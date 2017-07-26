Шарлиз Терон дерется и соблазняет женщин. Почему стоит идти на "Взрывную блондинку"?
, ИА "Амител"
Amic.ru вместе с кинотеатром "Пионер" рассказывает о главной премьере недели
Один из самых скандальных фильмов этого года — "Взрывная блондинка" — с обладательницей премии "Оскар" Шарлиз Терон выходит 27 июля в российский прокат. Портал Amic.ru совместно с кинотеатром "Пионер" рассказывает, почему стоит смотреть картину, в которой красивая блондинка соблазняет женщин, выполняет безумные трюки и играет агента 007 в юбке.
1
О чем фильм?
По жанру картина напоминает смесь шпионских картин в духе фильмов про Джеймса Бонда и "Миссия невыполнима" одновременно. Агент Лоррейн Бротон, которая работает на секретную службу Великобритании, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.
2
Почему стоит смотреть?
Картина обещает быть одной из самых скандальных в этом году. Шарлиз Терон уже объявила, что съемки дались ей очень тяжело, якобы ее по-настоящему избивали. Во время подготовки к съемкам боевика Atomic Blonde звезда, как оказалось, даже лишилась двух зубов. Актриса призналась, что ее зубы все еще в плохом состоянии и она до сих пор проходит лечение, чтобы восстановить их. "Атомную блондинку" уже называют "женской версией "Джона Уика": история шпионки Лоррейн Бротон снята режиссером первой части боевика с Киану Ривзом — Дэвидом Литчем, а роль напарника героини Шарлиз Терон исполнил Джеймс МакЭвой. Поклонникам одной из самых сексуальных актрис мира будет любопытно узнать, что в ленте будет много постельных сцен с ее участием. Даже в трейлере видно, как Терон страстно целует алжирскую актрису, звезду "Мумии" Софию Бутеллу.
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Где смотреть?
Конечно, в барнаульском кинотеатре "Пионер" на большом экране с отличным звуком и проекцией. Более подробное расписание можно узнать на сайте кинотеатра.
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