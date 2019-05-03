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Кто такой Сергий Радонежский и почему его так любят на Руси

, ИА "Амител"
Рассказываем, за что на Руси почитают Сергия Радонежского

Один из самых почитаемых в нашей стране святых – преподобный Сергий Радонежский – родился 705 лет назад. Днем его появления на свет принято считать 3 мая 1314 года. Рассказываем, кто такой Сергий Радонежский и почему его так любят в России.

1
Кто такой Сергий Радонежский?
Сергий Радонежский – один из любимых на Руси святых. Известен как отшельник и чудотворец, основатель целого ряда монастырей, в том числе Троице-Сергиевой лавры под Москвой. Также его называют духовным собирателем русского народа. Считается покровителем учащихся.
2
Когда родился и жил Сергий Радонежский?

Точная дата и год его рождения неизвестны. Русская церковь традиционно считает днем его рождения 3 мая 1314 года.

Родителей будущего святого звали Кириллом и Марией. Мальчику при рождении дали имя Варфоломей. Кроме него в семье было еще двое детей. Старший – Стефан и младший – Петр. Семья жила в селе Варницы под Ростовом. Когда  Варфоломей был подростком, его семья, спасаясь от голода, переехала в Радонеж.  

3
Как он попал в монахи?

Как говорится в житии святого, еще ребенком Варфоломей "стал поститься строгим постом и от всего воздерживался, в среду и в пятницу ничего не ел, а в прочие дни хлебом питался и водой; по ночам часто бодрствовал и молился". Такое поведение сына не нравилось его родителям, и они взяли с него обещание, что в монахи он уйдет только после их смерти. Так и произошло. В 23-летнем возрасте Сергий позвал своего брата Стефана жить в пустыню. Но тот недолго пробыл с братом: жизнь в пустыне оказалась слишком трудной, и Стефан ушел. Варфоломей призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг, назвавшись Сергием, так как в тот день (7 октября) праздновалась память мучеников Сергия и Вакха.

Вскоре к нему стали примыкать ученики. Сергий запретил им просить подаяние и ввел правило, что все они живут своим трудом. За свою жизнь Сергий основал пять монастырей. Самый известный – Троице-Сергиева лавра, а также Благовещенский монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин рядом с Коломной, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме.

4
Почему Сергий Радонежский считается покровителем учащихся?

С именем этого святого связано много чудес. Одно из первых – удивительное обучение грамоте. Учиться Варфоломея отдали в семилетнем возрасте. Его братья быстро освоили чтение, а Варфоломей все никак не мог научиться. Родители ругались, учитель наказывал, а мальчик никак не мог выучиться и "со слезами молился Богу".

Однажды в поле Варфоломей увидел молящегося монаха-черноризца, "старца… благообразного, подобного ангелу", рассказал ему о своей беде и попросил за него помолиться Богу. После молитвы старец дал мальчику кусок святой просфоры и велел съесть ее, предсказав, что теперь он будет знать грамоту лучше всех своих сверстников. Так и произошло. Сергий был очень образованным человеком. Он знал несколько языков, много читал и многое знал. Свои знания он передавал своим ученикам. И сегодня считается покровителем учащихся.

5
Правда ли, что святой примирил русских князей и помог выиграть Куликовскую битву?

Считается, что Сергий действительно примирял враждующих князей. В житии говорится, что святой "тихими и кроткими словами" мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. Именно благодаря ему ко времени Куликовской битвы почти все русские князья перестали враждовать.

Сергий Радонежский имел дар предвидения. Он благословил князя Дмитрия на битву с татарским ханом Мамаем на Куликовом поле. Когда Дмитрий пришел к нему за советом, Сергий предсказал победу русскому войску. В помощь князю он отпустил двух иноков – Пересвета и Ослябю, хотя в те времена инокам запрещалось принимать участие в битвах. В итоге русское войско победило.

6
Какие чудеса совершил Сергий Радонежский?

Чудес он совершил очень много. Перечислим только несколько:

– Источник.  В одном из монастырей монахи оказались вынуждены приносить себе воду издалека, возник ропот, и тогда преподобный, "нашедши в одном рву немного дождевой воды, сотворил над нею усердную молитву", после чего открылся источник воды.

– Воскрешение ребенка. Один местный житель принес Сергию больного сына. Но ребенок умер. Убитый горем отец ушел за гробом. "Но пока он ходил, преподобный помолился над умершим,  и дитя ожило".

– Наказание за жадность. Богатый сосед забрал у бедного борова и "не хотел платить за него денег". Когда Сергий обратился с увещеванием, богач пообещал "заплатить за взятую у бедного соседа свинью, а также исправить и всю свою жизнь". Обещание не выполнил, и свиная туша, несмотря на то, что была заморожена, была изъедена червями.

Впервые опубликовано 6.09.2017


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Комментарии

6.09.2017 08:41
- гость -

Наверное, никогда этого не пойму. Неужели, люди настолько безвольные, что без религий жить не могут? Почему все свои проблемы любят списывать на него эфимерное и не постоянное (сколько уже этих религий было), просят чего-то не понять у чего вместо того, чтобы учиться самостоятельно, чтобы получить того, что хотят. Не могут не гадить друг другу, и только перед страхом высшего наказания создают видимость "добрости".

Не понимаю, совсем не понимаю всего этого.

1  0
6.09.2017 09:44
ПлохойХорошийЗлой

Человек конечно был интересный. Авторитет был огромный. Князей не мирил, а "уговаривал" подчиниться Москве и Дмитрию в будущем Донскому. В том числе и угрозой отлучения от церкви. Предоставил двух бойцов на Куликову битву (хотя возможно это просто красивая сказка. А если не сказка, то это должны быть подготовленные бойцы, раз Пересвет один в один совладал с лучшим монгольским воином). От митрополитства отказался, но пытался поставить на должность своего человека. И т.п.

0  0
6.09.2017 11:34
Истина

Кстати, Мамай ханом не был...

0  0
6.09.2017 12:39
- гость -

Оба инока в миру были воеводами

1  0
6.09.2017 14:03
- гость -

6.09.2017 11:34
Истина
Кстати, Мамай ханом не был...

а кем он был?

0  0
8.10.2018 10:02
- гость -

Помолился и дитя ожило...

0  0
8.10.2018 11:02
- гость -

14:03
- гость -
а кем он был?

"орда-менеджером"

1  0
8.10.2018 11:11
Истина

Мамай был беклярбеком
Беклярбек — управляющий государственной администрацией в Золотой Орде. Одна из двух главных административных должностей, схожая с функциями современного премьер-министра

1  0
8.10.2018 12:07
- гость -

Тогда Донской выиграл битву русских со своей же митрополией , позволившую ему придти к единовластию в своем княжестве, и упростить сложившееся правило власти князя в миру и хана на войне. Двоевластие ограждало князей от коррупции и злоупотребления. Это пример откола окраин от прежней Руси (Тартарии).
Сейчас идет тот же процесс, раскол России и Украины . Забыли урок истории, которая была искажена, вот плоды не заставили себя ждать.

0  0
8.10.2018 12:11
- гость -

После молитвы старец дал мальчику кусок святой просфоры и велел съесть ее, предсказав, что теперь он будет знать грамоту лучше всех своих сверстников.

Мальчик и грамоту сам освоить не мог.... а только после стал умен..и возобладал способностями искать источники и оживлять людей..Интересная заметка.

0  0
8.10.2018 12:24
- гость -

Наверное, никогда этого не пойму. Неужели, люди настолько безвольные, что без религий жить не могут? Почему все свои проблемы любят списывать на него эфимерное и не постоянное (сколько уже этих религий было), просят чего-то не понять у чего вместо того, чтобы учиться самостоятельно, чтобы получить того, что хотят. Не могут не гадить друг другу, и только перед страхом высшего наказания создают видимость "добрости".

Не понимаю, совсем не понимаю всего этого.
--------------------
А русский язык вам лично что мешает выучить? Уж не то ли самое безволие?

0  0
8.10.2018 12:45
- гость -

12:24
- гость -

А что не так с его русским языком?

0  0
8.10.2018 15:56
Кот.Без сапог.

просят чего-то не понять у чего вместо того

0  0
3.05.2019 09:35
- гость -

Святый , отче Сергие, моли Бога о нас ...комментаторах!

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