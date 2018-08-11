Стояние Зои

Одно из самых удивительных событий произошло в городе Куйбышеве в 1956 году. Под Новый год девушка Зоя не дождалась жениха. Все ее подружки танцевали, и только у нее не было пары. Тогда она взяла икону Николая Чудотворца и принялась с ней танцевать. На возгласы подруг она ответила: "Если Бог есть, пусть Он меня накажет!". И вдруг девушка словно окаменела — она застыла на месте с прижатой к груди иконой cвятителя, и никто ее не мог сдвинуть с места. Девушка не шевелилась, но сердце ее продолжало биться. Когда эта история дошла до властей, дом перекрыли, а вокруг выставили милиционеров. В день Благовещения какой-то старичок упросил охрану пропустить его к девушке. Зайдя в дом, он спросил Зою: "Ну что, устала стоять?" Охранники заглянули в комнату, старца там уже не было. Зоя простояла до праздника Пасхи — четыре месяца.

Наши дни

Люди рассказывают, что чудеса Святитель Николай совершает и сегодня. Каждый, кто к нему обращается за помощью, ее получает. Именно поэтому в городах, куда привозят мощи святого, выстраиваются огромные очереди из страждущих.

19 октября 2009 года в Перми у автобуса, ехавшего по центральной улице заклинило педаль газа. Самостоятельно остановиться он не мог. Произошло это в час пик утром, когда все ехали на работу. Автобус пронесся по центру города около трех километров — и ни одного серьезно пострадавшего. На видеозаписях видно, как пешеход чудом не попал под колеса. Легкое сотрясение мозга у четырех человек. Водитель следовал оказавшимся единственно безопасным путем. На пути ему не попались ни трамваи, ни троллейбусы, ни автобусы, хотя он пересек множество перекрестков. Чуть-чуть он повернул только перед бывшим кафедральным собором и храмом святителя Митрофана Воронежского — к памятнику Николаю Чудотворцу. И на лестницах к нему остановился: колеса повисли в воздухе.

Очевидцы говорят: "сделай водитель более резкий поворот — пошел бы кувырком, продолжи путь прямо — промчался бы мимо галереи и, скорее всего, с высоты 3-5 метров упал бы на набережную". Люди восприняли это как чудо, рассказывают Вести.

Алена Беляева порталу Православие.ру рассказала, что однажды она с семьей поехали отдыхать к морю на машине. Мама настояла взять с собой икону Николая Чудотворца. Поспорив молодые икону все-таки взяли и не успев отъехать 100 км от дома стали свидетелями аварии: "На идущую перед нами машину со "встречки" на скорости вылетела другая машина, и они, ударившись "лбами", начали перед нами крутиться... В нас летели стекла, пластмасса, запчасти, да и сами машины летели на нас... Я понимала, что молитву прочесть уже не успею. В это время муж крутил руль в разные стороны так, что нас бросало из стороны в сторону. Мы очнулись метров через 200, когда поняли, что искореженные машины остались позади, а на нашей машине не осталось ни царапины. Муж сказал, что когда он пытался уйти от столкновения, время замедлилось, как в кино. Так нам помог Николай Чудотворец. Это было чудо."