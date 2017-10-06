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Когда менять летнюю резину на зимнюю и как правильно ее обкатать?

, ИА "Амител"
При температуре +5...+7 градусов летняя резина теряет свою эластичность, и тормозной путь авто увеличивается почти в два раза


По прогнозам синоптиков, первый снег и дождь ожидаются в Алтайском крае на этих выходных. При этом ночью столбики термометров опустятся ниже 0, что будет способствовать образованию гололеда. Пора ли уже менять летнюю резину на зимнюю или еще подождать, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда нужно "переобувать" автомобиль?

Общие рекомендации для замены летней резины гласят, что ехать в шиномонтаж нужно, когда  среднесуточная температура находится в пределах от +5 до +7 градусов. Летняя резина в такую погоду становится "дубовой" и неэффективной, особенно на скользкой дороге.

"Начать менять летние шины на зимние нужно уже сейчас. В связи с возможным резким похолоданием главная задача водителя – успеть подготовить автомобиль еще до того, как появится лед или снег. Свойства современных зимних шин при эксплуатации в теплую погоду не меняются, и шины существенно не изнашиваются. Помните, если шины вашего автомобиля не соответствуют погоде, передвигаться на нем опасно", — дали рекомендации в краевой ГИБДД.

Директор торговой сети "Подкова" Владимир Маврин пояснил, что, если в условиях первого снега и гололеда у владельца нет острой необходимости пользоваться авто с утра, заменить резину можно и в более поздние сроки, так как к обеду временный снежный покров и гололед уже успевают растаять. Если поездки совершаются с утра и ночью, то менять резину можно уже сейчас.  

2
Когда ставить и как обкатывать шипованную резину?

Если шина фрикционная, ее можно менять уже с середины сентября, новую шипованную резину уже можно и даже нужно ставить, рекомендует Маврин. Некоторые автомобилисты боятся заранее устанавливать резину, считая, что езда по асфальту отрицательно влияет на срок эксплуатации и ведет к потере шипов. Но это не так, ведь и зимой на дороге нередко в городе встречаются участки с голым асфальтом, и автомобиль их преодолевает нормально.

Самое главное, чтобы новая шина правильно прошла процесс обкатки, отмечает эксперт. Для этого рекомендуется преодолеть 500-700 километров при скорости не более 60 км/ч без резких разгонов, поворотов и торможений. Так, шип займет свое посадочное место и будет долго служить. Причем на асфальте процесс обкатки проходит лучше.

Производители не советуют начинать обкатку с наступлением холодов. Минусовая температура потребует от новой резины сразу полного включения в работу. Лучше заранее подготовиться к зиме и еще до морозов "переобуть" машину. В противном случае и шины будут изнашиваться неправильно, и автомобиль станет менее управляемым.

Обратите внимание, что и недостаток, и избыток давления в шинах значительно увеличивают их износ. Но что наиболее важно – шипы в приспущенных колесах надолго не задерживаются. Не имея возможности закрепиться, они очень скоро выпадут. Нежелательны поездки в этот период по глубоким ямам или преодоление высоких бордюров, это может легко повредить необкатанную резину. В этот период стоит выбирать ровную дорогу, чтобы потом чувствовать себя уверенно даже на бездорожье".

3
Сколько стоит в этом году "переобуться"?

Стоимость по сравнению с прошлым годом в Барнауле не поменялась. Базовый пакет услуг  "минимум": снять, поставить, монтаж, демонтаж, балансировка стоит от 800 до 1500 рублей в зависимости от автомобиля. Максимальную стоимость придется выложить владельцу джипа или микроавтобуса.

Также традиционно в сезон пользуются спросом такие допуслуги, как замена вентилей, герметизация бортов.

Впервые материал был опубликован 22 сентября 2017 г. в 15:51.


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Комментарии

22.09.2017 16:07
- гость -

"Самое главное, чтобы новая шина правильно прошла процесс обкатки, отмечает эксперт. Для этого рекомендуется преодолеть 500-700 километров"
Я за всю зиму не проехал столько ещё ни разу, вы чего. Значит, за все эти годы мне так и не удалось обкатать резину)

0  0
22.09.2017 16:25
- гость -


22.09.2017 16:07
- гость -

Просто вы не Амиковец, которые один раз день в году ходят пешком.

0  0
2.10.2017 10:47
- гость -

У большинства резина уже обкаталась лет так 10 назад )))

0  0
2.10.2017 19:26
- гость -

Мда, колеса нынче дороги - половины шипов уже нет, а протектор больше 4 мм - менять или нет, вот в чём вопрос?

0  0
2.10.2017 21:00
Che

гость , безопастность дороже!

0  0
6.10.2017 09:14
- гость -

А если моя зарплата долека от средней по региону,и поэтому зимняя резина уже два года как несменная, какие будут советы? И берегитесь шипатые олухи, ибо ездить зимой пипец как люблю!

0  0
6.10.2017 09:53
- гость -

"500-600 километров на скорости не более 60 км без резких разгонов, поворотов и торможений..."
25 километров в день средний пробег у тех кто не работает на машине
это 20 дней!!! 20 дней спокойных дорог без резких разгонов и прочего
месяц.

это ж блин город будущего какой-то получается, утопия.

прям вот глаза закрываю и вижу: как все такие плавно едут не более 60 км в час, не прыгают между рядами - не рвут со светофоров

0  0
6.10.2017 11:20
- гость -


6.10.2017 09:14
- гость -
ходи пешком

0  0
6.10.2017 12:05
- гость -


6.10.2017 09:53
- гость -
Ездить зимой на машине просто на работу и с работы - это настоящее безумие. Движок будет убит за 3 сезона максимум. Зимой нужно ездить только по крайней нужде, если действительно нужно либо если машина тебя кормит.

0  0
6.10.2017 12:19
- гость -

Движок будет убит за 3 сезона максимум.

Познакомить тебя с движком в моей машине? 10 лет ежедневной эксплуатации. А он почему то не хочет убиваться.

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