Оплачивать коммунальные услуги необходимо в срок до 10-го числа каждого месяца. Если этого не сделать в установленные законом сроки, уже с 11-го числа начинает "капать" пеня. А дальше и до суда недалеко, ведь после месяца просрочки Барнаульская горэлектросеть вправе обратиться в суд за взысканием долга. О том, с какими проблемами может столкнуться должник, узнаете в рубрике "Вопрос-ответ".
Такая практика — это одна из первых форм воздействия на должника. ФССП практикует не только рассылку исполнительных листов в Пенсионный фонд, но и по месту работы должника. Мало кому хочется, чтобы о его финансовых трудностях знали на работе, тем более это может отразиться на авторитете в коллективе и карьерном росте.
Параллельно с предыдущим методом воздействия на должников судебный пристав может наложить арест на имущество должника. Причем речь идет не только о квартирах и автомобилях – описать могут телевизор, чайник и даже сотовый телефон.
Инфографики и ответы на актуальные вопросы, которые следует знать потребителю электроэнергии, изучайте в совместном проекте Amic.ru и АО "Барнаульская горэлектросеть" "Свет окна твоего".
Комментарии
А зачем в таком успешном,как Наш,регионе каждый день постят такие страшылки? Или у неудачьников нет денег заплатить за блага цывилизацыи, и на пожрать, есть страх перед Законом?
У неплательщиков есть не только "на пожрать", но и на интернет, на автомобиль, на дачу, на шашлыки и мн. др. Но за коммуналку пусть платят другие, а они "умные" лучше пропьют. Каждый месяц вывешивает УК список неплательщиков - долги по 300 тыс. и именно не у пенсионеров, а у тех, у кого всё "в шоколаде".
А если всем сразу сделать кассовый разрыв в три месяца, тарифы снизятся?
Оплачивать коммунальные услуги необходимо в срок до 10-го числа каждого месяца. Если этого не сделать в установленные законом сроки, уже с 11-го числа начинает "капать" пеня.
Разве не через месяц?
400% прибыли с реальной стоимости получают энергокомпании, еще хватает наглости пеню под 30% годовых считать, при инфляции в стране 6% официальной.
5.10.2017 10:13
- гость -
" Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. " (с)
на вопросы отвечал откровенный неуч