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Почему в Польше будут сносить советские памятники и что ответит Россия?

, ИА "Амител"
Москва может асимметрично ответить Варшаве на закон о сносе памятников советским воинам


Сейм Польши 22 июня принял поправки в закон о декоммунизации, 17 июля такие нововведения одобрил президент страны Анджей Дуда. Теперь в этой стране официально взят курс на запрет пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя. Что это за закон, как он отразится на России и последует ли ответ Польше – об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
В чем суть закона "о декоммунизации"?

С апреля 2016 года в Польше действует закон о запрете пропаганды коммунизма "или другого тоталитарного режима" в названиях улиц, зданий и других общественных объектов.

После в Польше решили доработать закон и распространить его действие на памятники, обелиски, бюсты, мемориальные доски.

После вступления в силу дополнений к закону местные власти обяжут информировать польский государственный "Институт национальной памяти" об объектах, которые можно назвать пропагандирующими коммунизм.

Если какой-то памятник или мемориал сочтут прославляющим коммунизм, его снесут в течение года за государственный счет. Таким путем Польша рассчитывает избавиться "от символики тоталитарного режима, который принес много жертв и мук как польскому, так и российскому народу".

2
Каких памятников коснется закон?
По информации Института национальной памяти Польши, в "черный список" попадут более 450 советских памятников, связанных с Красной армией, освобождавшей Польшу от фашизма. Теперь считается, что они формируют ложную историческую картину. К подлежащим сносу мемориалам не относятся памятники на кладбищах или других захоронениях. Также исключение сделают для объектов, которые не выставлены на всеобщее обозрение или же демонстрируются в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы или части мемориальных комплексов, внесенных в реестр памятников архитектуры.
3
Когда начнется снос?
Поправки в закон вступят в силу 17 октября. В России сейчас обсуждают идею вывезти памятники, которые хотят снести в Польше, создать условия для их сохранения на территории России.
4
Как ответит на этот закон Россия?

Москва заявила, что не оставит без внимания закон о сносе памятников советским воинам, при этом наш ответ, скорее всего, будет асимметричным, сообщают "Известия" со ссылкой на  источник в Министерстве иностранных дел России.

Одним из вероятных ответов Москвы может стать введение персональных санкций против польских политиков.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия может отказаться от своих обязанностей по сохранению имеющихся польских мемориалов и созданию новых, если Варшава не изменит свою позицию. Это может затронуть мемориальное место, где погиб в авиакатастрофе президент Лев Качиньский.

 


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Комментарии

1.08.2017 13:16
Массаж мозга

Свои памятники Ленину сносим по всей России, но пшекам не позволим!

0  0
1.08.2017 13:16
- гость -

Признали Катынь и декомунизацию признают. Одну игру играют.

0  0
1.08.2017 13:32
- гость -

Россия ответит сносом мемориальных деревьев в Волгограде

0  0
1.08.2017 13:32
- гость -

ничего не ответит, сами памятники Ленину сносят, бывшие члены КПСС

0  0
1.08.2017 13:39
- гость -

1.08.2017 13:32
- гость -
Или в Курске выпилят аллею Подводников, где жители областного центра высадили 118 деревьев, в память о каждом погибшем моряке.

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