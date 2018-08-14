Для православных христиан с 14 августа начался один из самых строгих постов — Успенский. Этот пост единственный, посвященный Богородице. Он продлится две недели – до 28 августа, когда будет праздноваться Успение Пресвятой Богородицы. На протяжении всего поста Церковь рекомендует не употреблять в пищу мясо, молоко, яйца и рыбу. Рассказываем подробно о традициях поста и о том, как его нужно соблюдать.
По библейскому преданию Богородица узнала о времени своего перехода в другой мир и готовилась к нему постом и молитвой, хотя ей не требовалось очищение. А верующие постятся, подражая подвигу Пресвятой Богородицы и восхваляя ее.
Понедельник
В понедельник можно есть пищу, которая приготовлена без термической обработки. Обратите внимание на сырые овощи и фрукты. Хлеб тоже можно, если вы приготовите его заранее.
Вторник
Во вторник разрешена горячая пища: постные супы, каши, салаты, запеченные овощи.
Среда
В среду придерживаемся правил питания, которые были в понедельник.
Четверг
В этот день разрешаются любые горячие блюда. Важно: никакого масла.
Пятница
В пятницу правила те же, что в понедельник и среду, то есть пища без термической обработки.
Суббота и воскресенье
В субботу и воскресенье разрешена горячая пища и даже растительное масло.
В день Преображения Господня, который отмечается 19 августа, разрешено употреблять в пищу рыбу.
Потому что на этот пост приходится три Спаса: Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа).
"Медовый Спас" — это народное название Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Праздник был учрежден Русской православной церковью в честь победы Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в ХII веке. Также в этот день отмечается праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста — это древняя традиция Константинополя, где проводили крестный ход с Крестом Господним, чтобы пережить летнюю жару, эпидемии и недостаток питьевой воды.
"Яблочный Спас" — в народе так называют праздник Преображения Господня. Это один из 12 основных после Пасхи церковных праздников. В Русской православной церкви он всегда отмечается 19 августа. В Евангелии говорится, что перед тем, как пойти на смерть, Христос вместе с тремя учениками отправился на гору, и там произошло чудесное Преображение, которое явило Божественную природу Христа.
"Ореховый Спас" — в этот день вспоминают перенесение Нерукотворного Образа Христа из Едессы в Константинополь. Образ был не написан, а отпечатался на холсте, которым Господь еще при жизни вытер лицо.
Еще раз напоминаем, что нельзя есть скоромную пищу: мясо, молочную продукцию, яйца.
Но самое главное, как говорят в Церкви, "нельзя есть своих ближних", то есть ссориться, раздражаться, совершать поступки, которые разрушают мир между людьми. В первую очередь нужно думать о своей душе.
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