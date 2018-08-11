11 августа христиане отмечают рождество Святителя Николая. Его почитают как покровителя мореплавателей, купцов и детей. Кроме этого, к нему обращаются со своими проблемами абсолютно все, кто нуждается в помощи. Считается, что именно Николай Угодник быстрее всех приходит на помощь, является спасителем от несправедливости и напрасной смерти. Не случайно его называют Николай Чудотворец. Свои чудеса святой совершал как при жизни, так и после смерти. Вспоминаем самые известные случаи.
Счастливая кража
Спасение моряков
Рассказывают, что Николай часто помогал морякам во время своих странствий. Так, однажды по пути в Палестину Николай предсказал, что вскоре грянет страшная буря. Почти тут же поднялся сильный ветер, разбушевались волны, было понятно, что корабль не выстоит. Началась паника. Николай начал молиться, и стихия успокоилась.
Также рассказывают, что Чудотворцу удавалось и воскрешать людей. Так, один из матросов поскользнулся и упал на палубе. После молитвы Николая юноша ожил.
Пока Николай путешествовал в Палестину, в его родной стране Ликии начался голод. Все остатки съестного были съедены, и люди готовились к смерти. В это время один итальянский торговец, корабль которого был полон хлеба, увидел во сне Чудотворца Николая. Он велел ему отвезти хлеб в Ликию и даже дал в задаток три золотые монеты. Проснувшийся купец обнаружил в своей руке деньги и поверил в сон. Так он отправился в Ликию, где распродал весь свой хлеб и спас население.
Люди рассказывают, что чудеса Святитель Николай совершает и сегодня. Каждый, кто к нему обращается за помощью, ее получает. Именно поэтому в городах, куда привозят мощи святого, выстраиваются огромные очереди из страждущих.
19 октября 2009 года в Перми у автобуса, ехавшего по центральной улице заклинило педаль газа. Самостоятельно остановиться он не мог. Произошло это в час пик утром, когда все ехали на работу. Автобус пронесся по центру города около трех километров — и ни одного серьезно пострадавшего. На видеозаписях видно, как пешеход чудом не попал под колеса. Легкое сотрясение мозга у четырех человек. Водитель следовал оказавшимся единственно безопасным путем. На пути ему не попались ни трамваи, ни троллейбусы, ни автобусы, хотя он пересек множество перекрестков. Чуть-чуть он повернул только перед бывшим кафедральным собором и храмом святителя Митрофана Воронежского — к памятнику Николаю Чудотворцу. И на лестницах к нему остановился: колеса повисли в воздухе.
Очевидцы говорят: "сделай водитель более резкий поворот — пошел бы кувырком, продолжи путь прямо — промчался бы мимо галереи и, скорее всего, с высоты 3-5 метров упал бы на набережную". Люди восприняли это как чудо, рассказывают Вести.
Алена Беляева порталу Православие.ру рассказала, что однажды она с семьей поехали отдыхать к морю на машине. Мама настояла взять с собой икону Николая Чудотворца. Поспорив молодые икону все-таки взяли и не успев отъехать 100 км от дома стали свидетелями аварии: "На идущую перед нами машину со "встречки" на скорости вылетела другая машина, и они, ударившись "лбами", начали перед нами крутиться... В нас летели стекла, пластмасса, запчасти, да и сами машины летели на нас... Я понимала, что молитву прочесть уже не успею. В это время муж крутил руль в разные стороны так, что нас бросало из стороны в сторону. Мы очнулись метров через 200, когда поняли, что искореженные машины остались позади, а на нашей машине не осталось ни царапины. Муж сказал, что когда он пытался уйти от столкновения, время замедлилось, как в кино. Так нам помог Николай Чудотворец. Это было чудо."
Комментарии