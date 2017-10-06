На Украине не утихают страсти по поводу нового закона о реинтеграции Донбасса. Этот документ со статусом "неотложный" внес в Верховную раду президент Петр Порошенко 4 октября. О чем гласит этот закон и как он касается России, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Закон о реинтеграции Донбасса, он же "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", предлагает принять президент Порошенко.
В этом документе в отношении Донбасса используется понятие "временно оккупированные территории". Россия фигурирует как страна-агрессор, и законом предлагается закрепить за нами этот статус официально, пишут "Известия".
"Российская Федерация инициировала, организовывала и поддерживала террористическую деятельность на Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории, применяя регулярные соединения и подразделения вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации", — заявлено в документе.
Законопроект вообще нацелен на военное решение конфликта. Он предполагает расширение полномочий президента и наделяет его правом использовать в Донбассе Вооруженные силы Украины и другие военные структуры, а также дает возможность введения военного положения — все это за счет отмены понятия "антитеррористической операции" в регионе. Руководство регионом передадут Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил Украины.
Отдельным законопроектом украинский президент предложил продлить на год действие закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году, но так и остался на бумаге.
Рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса состоялось в Верховной раде 5 октября. Но этот документ вызвал бурные обсуждения. Депутаты возмущались поспешностью рассмотрения законопроекта, а также требовали внести в него ряд поправок, в частности, изъять из законопроекта упоминание минских соглашений.
Практически сразу депутаты от оппозиционных политических партий "Самопомощь" и "Свобода" заблокировали президиум парламента. Другие пытались им помешать, началась потасовка.
В результате спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании. Он попросил глав фракций пройти в его кабинет для переговоров. Нардепы продолжили блокировать президиум.
После этого секретарь СНБО Александр Турчинов начал обвинять зачинщиков потасовки в том, что они не хотят признавать Россию "агрессором". В этот момент к трибуне подбежала внефракционный депутат Надежда Савченко и вырвала у него микрофон.
Позже законопроект об особом статусе, в котором предполагалось, что будет продлен закон о местном самоуправлении в Донбассе, принятый в 2014 году, был изменен. В новой версии отмечается, что особый порядок местного самоуправления начнет действовать только после того, как РФ выведет из "оккупированных территорий своих военных".
6 октября Рада поддержала закон в первом чтении.
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