Один из самых обсуждаемых российских фильмов года – "Матильда" Алексея Учителя – показали первым зрителям в Москве и нескольких других городах страны. Рассказываем, где можно посмотреть фильм в столице Алтайского края и когда.
Акциями протеста. Для своих целей православные активисты во главе с госпожой Поклонской выходят на улицы с митингами, обращаются в Генпрокуратуру. Вменяемую позицию по этому вопросу занял министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Я долго терпел, сейчас моя чаша терпения переполнена", — сказал министр. Он назвал развернувшуюся вокруг фильма беспрецедентную кампанию травли "вакханалией демократии".
Дело дошло до того, что известная новосибирская сеть кинотеатров "Артсайнс синема дистрибьюшн", которая имеет свои залы в Бийске и Горно-Алтайске, получила письмо от православной общественной организации "Христианское государство — Святая Русь", в котором его авторы попросили запретить выход, как им кажется, богохульного фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Православные активисты предупредили, что в случае отказа кинотеатры, в которых он будет показан, могут быть подожжены.
Однако позже в сети заявили, что намерены показать фильм в городах Сибири, несмотря на все угрозы.
Да. Об этом Amic.ru неоднократно рассказывали в сети "Киномир". Лента Алексея Учителя, несмотря на "письма счастья", будет показана на экранах столицы Алтайского края. Уже в ближайшее время, ближе к дате премьеры, начнется продажа билетов на сеансы.
Отметим, что недавно "Матильду" показали в Новосибирске. Показы прошли при полном аншлаге. Пресса также посмотрела мелодраму в Москве. Известный критик Антон Долин назвал "Матильду" фильмом нечеловеческой красоты, где он не увидел намека на оскорбление чувств верующих.
Официально никаких митингов против фильма не было. Наоборот, 26 сентября на площади Советов прошел пикет в защиту "Матильды" и лично режиссера Учителя, на который пришли около 10 человек. В частности, звучали такие лозунги: "Алексей, Барнаул с вами", "Учитель – прекрасный режиссер" и другие.
Глава региона во время одного из "Медиалогов" высказался по поводу разгоревшегося скандала в мире российского кино.
Говоря о том, что со стороны православной общественности в адрес киноленты слышится критика, губернатор отметил, что Русская православная церковь всегда оказывала большое влияние на нашу культуру.
"Я не против какого-либо влияния на культуру и искусство, если это влияние сил добра, если оно несет любовь и уважение к человеческим ценностям. Я за любое такое влияние", — подчеркнул Александр Карлин.
Глава региона также отметил, что знаком с творчеством Алексея Учителя. "Я еще не посмотрел фильм. Но я знаю Алексея Учителя. В числе последних его фильмов "Край". Что, плохой фильм? Он что-то искажает? Там есть очень интересные аспекты…Я считаю, что Учитель здесь никого не обидел. Надеюсь, что профессионализм этого человека позволит поставленную проблему решить, не задев никаких чувств", — добавил Александр Карлин.
В целом, по мнению губернатора, ажиотаж вокруг картины "Матильда" является искусственным.
Резюмируя, глава региона подчеркнул: "Думаю, что градус общественного противостояния надо уменьшить... На холодную голову можно решить немало общественных вопросов".
Комментарии
Достали с этой матильдой
Зато какой пиар обычного фильма, на который бы в кинотеатры никто особо бы не пошел, пришлось бы им на ТВ продавать еще и сериал городить. А теперь денюжки сами льются в руки. Депутаты умею продвигать Кто знает, на что было рассчитано это все.
Неплохой маркетинговый ход.
Не было бы счастья, да Поклонская помогла! )))
А сколько доплатят за просмотр? Или найдутся люди, купившиеся на этот пиар и заплатившие свои деньги?
29.09.2017 08:52
- гость -
Не было бы счастья, да Поклонская помогла! )))
Да в доле Поклонская! На проценте у Учителя от кассовых сборов!
Матильда, пармезан, томаты из Турции
приятно знать, что ты это можешь себе позволить, ты один из 14% избранных в РФ
Хорошо прорекламировали.
Николая- святым признали. За что. Что страну про....
развлекаясь с балеринкой.
В Питере давно уже по их отношения при экскурсиях говорят.
Лет эдак 30 примерно. И никого это не шокирует.
Просто нашим депутатам работой заниматься нет времени вот они и пиарятся.
Всё это неправда, вы всё врёте ))))))))
надо сначало дома глянуть, что бы решить стоит идти или нет
не виноватая я, он сам пришел
Посмотрите лучше "Оно", куда более приятное кинцо.
ЗЫ Стивен Кинг одобряет
эту МАТИЛЬДу ПоклонсКУЮ надо все думой оты... наказать!
Ни за что не посмотрю.
Поди поклонская желала с играть роль мотильды, а учитель не взял?
Коробки с анализами с собой брать ?
25.10.2017 13:34
iOne
Там явно шмон будет жёсткий - проноси во рту.
13:30
Ну всё. Тут кое кто смотреть фильм ни за что не будет. Фильм обречён на провал в прокате.
а я пойду
Не буду смотреть