла за год ухода, за вторым ребенком – 3,6 балла, за третьим и четвертым – 5,4 балла за каждый год ухода. Баллы начисляются не более чем за четырех детей.

4 Всем выгодно делать перерасчет пенсии? Нет, не всем. Если периоды ухода за детьми совпадают по времени с периодами работы, при исчислении страхового стажа учитывается один из периодов, тот, с учетом которого размер пенсии будет выше. Специалисты ПФР выбирают наиболее выгодный для гражданина вариант расчета пенсии. Например, если размер пенсии выше 10-11 тысяч и отпуск осуществлялся по уходу за одним или двумя детьми, начисление баллов за эти периоды невыгодно.

5 Можно одновременно учесть и стаж за детей, и баллы? Нет, это невозможно. Если делается перерасчет по баллам, то уменьшается стаж, в том числе сельский. И не всем матерям это выгодно. Например, получатели досрочных пенсий, не достигшие пенсионного возраста, в результате замены стажа баллами могут потерять право на досрочную пенсию, поэтому по их заявлениям на перерасчет выносится отказное решение.

6 На какую надбавку можно рассчитывать? Расчет размера пенсии и размера повышения у всех индивидуальный. В основном это выгодно тем, у кого низкие заработки. При совпадении периодов для начисления баллов за уход соответствующий период работы исключается из стажа. Возможно, и заработок необходимо будет пересматривать, если он был учтен за тот период, который исключается в связи с перерасчетом.

7 С какого срока производится перерасчет? Перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано на него заявление.

8 Какие документы нужны для перерасчета? Перерасчет возможен только по заявлению пенсионера. При обращении в территориальный отдел ПФР необходим документ, удостоверяющий личность, свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие достижение детьми не менее полутора лет. Если на свидетельстве о рождении проставлен штамп о выдаче паспорта, достаточно представить только свидетельство.

9 Можно ли подать заявление на перерасчет или записаться на прием через интернет? Да, записаться на прием можно через личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР. Там есть соответствующий раздел "Запись на прием". Предварительная запись на прием не требует регистрации в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Сроки перечисления пенсий изменят в Алтайском крае в 2017 году Новые даты перечисления пенсий будут действовать с февраля 17956 18 Так что достаточно зайти на электронный сервис, нажать "Запись на прием", выбрать удобное для себя время и день, чтобы подать соответствующее заявление. Также записаться на прием к специалисту клиентской службы можно через бесплатное мобильное приложение "ПФР Электронные сервисы", которое доступно для платформ IOS и Android. Дополнительно на интернет-портале госуслуг реализована возможность подачи заявления о перерасчете размера пенсии. Однако здесь нужно иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА.



