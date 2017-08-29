Как отреагировали на уход Липницкой в спорте?

Многие коллеги Липницкой по спорту выражают сожаление, что Юлия покидает большой спорт. Другие согласны, что это решение верно, учитывая череду неудач, которые буквально преследовали спортсменку в последнее время.

"Юлия — звезда. Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие — и гаснут. Но она освещала все. Я хочу пожелать ей прекрасной жизни, она ее заслуживает, поскольку является очень хорошей, очень умной девочкой и очень доброй", — цитирует ТАСС слова Тарасовой.

Илья Авербух отметил, что Липницкая обладает "25-м кадром", который заставляет смотреть ее выступления. Однако талант и харизма девушки не получили развития.

Бывший наставник Юлии Липницкой Этери Тутберидзе отметила, что есть много спортсменов, которые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая, и даже не завоевав такого количества медалей.