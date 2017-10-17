День народного единства в России будут отмечать 4 ноября. В 2017 году этот праздник выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 6 ноября. Благодаря этому мы получим трехдневные каникулы.
Кстати, предпраздничный рабочий день в пятницу, 3 ноября, по закону должен быть сокращен на один час. А новая рабочая неделя продлится всего четыре дня — со вторника, 7 ноября, по пятницу, 10 ноября.
Всего в ноябре у россиян будет 9 выходных дней, включая День народного единства, субботы и воскресенья.
Впервые материал был опубликован 3 октября 2017 г. в 12:37.
Комментарии
Лучше бы 7-го выходной сделали. все-таки праздник. А не навязанный сверху какой-то сомнительный повод.
День народного единства кого с кем?
кого с кем?
буржуа с пролетарием
4 ноября - народный ИГНОР!!! 7 ноября - ВСЕ на ДЕМОНСТРАЦИЮ!!!
Будем лепить пельмени и капусту квасить в выходные. Как раз самое время для этих работ
3.10.2017 12:48
- гость -
не отдыхайте! из принципа идите на работу!!!!
Есть День 7 ноября, а 4-го - день компота, потому, что на 4-е кампот. потуги ер смешны и неказисты.
Порося колоть надоть 7 числа))
А кому-то и собаку мыть.