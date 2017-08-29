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Олимпийская чемпионка в Сочи фигуристка Юлия Липницкая завершает спортивную карьеру. Об этом сообщила мать девушки Даниела Липницкая. Сама Юлия комментировать эту информацию отказалась. Также не комментирует эту информацию и тренер спортсменки Алексей Урманов. Впрочем, и опровержения тоже никто не дал. Рассказываем, что могло стать причиной такого решения, чем будет заниматься Юлия и как ее уход отразится на сборной России.
Юля действительно страдала анорексией?
Да, это правда. Еще в сентябре 2014 года Даниела Липницкая сообщила, что Юлия проходит лечение от анорексии в Израиле. Спортсменке пришлось с диагнозом “анорексия” проходить несколько курсов лечения.
Кстати, известный российский тренер Татьяна Тарасова также отметила в интервью ТАСС, что проблемы Юлии Липницкой могут быть связаны с постоянными диетами спортсменки и, как следствие, с недостатком важнейших для организма калия и магния.
Многие коллеги Липницкой по спорту выражают сожаление, что Юлия покидает большой спорт. Другие согласны, что это решение верно, учитывая череду неудач, которые буквально преследовали спортсменку в последнее время.
"Юлия — звезда. Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие — и гаснут. Но она освещала все. Я хочу пожелать ей прекрасной жизни, она ее заслуживает, поскольку является очень хорошей, очень умной девочкой и очень доброй", — цитирует ТАСС слова Тарасовой.
Илья Авербух отметил, что Липницкая обладает "25-м кадром", который заставляет смотреть ее выступления. Однако талант и харизма девушки не получили развития.
Бывший наставник Юлии Липницкой Этери Тутберидзе отметила, что есть много спортсменов, которые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая, и даже не завоевав такого количества медалей.
Что будет делать Липницкая после ухода из спорта?
Пока неизвестно. О том, что Юлия может стать чиновником, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. "Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника — мы всегда ее ждем", — цитирует главу министерства ТАСС.
Он подчеркнул, что Липницкая – "спортсмен и личность с большой буквы". "Мы окажем ей всю возможную поддержку", — подчеркнул Колобков.
По мнению заслуженного тренера России Олега Васильева, на сборной страны уход Липницкой никак не скажется. Он отметил, что сегодня Липницкой растет достойная смена, и в российском спорте сегодня есть достаточно лидеров в женском одиночном катании.
Такого же мнения придерживается и российская фигуристка, чемпионка мира Мария Бутырская, пишет "Газета.ру".
Юлия Липницкая пришла на каток в четыре года. Девочка показывала настолько блестящие результаты, что ее мама решила переехать из Екатеринбурга в Москву, чтобы продолжить занятия дочери.
Юлия обладает врожденной гибкостью, а также уникальным умением ускорять вращение внутри вращения.
Уже в 13 лет (спортивный сезон 2011-2012 года) девочка была допущена к участию в международных соревнованиях. На Гран-при в Польше Липницкая одержала свою первую победу.
В 2012 году она взяла серебро на чемпионате России, а затем золото чемпионата мира среди юниоров.
В 2013-2014 годах Юлия победила в турнире в Финляндии во время Олимпийского сезона. После — золото в Гран-при среди одиночниц, серебро в финале Гран-при и победа на чемпионате Европы 2014 года.
На Олимпиаде в Сочи 2014 года Липницкая победила в командных соревнованиях, принеся российской команде 20 очков. На этот момент Юлии было 15 лет, и она стала самой молодой россиянкой, получившей такую награду. Президент России Владимир Путин, который наблюдал за ее выступлением, аплодировал стоя. А международные СМИ назвали Липницкую “новым символом России”.
Однако после Олимпиады фигуристка не смогла войти в состав сборной России в чемпионате Европы. Получила серебро в финале Кубка России, Кубок Тироля и первое место на Мемориале Непелы. Но из-за обострившейся травмы в конце 2016-го спортсменка не смогла участвовать в Гран-при Skate America.
Комментарии
Очередная жертва проекта "Сочи"
Взяли девчонку из фигурного катания подающую надежды, накачали фармой.
Сказали: "ты выиграешь, стране нужны медали и престиж",
Теперь ей еще и 16 нет, а уже она задворках - не нужна.
В спорте ей дорога закрыта: она не может показывать такие результаты без медикаментов. Учиться она не училась - в катание с детства вкладывалась, работать не сможет. Тренировать тоже.
Вот слышал в чиновники хотят пристроить ее. И верно две дороги: эскорт или номенклатура, а в целом характер деятельности одинаковый, сидеть и улыбаться.
Вот так пять минут славы калечат жизнь.
Её полюбили - за стержень, за мужество, которое было в ней огромным, даже когда она была такой маленькой - 15летней. И она так же мужественно, испробовав все - смену тренера, переезд, не стала врать болельщикам и в первую очередь самой себе - и ушла.
От души респектую.
Ребенка недокармливали однозначно, питание может быть очень небольшим, но оно должно быть сбалансированным. И ее тренер Этери Тутберидзе и методы тренера не внушает мне доверия.
29.08.2017 12:32
Кока-кольщик
вот у вас с питанием сразу видно - недостатка нет
Вафлисту-гостю - а что про своих спермоспонсоров молчишь? У них там разве не так?