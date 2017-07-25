Сегодня, 25 июля, Совет Федерации по конституционному законодательству рассмотрит законопроект об отмене бесплатного провоза багажа для пассажиров с невозвратными авиабилетами. По информации двух собеседников РБК в Совфеде, на заседании верхней палаты законопроект примут "без дополнительных условий". Как это может отразиться на стоимости перелетов, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
20 июля депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который фактически позволил авиакомпаниям взимать плату за провоз багажа по невозвратным билетам.
То есть у перевозчиков появится право выбора: брать плату с пассажиров за багаж по самым дешевым билетам или нет. Но закон еще должны одобрить в Совете Федерации и отдать на подпись президенту.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал СФ отклонить закон, отменяющий бесплатный багаж при покупке невозвратных авиабилетов. Дело в том, что принятие закона в итоге приведет не к удешевлению, а к удорожанию билетов. Отметим, что для возвратных авиабилетов право провоза багажа минимум в 10 кг сохраняется.
Покупая невозвратные билеты, люди будут вынуждены доплачивать за свой багаж. Также закон вносит изменения в содержание понятия "ручная кладь" и "вещи, находящиеся при пассажире". Закон, за который уже проголосовали в трех чтениях в Госдуме, фактически не содержит нормативного акта, в котором прописаны минимальные нормы для авиакомпаний. Если до вступления в силу закона эти пробелы не будут восполнены, они смогут устанавливать нулевые нормы ручной клади. И за нее тоже придется платить.
"Это обстоятельство будет вынуждать пассажиров приобретать билеты по более дорогому тарифу, включающему привычные условия провоза багажа и ручной клади, что может привести не к запланированному снижению стоимости авиаперевозок, а к фактическому удорожанию билетов для граждан", — заостряет внимание сенатор Андрей Клишас.
Кроме того, законопроект позволит авиакомпании расторгать договор с пассажиром в одностороннем порядке. Они получат право на это, если клиент откажется оплатить провоз багажа на условиях, предусмотренных договором воздушной перевозки пассажира.
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