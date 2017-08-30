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Один из самых интересных российских фильмов лета — "Гоголь. Начало" — выходит в прокат 31 августа. В ленте переплетены многие любимые жанры Голливуда: мистический триллер, детектив и боевик. Рассказываем, почему кино про Гоголя — уже интересный эксперимент для нашего кино, который можно с четверга посмотреть в Барнауле в кинотеатре "Пионер".
Сериал "Гоголь" перекочевал вместе с продюсером Валерием Федоровичем с ТНТ на ТВ-3, который Федорович сейчас возглавляет. Проект снимался больше года. "Гоголя" зрителю предложат в двух вариантах — в виде четырех полнометражных фильмов, которые начиная с осени будут выходить в широкий кинотеатральный прокат с интервалом в месяц-полтора, и в виде сериала из восьми эпизодов, который будет показан уже на телеэкранах в начале 2018-го.
В главной роли один из самых интересных молодых российских актеров Александр Петров, которого в начале года вы могли видеть в картине Федора Бондарчука "Притяжение". Его напарника – следователя Гуро – играет Олег Меньшиков. И это уже событие: великий актер появляется в кино в последние годы только по большим праздникам, а тут вторая по значимости роль в удивительном жанровом коктейле из мистики, ужасов, детектива и боевика.
Молодой 28-летний режиссер Егор Баранов до этого также работал в сериалах. Однако были полнометражные картины: "Иерей-сан", "Соловей-разбойник" и "Саранча", где Паулина Андреева и Петр Федоров снимаются в довольно откровенных для русского кинематографа постельных сценах.
"Гоголь. Начало" — довольно интересный для русского кино эксперимент по слиянию жанров, которые так популярны в голливудском кино. В фильме можно увидеть отсылки к "Сонной лощине" Тима Бертона, творчеству Квентина Тарантино, Гая Ричи. Поэтому нужно отбросить все предрассудки и идти смотреть "Гоголя" в кино.
Комментарии
такая ж ерунда как ВИЙ!!??зато рекламыыы