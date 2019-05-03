Один из самых почитаемых в нашей стране святых – преподобный Сергий Радонежский – родился 705 лет назад. Днем его появления на свет принято считать 3 мая 1314 года. Рассказываем, кто такой Сергий Радонежский и почему его так любят в России.
Точная дата и год его рождения неизвестны. Русская церковь традиционно считает днем его рождения 3 мая 1314 года.
Родителей будущего святого звали Кириллом и Марией. Мальчику при рождении дали имя Варфоломей. Кроме него в семье было еще двое детей. Старший – Стефан и младший – Петр. Семья жила в селе Варницы под Ростовом. Когда Варфоломей был подростком, его семья, спасаясь от голода, переехала в Радонеж.
Как говорится в житии святого, еще ребенком Варфоломей "стал поститься строгим постом и от всего воздерживался, в среду и в пятницу ничего не ел, а в прочие дни хлебом питался и водой; по ночам часто бодрствовал и молился". Такое поведение сына не нравилось его родителям, и они взяли с него обещание, что в монахи он уйдет только после их смерти. Так и произошло. В 23-летнем возрасте Сергий позвал своего брата Стефана жить в пустыню. Но тот недолго пробыл с братом: жизнь в пустыне оказалась слишком трудной, и Стефан ушел. Варфоломей призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг, назвавшись Сергием, так как в тот день (7 октября) праздновалась память мучеников Сергия и Вакха.
Вскоре к нему стали примыкать ученики. Сергий запретил им просить подаяние и ввел правило, что все они живут своим трудом. За свою жизнь Сергий основал пять монастырей. Самый известный – Троице-Сергиева лавра, а также Благовещенский монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин рядом с Коломной, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме.
С именем этого святого связано много чудес. Одно из первых – удивительное обучение грамоте. Учиться Варфоломея отдали в семилетнем возрасте. Его братья быстро освоили чтение, а Варфоломей все никак не мог научиться. Родители ругались, учитель наказывал, а мальчик никак не мог выучиться и "со слезами молился Богу".
Однажды в поле Варфоломей увидел молящегося монаха-черноризца, "старца… благообразного, подобного ангелу", рассказал ему о своей беде и попросил за него помолиться Богу. После молитвы старец дал мальчику кусок святой просфоры и велел съесть ее, предсказав, что теперь он будет знать грамоту лучше всех своих сверстников. Так и произошло. Сергий был очень образованным человеком. Он знал несколько языков, много читал и многое знал. Свои знания он передавал своим ученикам. И сегодня считается покровителем учащихся.
Считается, что Сергий действительно примирял враждующих князей. В житии говорится, что святой "тихими и кроткими словами" мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. Именно благодаря ему ко времени Куликовской битвы почти все русские князья перестали враждовать.
Сергий Радонежский имел дар предвидения. Он благословил князя Дмитрия на битву с татарским ханом Мамаем на Куликовом поле. Когда Дмитрий пришел к нему за советом, Сергий предсказал победу русскому войску. В помощь князю он отпустил двух иноков – Пересвета и Ослябю, хотя в те времена инокам запрещалось принимать участие в битвах. В итоге русское войско победило.
Чудес он совершил очень много. Перечислим только несколько:
– Источник. В одном из монастырей монахи оказались вынуждены приносить себе воду издалека, возник ропот, и тогда преподобный, "нашедши в одном рву немного дождевой воды, сотворил над нею усердную молитву", после чего открылся источник воды.
– Воскрешение ребенка. Один местный житель принес Сергию больного сына. Но ребенок умер. Убитый горем отец ушел за гробом. "Но пока он ходил, преподобный помолился над умершим, и дитя ожило".
– Наказание за жадность. Богатый сосед забрал у бедного борова и "не хотел платить за него денег". Когда Сергий обратился с увещеванием, богач пообещал "заплатить за взятую у бедного соседа свинью, а также исправить и всю свою жизнь". Обещание не выполнил, и свиная туша, несмотря на то, что была заморожена, была изъедена червями.
Впервые опубликовано 6.09.2017
Комментарии
Наверное, никогда этого не пойму. Неужели, люди настолько безвольные, что без религий жить не могут? Почему все свои проблемы любят списывать на него эфимерное и не постоянное (сколько уже этих религий было), просят чего-то не понять у чего вместо того, чтобы учиться самостоятельно, чтобы получить того, что хотят. Не могут не гадить друг другу, и только перед страхом высшего наказания создают видимость "добрости".
Не понимаю, совсем не понимаю всего этого.
Человек конечно был интересный. Авторитет был огромный. Князей не мирил, а "уговаривал" подчиниться Москве и Дмитрию в будущем Донскому. В том числе и угрозой отлучения от церкви. Предоставил двух бойцов на Куликову битву (хотя возможно это просто красивая сказка. А если не сказка, то это должны быть подготовленные бойцы, раз Пересвет один в один совладал с лучшим монгольским воином). От митрополитства отказался, но пытался поставить на должность своего человека. И т.п.
Кстати, Мамай ханом не был...
Оба инока в миру были воеводами
6.09.2017 11:34
Истина
Кстати, Мамай ханом не был...
а кем он был?
Помолился и дитя ожило...
14:03
- гость -
а кем он был?
"орда-менеджером"
Мамай был беклярбеком
Беклярбек — управляющий государственной администрацией в Золотой Орде. Одна из двух главных административных должностей, схожая с функциями современного премьер-министра
Тогда Донской выиграл битву русских со своей же митрополией , позволившую ему придти к единовластию в своем княжестве, и упростить сложившееся правило власти князя в миру и хана на войне. Двоевластие ограждало князей от коррупции и злоупотребления. Это пример откола окраин от прежней Руси (Тартарии).
Сейчас идет тот же процесс, раскол России и Украины . Забыли урок истории, которая была искажена, вот плоды не заставили себя ждать.
После молитвы старец дал мальчику кусок святой просфоры и велел съесть ее, предсказав, что теперь он будет знать грамоту лучше всех своих сверстников.
Мальчик и грамоту сам освоить не мог.... а только после стал умен..и возобладал способностями искать источники и оживлять людей..Интересная заметка.
Наверное, никогда этого не пойму. Неужели, люди настолько безвольные, что без религий жить не могут? Почему все свои проблемы любят списывать на него эфимерное и не постоянное (сколько уже этих религий было), просят чего-то не понять у чего вместо того, чтобы учиться самостоятельно, чтобы получить того, что хотят. Не могут не гадить друг другу, и только перед страхом высшего наказания создают видимость "добрости".
Не понимаю, совсем не понимаю всего этого.
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А русский язык вам лично что мешает выучить? Уж не то ли самое безволие?
12:24
- гость -
А что не так с его русским языком?
просят чего-то не понять у чего вместо того
Святый , отче Сергие, моли Бога о нас ...комментаторах!