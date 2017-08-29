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Почему Юлия Липницкая уходит из фигурного катания?

, ИА "Амител"
Анорексия или боязнь конкуренции: рассказываем, что могло стать причиной такого решения спортсменки


Фото: "ВКонтакте"

Олимпийская чемпионка в Сочи фигуристка Юлия Липницкая завершает спортивную карьеру. Об этом сообщила мать девушки Даниела Липницкая. Сама Юлия комментировать эту информацию отказалась. Также не комментирует эту информацию и тренер спортсменки Алексей Урманов. Впрочем, и опровержения тоже никто не дал. Рассказываем, что могло стать причиной такого решения, чем будет заниматься Юлия и как ее уход отразится на сборной России.

1
Как мать Юлии Липницкой объяснила причину ухода дочери из спорта?
Даниела Липницкая сообщила, что ее дочь завершает спортивную карьеру из-за анорексии. При этом, по ее словам, это было не спонтанное решение, а очень хорошо обдуманное.
2

Юля действительно страдала анорексией?

Да, это правда. Еще в сентябре 2014 года Даниела Липницкая сообщила, что Юлия проходит лечение от анорексии в Израиле. Спортсменке пришлось с диагнозом “анорексия” проходить несколько курсов лечения.

Кстати, известный российский тренер Татьяна Тарасова также отметила в интервью ТАСС, что проблемы Юлии Липницкой могут быть связаны с постоянными диетами спортсменки и, как следствие, с недостатком важнейших для организма калия и магния.

3
А может, Юлия не смогла оправиться от травмы?
И это тоже возможно. Напомним, в декабре 2016 года Липницкая поскользнулась на тротуаре и получила травму тазобедренного сустава. Из-за этого она была вынуждена пропустить чемпионат России по фигурному катанию.
4
Что говорят о причинах ухода Липницкой ее коллеги по спорту?
По мнению главы Федерации фигурного катания на коньках России Валентина Писеева, Юлия Липницкая не выдержала конкуренции с более юными спортсменками: "Все чудесно понимают: есть Медведева, Родионова, Загитова, с которыми Юлии бороться сложно”. На это же намекнула и Татьяна Навка: "Может, она не ощущает достаточно сил, чтобы бороться”.
5
Как отреагировали на уход Липницкой в спорте?

Многие коллеги Липницкой по спорту выражают сожаление, что Юлия покидает большой спорт. Другие согласны, что это решение верно, учитывая череду неудач, которые буквально преследовали спортсменку в последнее время.

"Юлия — звезда. Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие — и гаснут. Но она освещала все. Я хочу пожелать ей прекрасной жизни, она ее заслуживает, поскольку является очень хорошей, очень умной девочкой и очень доброй", — цитирует ТАСС слова Тарасовой.

Илья Авербух отметил, что Липницкая обладает "25-м кадром", который заставляет смотреть ее выступления. Однако талант и харизма девушки не получили развития.

Бывший наставник Юлии Липницкой Этери Тутберидзе отметила, что есть много спортсменов, которые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая, и даже не завоевав такого количества медалей.

6

Что будет делать Липницкая после ухода из спорта?

Сама Юлия вообще отказалась комментировать информацию о своем уходе. Однако, по мнению ее коллег, девушка может найти себя во многих сферах. Так, например, ей пророчат артистическое будущее.
"Может, она будет учиться или она пойдет в любое шоу, в которое ей позволяют пойти ее данные. Потому что данные у нее абсолютные: у нее колоссальная растяжка, никто никогда не забудет ее вращений. Она восстановит свои прыжки, безусловно, и она будет украшением любого шоу", — отметила Тарасова.
7
Правда, что ее хотят сделать чиновником?

Пока неизвестно. О том, что Юлия может стать чиновником, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. "Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника — мы всегда ее ждем", — цитирует главу министерства ТАСС.

Он подчеркнул, что Липницкая – "спортсмен и личность с большой буквы". "Мы окажем ей всю возможную поддержку", — подчеркнул Колобков.

8
Как повлияет уход Липницкой на фигурное катание России?

По мнению заслуженного тренера России Олега Васильева, на сборной страны уход Липницкой никак не скажется. Он отметил, что сегодня Липницкой растет достойная смена, и в российском спорте сегодня есть достаточно лидеров в женском одиночном катании.

Такого же мнения придерживается и российская фигуристка, чемпионка мира Мария Бутырская, пишет "Газета.ру".

9
Чем прославилась Липницкая в фигурном катании?

Юлия Липницкая пришла на каток в четыре года. Девочка показывала настолько блестящие результаты, что ее мама решила переехать из Екатеринбурга в Москву, чтобы продолжить занятия дочери.

Юлия обладает врожденной гибкостью, а также уникальным умением ускорять вращение внутри вращения.

Уже в 13 лет (спортивный сезон 2011-2012 года) девочка была допущена к участию в международных соревнованиях. На Гран-при в Польше Липницкая одержала свою первую победу.

В 2012 году она взяла серебро на чемпионате России, а затем золото чемпионата мира среди юниоров.

В 2013-2014 годах Юлия победила в турнире в Финляндии во время Олимпийского сезона. После — золото в Гран-при среди одиночниц, серебро в финале Гран-при и победа на чемпионате Европы 2014 года.

На Олимпиаде в Сочи 2014 года Липницкая победила в командных соревнованиях, принеся российской команде 20 очков. На этот момент Юлии было 15 лет, и она стала самой молодой россиянкой, получившей такую награду. Президент России Владимир Путин, который наблюдал за ее выступлением, аплодировал стоя. А международные СМИ назвали Липницкую “новым символом России”.

Однако после Олимпиады фигуристка не смогла войти в состав сборной России в чемпионате Европы. Получила серебро в финале Кубка России, Кубок Тироля и первое место на Мемориале Непелы. Но из-за обострившейся травмы в конце 2016-го спортсменка не смогла участвовать в Гран-при Skate America.


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Комментарии

29.08.2017 12:24
- гость -

Очередная жертва проекта "Сочи"

Взяли девчонку из фигурного катания подающую надежды, накачали фармой.

Сказали: "ты выиграешь, стране нужны медали и престиж",
Теперь ей еще и 16 нет, а уже она задворках - не нужна.

В спорте ей дорога закрыта: она не может показывать такие результаты без медикаментов. Учиться она не училась - в катание с детства вкладывалась, работать не сможет. Тренировать тоже.
Вот слышал в чиновники хотят пристроить ее. И верно две дороги: эскорт или номенклатура, а в целом характер деятельности одинаковый, сидеть и улыбаться.

Вот так пять минут славы калечат жизнь.

0  0
29.08.2017 12:32
Кока-кольщик

Её полюбили - за стержень, за мужество, которое было в ней огромным, даже когда она была такой маленькой - 15летней. И она так же мужественно, испробовав все - смену тренера, переезд, не стала врать болельщикам и в первую очередь самой себе - и ушла.

От души респектую.

0  0
29.08.2017 12:35
- гость -

Ребенка недокармливали однозначно, питание может быть очень небольшим, но оно должно быть сбалансированным. И ее тренер Этери Тутберидзе и методы тренера не внушает мне доверия.

0  0
29.08.2017 12:37
- гость -

29.08.2017 12:32
Кока-кольщик

вот у вас с питанием сразу видно - недостатка нет

0  0
29.08.2017 14:23
Антилибероид_google

Вафлисту-гостю - а что про своих спермоспонсоров молчишь? У них там разве не так?

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