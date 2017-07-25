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Чемпион мира по хоккею Зарипов дисквалифицирован за допинг. Что вообще произошло?

, ИА "Амител"
Главный скандал в российском хоккее последнего времени


Фото:www.sobaka.ru

Нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов, выступавший в прошлом сезоне КХЛ за магнитогорский "Металлург", дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Рассказываем, что известно о новом скандале в российском хоккее.

1
Что произошло?
Спортсмен сдал положительный допинг-тест во время чемпионата КХЛ-2016/17. В организме 36-летнего хоккеиста обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — Стимуляторы и S5 — Диуретики и маскирующие агенты. Тестирование проводилось совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
2
Зарипов только один принимал допинг?

Нет. Кроме того, за применение допинга дисквалификацию получили защитники Андрей Конев и Дерек Смит, выступавшие в прошлом сезоне за владивостокский "Адмирал" и загребский "Медвешчак" соответственно. Россиянин сможет вернуться на лед 19 ноября 2017 года, канадец — 2 сентября 2018-го.

3
Что за допинг?
Это мочегонные средства, которые используются для удаления лишней жидкости из организма. Их применение не может оказывать существенного воздействия на результаты спортивных соревнований, так как они не повышают физическую работоспособность. Но диуретики могут способствовать выведению других, более серьезных запрещенных препаратов. В некоторых видах спорта их используют для быстрой сгонки веса.
4
Что сказал по этому поводу сам Зарипов?

В телефонном разговоре форвард сослался на отсутствие времени и попросил перезвонить позже.

"Я не могу сейчас говорить. Перезвоните года через два", — сказал Зарипов.

5
Что сказали в Министерстве спорта?

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал отстранение Зарипова. Глава ведомства отметил, что все, кто нарушает, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания.

"Если виновны, то будет дисквалификация. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться. Человека обвинить очень легко", – сказал Колобков.

6
Кто такой Зарипов?
Один из самых титулованных современных российских хоккеистов. В составе сборной России Зарипов трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014). Спортсмен — единственный четырехкратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009 и 2010 годах — в составе казанского "Ак Барса", в 2014 и 2016 годах — вместе с магнитогорским "Металлургом"). Ожидалось, что Зарипов примет участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в Южной Корее.
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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