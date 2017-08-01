Сейм Польши 22 июня принял поправки в закон о декоммунизации, 17 июля такие нововведения одобрил президент страны Анджей Дуда. Теперь в этой стране официально взят курс на запрет пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя. Что это за закон, как он отразится на России и последует ли ответ Польше – об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
С апреля 2016 года в Польше действует закон о запрете пропаганды коммунизма "или другого тоталитарного режима" в названиях улиц, зданий и других общественных объектов.
После в Польше решили доработать закон и распространить его действие на памятники, обелиски, бюсты, мемориальные доски.
После вступления в силу дополнений к закону местные власти обяжут информировать польский государственный "Институт национальной памяти" об объектах, которые можно назвать пропагандирующими коммунизм.
Если какой-то памятник или мемориал сочтут прославляющим коммунизм, его снесут в течение года за государственный счет. Таким путем Польша рассчитывает избавиться "от символики тоталитарного режима, который принес много жертв и мук как польскому, так и российскому народу".
Москва заявила, что не оставит без внимания закон о сносе памятников советским воинам, при этом наш ответ, скорее всего, будет асимметричным, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел России.
Одним из вероятных ответов Москвы может стать введение персональных санкций против польских политиков.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия может отказаться от своих обязанностей по сохранению имеющихся польских мемориалов и созданию новых, если Варшава не изменит свою позицию. Это может затронуть мемориальное место, где погиб в авиакатастрофе президент Лев Качиньский.
Комментарии
Свои памятники Ленину сносим по всей России, но пшекам не позволим!
Признали Катынь и декомунизацию признают. Одну игру играют.
Россия ответит сносом мемориальных деревьев в Волгограде
ничего не ответит, сами памятники Ленину сносят, бывшие члены КПСС
1.08.2017 13:32
- гость -
Или в Курске выпилят аллею Подводников, где жители областного центра высадили 118 деревьев, в память о каждом погибшем моряке.