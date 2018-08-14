Как соблюдать Успенский пост и как нужно питаться?

Понедельник

В понедельник можно есть пищу, которая приготовлена без термической обработки. Обратите внимание на сырые овощи и фрукты. Хлеб тоже можно, если вы приготовите его заранее.

Вторник

Во вторник разрешена горячая пища: постные супы, каши, салаты, запеченные овощи.

Среда

В среду придерживаемся правил питания, которые были в понедельник.

Четверг

В этот день разрешаются любые горячие блюда. Важно: никакого масла.

Пятница

В пятницу правила те же, что в понедельник и среду, то есть пища без термической обработки.

Суббота и воскресенье

В субботу и воскресенье разрешена горячая пища и даже растительное масло.

В день Преображения Господня, который отмечается 19 августа, разрешено употреблять в пищу рыбу.