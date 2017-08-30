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Почему нужно смотреть "Гоголь. Начало", где он сражается с дьяволом и ведьмами?

, ИА "Амител"
Картина "Гоголь. Начало" выходит 31 августа в российский прокат


Фото: "Кинопоиск"

Один из самых интересных российских фильмов лета — "Гоголь. Начало" — выходит в прокат 31 августа. В ленте переплетены многие любимые жанры Голливуда: мистический триллер, детектив и боевик. Рассказываем, почему кино про Гоголя — уже интересный эксперимент для нашего кино, который можно с четверга посмотреть в Барнауле в кинотеатре "Пионер".

1
О чем фильм?
Сюжет довольно необычный и является вольной фантазией на основе биографии великого русского писателя. Николай Гоголь из Санкт-Петербурга страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковом Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Местные жители уверены, что девушек убивает дьявол, который появляется в обличии черного всадника. Сам же Николай Гоголь знакомится с одной из жительниц Полтавщины, в которую и влюбляется. Зрители также смогут увидеть казаков, русалку, утопленниц и ведьму.
2
Кто это все придумал?

Сериал "Гоголь" перекочевал вместе с продюсером Валерием Федоровичем с ТНТ на ТВ-3, который Федорович сейчас возглавляет. Проект снимался больше года. "Гоголя" зрителю предложат в двух вариантах — в виде четырех полнометражных фильмов, которые начиная с осени будут выходить в широкий кинотеатральный прокат с интервалом в месяц-полтора, и в виде сериала из восьми эпизодов, который будет показан уже на телеэкранах в начале 2018-го.

В главной роли один из самых интересных молодых российских актеров Александр Петров, которого в начале года вы могли видеть в картине Федора Бондарчука "Притяжение". Его напарника – следователя Гуро – играет Олег Меньшиков. И это уже событие: великий актер появляется в кино в последние годы только по большим праздникам, а тут вторая по значимости роль в удивительном жанровом коктейле из мистики, ужасов, детектива и боевика.

Молодой 28-летний режиссер Егор Баранов до этого также работал в сериалах. Однако были полнометражные картины: "Иерей-сан", "Соловей-разбойник" и "Саранча", где Паулина Андреева и Петр Федоров снимаются в довольно откровенных для русского кинематографа постельных сценах.

3
Почему это интересно?

"Гоголь. Начало" — довольно интересный для русского кино эксперимент по слиянию жанров, которые так популярны в голливудском кино. В фильме можно увидеть отсылки к "Сонной лощине" Тима Бертона, творчеству Квентина Тарантино, Гая Ричи. Поэтому нужно отбросить все предрассудки и идти смотреть "Гоголя" в кино.

4
Где смотреть?
В Барнауле в кинотеатре "Пионер". Более подробное расписание можно посмотреть на его сайте.

 

 

 

 


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Комментарии

30.08.2017 09:47
- гость -

такая ж ерунда как ВИЙ!!??зато рекламыыы

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