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Успенский пост: какие традиции соблюдать и как питаться?

, ИА "Амител"
Наступил один из самых строгих постов в христианстве


Для православных христиан с 14 августа начался один из самых строгих постов — Успенский. Этот пост единственный, посвященный Богородице. Он продлится две недели – до 28 августа, когда будет праздноваться Успение Пресвятой Богородицы. На протяжении всего поста Церковь рекомендует не употреблять в пищу мясо, молоко, яйца и рыбу. Рассказываем подробно о традициях поста и о том, как его нужно соблюдать.

1
Какова история Успенского поста?
Известно, что Успенский пост христиане соблюдали с древних времен. Еще в V веке считалось, что в год обязательно нужно соблюдать четыре поста: весной, осенью, летом и зимой. Хотя Успенский пост приходится на последний месяц лета, он считается осенним. Официально двухнедельный пост перед Успением Пресвятой Богородицы был установлен на Константинопольском Соборе 1166 года. И по строгости этот пост считается равным Великому посту.
2
В чем смысл Успенского поста? Разве можно праздновать смерть?
Этот пост учрежден в честь Пресвятой Богородицы, которая вела аскетичный образ жизни, а перед своим успением непрестанно много молилась и постилась. Успение означает смерть. Но Церковь не призывает прихожан праздновать смерть, смысл праздника Успения в том, что нет больше той смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова, теперь нет больше перед ней страха и нет скорби о смерти. Теперь смерть — всего лишь сон, после которого каждого ждет пробуждение.

По библейскому преданию Богородица узнала о времени своего перехода в другой мир и готовилась к нему постом и молитвой, хотя ей не требовалось очищение. А верующие постятся, подражая подвигу Пресвятой Богородицы и восхваляя ее.
3
Как соблюдать Успенский пост и как нужно питаться?

Понедельник

В понедельник можно есть пищу, которая приготовлена без термической обработки. Обратите внимание на сырые овощи и фрукты. Хлеб тоже можно, если вы приготовите его заранее.

Вторник

Во вторник разрешена горячая пища: постные супы, каши, салаты, запеченные овощи.

Среда

В среду придерживаемся правил питания, которые были в понедельник.

Четверг

В этот день разрешаются любые горячие блюда. Важно: никакого масла.

Пятница

В пятницу правила те же, что в понедельник и среду, то есть пища без термической обработки.

Суббота и воскресенье

В субботу и воскресенье разрешена горячая пища и даже растительное масло.

В день Преображения Господня, который отмечается 19 августа, разрешено употреблять в пищу рыбу.

4
Почему Успенский пост называют "Спасовка"?

Потому что на этот пост приходится три Спаса: Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа).
 

"Медовый Спас" — это народное название Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Праздник был учрежден Русской православной церковью в честь победы Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в ХII веке. Также в этот день отмечается праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста — это древняя традиция Константинополя, где проводили крестный ход с Крестом Господним, чтобы пережить летнюю жару, эпидемии и недостаток питьевой воды.

"Яблочный Спас" — в народе так называют праздник Преображения Господня. Это один из 12 основных после Пасхи церковных праздников. В Русской православной церкви он всегда отмечается 19 августа. В Евангелии говорится, что перед тем, как пойти на смерть, Христос вместе с тремя учениками отправился на гору, и там произошло чудесное Преображение, которое явило Божественную природу Христа.

"Ореховый Спас" — в этот день вспоминают перенесение Нерукотворного Образа Христа из Едессы в Константинополь. Образ был не написан, а отпечатался на холсте, которым Господь еще при жизни вытер лицо.

5
Можно ли в это время есть мед, яблоки и орехи?
Их употребление разрешено, но только в умеренных количествах. Церковь не одобряет чревоугодие, даже если верующие набивают себе живот разрешенными  продуктами.
6
Что нельзя делать в Успенский пост?

Еще раз напоминаем, что нельзя есть скоромную пищу: мясо, молочную продукцию, яйца.

Но самое главное, как говорят в Церкви, "нельзя есть своих ближних", то есть ссориться, раздражаться, совершать поступки, которые разрушают мир между людьми. В первую очередь нужно думать о своей душе.

7
Какие народные традиции есть у Успенского поста?
Одна из главных традиций — это освящение нового урожая. Христиане освящали мед, яблоки и другие плоды, а также хлебные колосья и орехи. И сегодня верующие несут в храм часть урожая, молятся и выражают благодарность за его сохранность.

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