Фото: администрация Барнаула
Городские парки — традиционное любимое место отдыха жителей и гостей Барнаула. Сюда приходят семьи с маленькими детьми, здесь же назначают свидание влюбленные, сюда же приходят погулять те, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Здесь же катаются на велосипедах и выгуливают собак. Принято считать, что парки — это место "для всех", где можно вести себя практически как угодно, лишь бы не нарушать закон. Однако это не совсем так. В каждом парке существуют свои правила, нарушать которые также нельзя. О том, что еще запрещено делать в парках Барнаула, рассказывает Amic.ru.
Фото: Amic.ru
Действительно, кататься на велосипедах запрещено во многих городских парках. Например, в Центральном парке Барнаула на это правило указывают огромные таблички.
Как пояснили в администрации города, введено это правило из соображений безопасности для тех, кто не катается на велосипедах.
В "Лесной сказке" на велосипедах кататься также запрещено, однако и здесь на нарушениях этого правила акцент не делают. "У нас очень аккуратно ездят велосипедисты, не гоняют", — объяснили свою позицию в парке.
Несколько лет назад в "Лесной сказке" была идея сделать велосипедную трассу. Ее приветствовал бывший глава администрации города Владимир Колганов, а за реализацию взялся генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов. Траектория трассы была утверждена, и дорожка даже сформирована и уложена щебнем. Осталось только покрыть асфальтом, но на этом все и зависло. Других спонсоров для дореализации проекта в парке пока не нашли.
А вот в компании "Алтайпарк" (парки "Барнаульская крепость, "Солнечный ветер", "Экстрим") посетителям запрещено не только кататься на велосипедах, но и на роликах и скейтбордах. Объясняется все это также заботой о безопасности посетителей.
Фото: Pawsout.com.au
Выгул домашних животных на территории — головная боль практически всех парков города. На сайте парка "Арлекино" подчеркивается, что вход с домашними животными на территорию нужно в обязательном порядке согласовывать с администрацией. Но мало кто из посетителей это делает. Проблема в том, что у администраций парков нет полномочий бороться с такими нарушителями.
"У нас парк семейный. Очень много тех, кто гуляет совсем с маленькими детьми. И тут же, несмотря на запрет, идут собаководы. Часто ведут питомца без намордника и даже без поводка. Делаешь замечание. Причем просто вежливо напоминаешь, что у нас запрещен выгул собак, нарываешься на такую агрессию со стороны хозяина, что, кажется, ты его лично оскорбил чем-то. Что с ними делать — пока не можем придумать. Но думаем, так как много недовольных родителей, которые опасаются гулять с детьми рядом с такими собаками", — пожаловались в администрации парка "Лесная сказка".
Фото: Twitter.com
Курить в парках запретили недавно. И об этом, как показывает практика, осведомлены практически все. Поэтому когда кто-то нарушает этот запрет и ему делают замечание, реакция на это спокойная.
"Абсолютно спокойно реагируют. Просто убирают сигарету. Совсем не то, что некоторые собачники, впадающие в ярость при напоминании элементарных правил выгула животных", — подтверждают в администрации "Лесной сказки".
Фото: Hristiane.ru
Опрятный внешний вид — одно из обязательных условий посещения городского парка. Если бы у ворот парка посетителей встречал охранник, он бы не пропустил гостя, например, в грязных брюках.
"На территорию парка не допускаются лица, имеющие неряшливый вид, тем самым вызывающие дискомфорт у посетителей", — пояснили ИА "Амител" необходимость этого правила в пресс-службе "Алтайпарка". Также в этих парках запрещено попрошайничать и заниматься сбором стеклопосуды.
А в парк "Арлекино" кроме грязной одежды запрещено проходить гражданам в купальных костюмах, плавках, босиком или с обнаженным торсом.
Комментарии
У нас очень аккуратно ездят велосипедисты, не гоняют", — объяснили свою позицию в парке
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пока гром не грянет...
А что парк Изумрудный окончательно в помойку превратили. Со следующего года застраивать будут. Все бабок мало?
В администрацию сколько денег занесли, чтобы глаза закрыли и подписали потом, что надо?
ни слова про наркотики
Слава Богу, то, о чем подумал, не запрещено!
некоторые вещи запрещены везде, не только в парках