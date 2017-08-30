Кто это все придумал?

Сериал "Гоголь" перекочевал вместе с продюсером Валерием Федоровичем с ТНТ на ТВ-3, который Федорович сейчас возглавляет. Проект снимался больше года. "Гоголя" зрителю предложат в двух вариантах — в виде четырех полнометражных фильмов, которые начиная с осени будут выходить в широкий кинотеатральный прокат с интервалом в месяц-полтора, и в виде сериала из восьми эпизодов, который будет показан уже на телеэкранах в начале 2018-го.

В главной роли один из самых интересных молодых российских актеров Александр Петров, которого в начале года вы могли видеть в картине Федора Бондарчука "Притяжение". Его напарника – следователя Гуро – играет Олег Меньшиков. И это уже событие: великий актер появляется в кино в последние годы только по большим праздникам, а тут вторая по значимости роль в удивительном жанровом коктейле из мистики, ужасов, детектива и боевика.

Молодой 28-летний режиссер Егор Баранов до этого также работал в сериалах. Однако были полнометражные картины: "Иерей-сан", "Соловей-разбойник" и "Саранча", где Паулина Андреева и Петр Федоров снимаются в довольно откровенных для русского кинематографа постельных сценах.