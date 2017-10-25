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Страсти по "Матильде": где в Барнауле посмотреть скандальный фильм Учителя?

, ИА "Амител"
Все о самой обсуждаемой русской картине года


Один из самых обсуждаемых российских фильмов года – "Матильда" Алексея Учителя – показали первым зрителям в Москве и нескольких других городах страны. Рассказываем, где можно посмотреть фильм в столице Алтайского края и когда.

1
Почему фильм стал таким обсуждаемым?
История настолько резонансная, что полностью пересказывать историю скандала нет смысла. Если быть кратким, то фильм "Матильда" Алексея Учителя, рассказывающий о романе наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской, оказался в центре внимания еще в 2016-м. Почти год против "Матильды" ведется кампания: депутат Госдумы Наталья Поклонская требует запретить картину, "оскорбляющую" Николая II, причисленного к лику святых.
2
Чем все это сопровождалось?

Акциями протеста. Для своих целей православные активисты во главе с госпожой Поклонской выходят на улицы с митингами, обращаются в Генпрокуратуру. Вменяемую позицию по этому вопросу занял министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Я долго терпел, сейчас моя чаша терпения переполнена", — сказал министр. Он назвал развернувшуюся вокруг фильма беспрецедентную кампанию травли "вакханалией демократии".

Дело дошло до того, что известная новосибирская сеть кинотеатров "Артсайнс синема дистрибьюшн", которая имеет свои залы в Бийске и Горно-Алтайске, получила письмо от православной общественной организации "Христианское государство — Святая Русь", в котором его авторы попросили запретить выход, как им кажется, богохульного фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Православные активисты предупредили, что в случае отказа кинотеатры, в которых он будет показан, могут быть подожжены.

Однако позже в сети заявили, что намерены показать фильм в городах Сибири, несмотря на все угрозы.

3
Так в Барнауле фильм все-таки покажут?

Да. Об этом Amic.ru неоднократно рассказывали в сети "Киномир". Лента Алексея Учителя, несмотря на "письма счастья", будет показана на экранах столицы Алтайского края. Уже в ближайшее время, ближе к дате премьеры, начнется продажа билетов на сеансы.

Отметим, что недавно "Матильду" показали в Новосибирске. Показы прошли при полном аншлаге. Пресса также посмотрела мелодраму в Москве. Известный критик Антон Долин назвал "Матильду" фильмом нечеловеческой красоты, где он не увидел намека на оскорбление чувств верующих.

4
В Барнауле призывают не показывать фильм?

Официально никаких митингов против фильма не было. Наоборот, 26 сентября на площади Советов прошел пикет в защиту "Матильды" и лично режиссера Учителя, на который пришли около 10 человек. В частности, звучали такие лозунги: "Алексей, Барнаул с вами", "Учитель – прекрасный режиссер" и другие.

5
Что думает по поводу фильма губернатор Александр Карлин?

Глава региона во время одного из "Медиалогов" высказался по поводу разгоревшегося скандала в мире российского кино.

Говоря о том, что со стороны православной общественности в адрес киноленты слышится критика, губернатор отметил, что Русская православная церковь всегда оказывала большое влияние на нашу культуру.

"Я не против какого-либо влияния на культуру и искусство, если это влияние сил добра, если оно несет любовь и уважение к человеческим ценностям. Я за любое такое влияние", — подчеркнул Александр Карлин.

Глава региона также отметил, что знаком с творчеством Алексея Учителя. "Я еще не посмотрел фильм. Но я знаю Алексея Учителя. В числе последних его фильмов "Край". Что, плохой фильм? Он что-то искажает? Там есть очень интересные аспекты…Я считаю, что Учитель здесь никого не обидел. Надеюсь, что профессионализм этого человека позволит поставленную проблему решить, не задев никаких чувств", — добавил Александр Карлин.

В целом, по мнению губернатора, ажиотаж вокруг картины "Матильда" является искусственным.

Резюмируя, глава региона подчеркнул: "Думаю, что градус общественного противостояния надо уменьшить... На холодную голову можно решить немало общественных вопросов".

6
Когда смотреть?
Премьера фильма в России состоится 26 октября, в четверг. В Барнауле именно с этого дня можно будет купить билет в кино. Ориентировочный бюджет картины, к слову, оценивается в 20 миллионов долларов.
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Партнёры

Комментарии

29.09.2017 07:07
- гость -

Достали с этой матильдой

0  0
29.09.2017 07:13
- гость -

Зато какой пиар обычного фильма, на который бы в кинотеатры никто особо бы не пошел, пришлось бы им на ТВ продавать еще и сериал городить. А теперь денюжки сами льются в руки. Депутаты умею продвигать Кто знает, на что было рассчитано это все.

0  0
29.09.2017 08:27
- гость -

Неплохой маркетинговый ход.

0  0
29.09.2017 08:52
- гость -

Не было бы счастья, да Поклонская помогла! )))

0  0
29.09.2017 09:11
- гость -

А сколько доплатят за просмотр? Или найдутся люди, купившиеся на этот пиар и заплатившие свои деньги?

0  0
29.09.2017 09:13
Мурзик


29.09.2017 08:52
- гость -

Не было бы счастья, да Поклонская помогла! )))

Да в доле Поклонская! На проценте у Учителя от кассовых сборов!

0  0
29.09.2017 09:37
- гость -

Матильда, пармезан, томаты из Турции
приятно знать, что ты это можешь себе позволить, ты один из 14% избранных в РФ

0  0
29.09.2017 09:45
ujcnm

Хорошо прорекламировали.
Николая- святым признали. За что. Что страну про....
развлекаясь с балеринкой.
В Питере давно уже по их отношения при экскурсиях говорят.
Лет эдак 30 примерно. И никого это не шокирует.
Просто нашим депутатам работой заниматься нет времени вот они и пиарятся.

0  0
29.09.2017 09:59
Матильда Поклонская

Всё это неправда, вы всё врёте ))))))))

0  0
29.09.2017 10:34
- гость -

надо сначало дома глянуть, что бы решить стоит идти или нет

0  0
29.09.2017 10:48
Матильда

не виноватая я, он сам пришел

0  0
29.09.2017 10:54
Матильда Поклонская

Посмотрите лучше "Оно", куда более приятное кинцо.

ЗЫ Стивен Кинг одобряет

0  0
29.09.2017 15:14
- гость -

эту МАТИЛЬДу ПоклонсКУЮ надо все думой оты... наказать!

0  0
25.10.2017 13:30
- гость -

Ни за что не посмотрю.

0  0
25.10.2017 13:31
- гость -

Поди поклонская желала с играть роль мотильды, а учитель не взял?

0  0
25.10.2017 13:34
iOne

Коробки с анализами с собой брать ?

0  0
25.10.2017 13:50
- гость -

25.10.2017 13:34
iOne

Там явно шмон будет жёсткий - проноси во рту.

0  0
25.10.2017 14:19
- гость -

13:30
Ну всё. Тут кое кто смотреть фильм ни за что не будет. Фильм обречён на провал в прокате.

0  0
25.10.2017 14:26
- гость -

а я пойду

0  0
25.10.2017 14:50
- гость -

Не буду смотреть

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