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Каких водителей обяжут подтверждать квалификацию и сдавать экзамены?

, ИА "Амител"
Минтранс подготовил поправки, ужесточающие требования к работникам транспортной отрасли


Таксистов, дальнобойщиков, водителей автобусов в России обяжут подтверждать свою квалификацию. Что это за система проверки водителей, кого именно она коснется и что будет с теми, кто завалил экзамен, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
О каких проверках идет речь?

Минтранс намерен ввести независимую оценку квалификации всех сотрудников, управляющих транспортом различных категорий. Экзамен необходимо будет сдавать раз в пять лет. Проверки коснутся только тех граждан, для кого поездки за рулем являются источником заработка. Подтвердить квалификацию смогут только обладатели российских водительских удостоверений.

Введением таких мер ведомство рассчитывает снизить аварийность на дорогах и навести на них порядок.

Кстати, подобная система оценки квалификации водителей существовала при советской власти. Тогда водителям присваивали классность, от которой зависела зарплата.

2
А если водитель откажется сдавать экзамен?

Закон, в случае его принятия, запретит допускать к работе водителей, не прошедших независимую оценку квалификации. Предполагается, что юрлица и индивидуальные предприниматели смогут допускать к управлению транспортными средствами только тех водителей, у которых есть свидетельство о квалификации, выданное центром оценки квалификации (ЦОКом). Такой экзамен придется сдавать раз в пять лет.

Отказ от прохождения квалификационного экзамена станет поводом для увольнения. Минтранс уже разработал не только новый законопроект, но и дополнительный пункт в ст. 81 Трудового кодекса РФ.

3

Как будут оценивать квалификацию?

На данный момент этот вопрос остается без ответа, и ряд экспертов назвали законопроект преждевременным. Как сообщила "Известиям" зампредседателя Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Валентина Митрофанова, сейчас еще даже нет критериев, по которым будут оценивать водителей, и нет профстандартов.

 


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Комментарии

27.07.2017 10:09
- гость -

еще один побор за сдачу придумали ОтличнО

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27.07.2017 10:23
гость

давно пора ввести за 3-4 штрафа за год - сдавать ИДИОТТЕН тест. Причем не просто сдавать, за большие деньги как в Германии.

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