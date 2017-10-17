День народного единства в России будут отмечать 4 ноября. В 2017 году этот праздник выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 6 ноября. Благодаря этому мы получим трехдневные каникулы.

Кстати, предпраздничный рабочий день в пятницу, 3 ноября, по закону должен быть сокращен на один час. А новая рабочая неделя продлится всего четыре дня — со вторника, 7 ноября, по пятницу, 10 ноября.

Всего в ноябре у россиян будет 9 выходных дней, включая День народного единства, субботы и воскресенья.

Впервые материал был опубликован 3 октября 2017 г. в 12:37.