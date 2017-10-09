Закон о платной регистрации домашних животных в скором времени внесут на рассмотрение Госдумы. Что это за документ и какие обязанности введет для владельцев четвероногих, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
По словам зоозащитников, отсутствие регистрации домашних животных на руку недобросовестным владельцам. Нередки случаи, когда четвероногих просто выбрасывают на улицу.
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Кроме того, существует проблема возмещения ущерба имуществу или здоровью других граждан, нанесенного животным. Владельцы пытаются увильнуть от ответственности. А доказать, что именно эта собака, например, покусала ребенка, не всегда удается.
Ситуацию депутаты Госдумы намерены исправить благодаря принятию двух документов. Речь идет о законопроекте о ветеринарной безопасности домашних животных. Это будет основной документ. Подзаконным актом к закону станут правила учета и идентификации животных.
Пока неизвестна сумма, в которую обойдется постановка на учет животных, и будет ли обязательным вживление им электронного чипа, а также не сообщается, каким образом будет осуществляться платная регистрация.
По словам зампреда комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова, все будет добровольно.
Главное – зарегистрировать факт владения домашними животными.
Данные о братьях наших меньших, которые будут чипированы по желанию владельца, внесут в государственный реестр животных. Те, для кого чипирование покажется неприемлемым, должны будут зафиксировать в реестре факт владения животным.
По словам депутата, необходимость принятия данных норм вызвана тем, что еще два года назад в рамках закона "О ветеринарии" были приняты положения, которые предполагают учет и идентификацию таких домашних животных, как кошки и собаки.
Комментарии
налог на ласку)
Очередной бредовый закон
а нельзя бесплатную регистрацию сделать? а то как-то странно. регистрацию вводят , чтобы защитить животных и людей, но при этом делают это платно!!! То есть ,я за своего кота, который из квартиры ни разу не выходил, должна кому-то деньги заплатить? Бред... А бездомных за чей счет регистрировать?
Вот придумали еще один, относительно честный, способ отъема денег у населения(
я за своего кота, который из квартиры ни разу не выходил, должна кому-то деньги заплатить?
А если выбежит на улицу? А у вас уже уплочено. )
Ну тогда следом пусть приюты открывают - бездомных котов и псинок на улицах явно прибавится. По нынешним временам и без платы за регистрацию даже кошку содержать дорого, не каждый может себе позволить. И еще платить за регистрацию - причем без всяких преференций - ни тебе скидок на корм, ни на ветобслуживание, ни на зоотовары типа когтеточек, спреев от запаха, наполнителей и т.п., ни на ветпрепараты. А на хрена мне тогда эта регистрация? Чтоб у очередного чиновника карман не опустел, не дай бог?
А потом еще и коммунальные услуги будут на них начислять!!!! Воду пьет, в туалет ходит, мусор производит - плати!
будет введено такое понятие, как коты - нелегалы)
Ага, а потом посчитают по нормам жилплощади на животное и если у кого сантиметров не хватит - то заставят платить за удовольствие держать кошака, например, в однокомнатной квартире. А про двух кошаков или кошака и собачку уже и мечтать не придется: или избавляйся, чтоб все по нормативу, или - плати в двойном размере!
А рыбок и попугаев то как регить???
Когда уже у этих курощупов нефть с Газой подорожает?
Вот это правильно, давно пора!
9.10.2017 10:30
- гость -
Ну, во-первых, не выбежит - боится.. А во вторых, даже если и выбежит, что ж он там натворит-то такого? Обоссыт от страха асфальт? И вообще, почему цена неизвестна? Ведь прям бесит. Квартиру купил - за регистрацию заплати, налоги заплати. Машину - регистрация опять же платная. А я вот не курсе, а за свидетельство о смерти надо платить?
Как интересно впишутся в закон о вет. безопасности все те уличные кошки и собаки? Или они априори безопасны? И что даст в таком случае эта регистрация?
А рыбки относятся к домашним животным ? Платить за каждую ?
И что даст в таком случае эта регистрация?
известно что - поступление денежных средств в бюджет РФ
9.10.2017 10:49
- гость -
Это был риторический вопрос. Прикрываясь вет. безопасностью, нацелились на домашних питомцев, которые и так в поряде. Это неприкрытая фальш и цинизм. Польза практическая от закона бу? Это тоже риторический вопрос.
Подобный закон нужен. Объясню, зачем. Наши граждане крайне безответственны в плане домашних животных. Взяли ребенку поиграть, а потом оказывается, что котик (или собачка) гадит, дерет обои, денег на него нужно прилично. И животное оказывается на улице. Еще есть такой замечательный момент, как свободный выгул. Когда котик или собачка, а они бывают очень приличных размеров, гуляют где хотят по частному сектору или коттеджному поселку. И хозяевам абсолютно все равно, что думают об этом окружающие. Регистрация и чипирование - нормальная мировая практика. Животное это ответственность, в том числе и материальная. В Канаде, например, штраф за котика на улице 100 дол. Еще приличную сумму придется отдать за обязательные визиты в вет. клинику, вакцинацию и т.д.
кстати, а в Германии как с этим маразмом?
9.10.2017 10:59
- гость -
и что изменит чипирование? Как ходила кошка/собака по коттеджному поселку так и будет ходить
Подняли вой то, зоофилы. Ах, у меня нет денег, я лучше выкину своего питомца на улицу, чем заплачу за регистрацию, ах из-за чиновников бездомных прибавится. Безумцы! На содержание животного деньги есть, а зарегистририровать значит денег нет.
Почему регистрация должна быть бесплатна? Почему все налогоплательщики должны сбрасываться на содержание аппарата для отдельной категории? Что за иждивенческая позиция? Я завёл собаку, но регистрировать её не буду, платить за это не буду, буду выгуливать без поводка, без намордника, кто будет покусан - сам виноват, и убирать за ней не буду, я молодец, а чиновники плохие.
9.10.2017 11:05
- гость -
Чипирование сразу укажет на хозяина. И к нему уже можно принимать различные меры воздействия. Штраф, например.
9.10.2017 11:06
- гость -
а сейчас налогоплательщики не сбрасываются на содержание аппарата для отдельной категории?
9.10.2017 11:09
- гость -
для этого животное сначала нужно поймать...
11:06 нет, не сбрасываются. Кто получает не общую, а специализированную услугу (регистрация ИП и т.п.), тот и платит.
Законопроект о платной регистрации домашних животных будет внесен на рассмотрение Госдумы
Трубочкой бы свернуть это закон проект и паростату помассировать этим умам. Может через это место дойдёт,что в стране других более насущных проблем полно.
Речь идет о законопроекте о ветеринарной безопасности домашних животных.
Ребята, вы бы о больных детях так заботились
9.10.2017 11:11
- гость -
да ладно, элементарно могу назвать НДС, налог на имущество и еще с десяток налогов, которые платят абсолютно все, содержав тем самым, аппарат для отдельной категории граждан
налог на имущество
Это вообще непонятно зачем берется. Я это имущество покупаю сама на свои кровно заработанные, плачу за его содержание и капремонт и ещё налог на него обязана уплатить. Когда они уже подавятся этими деньгами????
9.10.2017 11:17 Для какой такой отдельной категории людей? Мы все заплатили тот же НДС и взамен на собранный налог мы все получили набор одинаковый для всех набор гос.услуг. Мы все не платим ту же пошлину на регистрацию ИП, её платит только тот, кто его регистрирует, а взамен лично он получает эту услугу. Ну очевидна же разница! Так же и с регистрацией животных.
Тут не один комментарий, что после принятия закона появится много бездомных животных. Вы считаете людей полнейшими уродами, которые за 100р (условно) любимого питомца на улицу выкинут? Серьезно?
Подобные меры необходимы, чтобы как раз меньше было бездомных животных. Чтобы каждый, кто решил завести питомца, с самого начала знал, что это недешево. Что придется проходить регистрацию, делать обязательные прививки и т.д. А в случае, если чипированное животное оказывается выброшенным на улицу, штрафы должны быть очень приличными.
11:06 нет, не сбрасываются. Кто получает не общую, а специализированную услугу (регистрация ИП и т.п.)
Скажите, а почему регистрация ИП платная? Зачем и почему? Когда-то и мне пришлось эту процедуру пройти. Всё оформляется местными чиновниками, в их рабочее время, за которое они исправно получают деньги из бюджета, в который платят потом те же ИП, причём независимо от того есть у них доход или нет. Документы, их копии, фото будущий ИП предоставляет за свой счёт. Почему за регистрацию с него берут деньги? И человек ещё ничего не заработал, только вложил свои кровные или кредитные деньги в развитие, так с первого дня уже считают налог. А платная регистрация хоть ИП, хоть кошек и собак, хоть жилья- это очередное вымогательство государством денег у нищего населения.
налог на имущество
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за кошку все-таки правильно брать именно транспортный налог
Ну допустим, подкинули мне на дачу кота. Я его там лето держал, не чипируя (кто проконтролирует-то? это ж дача, их там таких нечипированных 20 штук ходит). Осенью привез домой, живет он в квартире, никто его кроме меня не видит. И что ? как контролировать-то будут? В магазин со мной ходить будут, и увидев , что я корм покупаю, начнут со своей регистрацией приставать?
Вы считаете людей полнейшими уродами, которые за 100р (условно) любимого питомца на улицу выкинут?
Лично я подобное говорила в разрезе миниприютов, в них содержится 15-40 животных. Как думаете им по карману зарегистрировать их всех и ещё пир условии, что животному ищутся хозяева?
а если он , не дай бог , умрет, свидетельство о смерти надо оформлять?
9.10.2017 10:59
- гость -
Когда котик или собачка, а они бывают очень приличных размеров, гуляют где хотят по частному сектору или коттеджному поселку. И хозяевам абсолютно все равно, что думают об этом окружающие.
предлагаете котиков выгуливать в ошейнике на поводке и наморднике...
А вообще про людей полнейших уродов понаблюдайте за ситуацией на южном. Было найдено "кладбище" животных, у которых отсутствовали внутренние органы и выколоты глаза. Вот таким на забаву появится ещё толпа бездомных животных.
Я прихожу к выводу, что налоги в России процентов на 80 - это не налоги, а дань. И я - не налополательщик, а данник.
Дань отличается от налогов тем, что ее платят не за услуги, а просто за то, чтобы тебя не били по голове.
Интересно, я один такой?
9.10.2017 11:25 Теоретически можно убрать все специальные пошлины и компенсировать это поднятием общих налогов. Тогда все узкоспециальные услуги станут бесплатными. Регистрация ИП, автомобиля, собаки, недвижимости.. всё будет бесплатно, но оплатят в конечном итоге это все, в т.ч. кто без собаки, без ИП, без автомобиля. Нет проблем. Ну чёрт с ним, собачник сэкономит аж 100 или 200 рублей, зарегистрируют и чип имплантируют за общий счёт. Но он же опять будет недоволен, найдёт причину!
Интересно, я один такой?
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школьник?
Вот прям вижу, как мои соседи -алкаши побежали за 200 рублей регить своих двух вонючих (но, кстати, не голодных) котов. Да им дай 100 раз по 200 рублей и они их пропьют, но не отнесут деньги дальше магазина.
И я своего дворняжека не пойду регистрировать. Содержим его чётко по правилам и платить за это пошли бы они лесом. И фигу зарегистрируют своих собак те, у кого они бегают по улице, гадят и кусаются. И ничего никто с их хозяевами не сделает, для этого чиновникам придётся ж.пы вынуть из кресел и работать, а они привыкли законы придумывать, записывать, опубликовывать и забывать о контроле над этим законом. Так будет и на этот раз.
9.10.2017 11:28
- гость -
а если он , не дай бог , умрет, свидетельство о смерти надо оформлять?
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утилизировать за денюжку в крематории. в принципе это правильно
Дураку же понятно, куда и на что пойдут деньги от платы за регистрацию животных. Я бы заплатила за своих двух мурок, если бы эти деньги пошли, например, на строительство муниципального приюта для бездомных кошек и собак и на его последующее содержание. Или на строительство и содержание площадок для выгула собак. Или на открытие государственной, то есть - бесплатной для населения - ветеринарной клиники. А вот на карман очередного чиновника платить не буду из принципа ни копейки - морда треснет! Я лучше на эти денежки из своей скромной пенсии моим муркам лакомство куплю. Ну и парочке подвальных мурок угощение. Пользы больше будет.
а если я хомяка куплю, его чипирую, а он еще штук 10 нарожает. Их тоже чипировать? а если хомячат потом кот сожрет, как разчипировать? а кого под суд отдадут за убийство хомячат? меня или кота?
imya_mailru
а с чего вы взяли, что деньги, собранные с НДС идут только на одинаковый для всех набор гос услуг? Все деньги собранные с налогов - НДС, налога на имущество, на регистрацию ИП, чипировании животных идут в общий бюджет и уже оттуда распределяются на набор госуслуг для всех, выплату пенсий, содержание чиновников, войны в Сирии, поддержки Крыма, строительство театра Сказка, пешеходной улицы, лестницы на кладбище ВДНХ, аппарата для отдельной категории граждан и т.д. Т.е. вы не можете утверждать, что деньги уплаченные вами в качестве НДС никуда, кроме как, вашего одинакового для всех набора гос услуг, не уйдут
Интересно, я один такой?
Вот 80% населения и платят налоги на рабство.