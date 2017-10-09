Понедельник, 9 Октябрь, 11:42

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,76
€ 67,53
Brent
$ 51,5
4°
Обь
159см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Учителя-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Вопрос дня



Без бумажки кот – букашка! Зачем нужна платная регистрация домашних животных

, ИА "Амител"
Законопроект о платной регистрации домашних животных будет внесен на рассмотрение Госдумы


Закон о платной регистрации домашних животных в скором времени внесут на рассмотрение Госдумы. Что это за документ и какие обязанности введет для владельцев четвероногих, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Зачем нужно регистрировать собак и кошек?

По словам зоозащитников, отсутствие регистрации домашних животных на руку недобросовестным владельцам. Нередки случаи, когда четвероногих просто выбрасывают на улицу.

Читайте также: Что делать, если умер питомец, и как правильно хоронить животных?

Кроме того, существует проблема возмещения ущерба имуществу или здоровью других граждан, нанесенного животным. Владельцы пытаются увильнуть от ответственности. А доказать, что именно эта собака, например, покусала ребенка, не всегда удается.

2
Во сколько обойдется платная регистрация?

Ситуацию депутаты Госдумы намерены исправить благодаря принятию двух документов. Речь идет о законопроекте о ветеринарной безопасности домашних животных. Это будет основной документ. Подзаконным актом к закону станут правила учета и идентификации животных.

Пока неизвестна сумма, в которую обойдется постановка на учет животных, и будет ли обязательным вживление им электронного чипа, а также не сообщается, каким образом будет осуществляться платная регистрация.

3
Чипирование будет обязательным?

По словам зампреда комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова, все будет добровольно.

Главное – зарегистрировать факт владения домашними животными.

Данные о братьях наших меньших, которые будут чипированы по желанию владельца, внесут в государственный реестр животных. Те, для кого чипирование покажется неприемлемым, должны будут зафиксировать в реестре факт владения животным.

По словам депутата, необходимость принятия данных норм вызвана тем, что еще два года назад в рамках закона "О ветеринарии" были приняты положения, которые предполагают учет и идентификацию таких домашних животных, как кошки и собаки.


 


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

9.10.2017 10:27
- гость -

налог на ласку)

0  0
9.10.2017 10:28
- гость -

Очередной бредовый закон

0  0
9.10.2017 10:28
- гость -

а нельзя бесплатную регистрацию сделать? а то как-то странно. регистрацию вводят , чтобы защитить животных и людей, но при этом делают это платно!!! То есть ,я за своего кота, который из квартиры ни разу не выходил, должна кому-то деньги заплатить? Бред... А бездомных за чей счет регистрировать?

0  0
9.10.2017 10:29
Витёк

Вот придумали еще один, относительно честный, способ отъема денег у населения(

0  0
9.10.2017 10:30
- гость -

я за своего кота, который из квартиры ни разу не выходил, должна кому-то деньги заплатить?

А если выбежит на улицу? А у вас уже уплочено. )

0  0
9.10.2017 10:34
- гость -

Ну тогда следом пусть приюты открывают - бездомных котов и псинок на улицах явно прибавится. По нынешним временам и без платы за регистрацию даже кошку содержать дорого, не каждый может себе позволить. И еще платить за регистрацию - причем без всяких преференций - ни тебе скидок на корм, ни на ветобслуживание, ни на зоотовары типа когтеточек, спреев от запаха, наполнителей и т.п., ни на ветпрепараты. А на хрена мне тогда эта регистрация? Чтоб у очередного чиновника карман не опустел, не дай бог?

0  0
9.10.2017 10:34
- гость -

А потом еще и коммунальные услуги будут на них начислять!!!! Воду пьет, в туалет ходит, мусор производит - плати!

0  0
9.10.2017 10:35
- гость -

будет введено такое понятие, как коты - нелегалы)

0  0
9.10.2017 10:38
- гость -

Ага, а потом посчитают по нормам жилплощади на животное и если у кого сантиметров не хватит - то заставят платить за удовольствие держать кошака, например, в однокомнатной квартире. А про двух кошаков или кошака и собачку уже и мечтать не придется: или избавляйся, чтоб все по нормативу, или - плати в двойном размере!

0  0
9.10.2017 10:41
из дурдом

А рыбок и попугаев то как регить???

0  0
9.10.2017 10:43
- гость -

Когда уже у этих курощупов нефть с Газой подорожает?

0  0
9.10.2017 10:43
- гость -

Вот это правильно, давно пора!

0  0
9.10.2017 10:44
- гость -

9.10.2017 10:30
- гость -
Ну, во-первых, не выбежит - боится.. А во вторых, даже если и выбежит, что ж он там натворит-то такого? Обоссыт от страха асфальт? И вообще, почему цена неизвестна? Ведь прям бесит. Квартиру купил - за регистрацию заплати, налоги заплати. Машину - регистрация опять же платная. А я вот не курсе, а за свидетельство о смерти надо платить?

0  0
9.10.2017 10:44
- гость -

Как интересно впишутся в закон о вет. безопасности все те уличные кошки и собаки? Или они априори безопасны? И что даст в таком случае эта регистрация?

0  0
9.10.2017 10:47
- гость -

А рыбки относятся к домашним животным ? Платить за каждую ?

0  0
9.10.2017 10:49
- гость -

И что даст в таком случае эта регистрация?

известно что - поступление денежных средств в бюджет РФ

0  0
9.10.2017 10:59
- гость -

9.10.2017 10:49
- гость -

Это был риторический вопрос. Прикрываясь вет. безопасностью, нацелились на домашних питомцев, которые и так в поряде. Это неприкрытая фальш и цинизм. Польза практическая от закона бу? Это тоже риторический вопрос.

0  0
9.10.2017 10:59
- гость -

Подобный закон нужен. Объясню, зачем. Наши граждане крайне безответственны в плане домашних животных. Взяли ребенку поиграть, а потом оказывается, что котик (или собачка) гадит, дерет обои, денег на него нужно прилично. И животное оказывается на улице. Еще есть такой замечательный момент, как свободный выгул. Когда котик или собачка, а они бывают очень приличных размеров, гуляют где хотят по частному сектору или коттеджному поселку. И хозяевам абсолютно все равно, что думают об этом окружающие. Регистрация и чипирование - нормальная мировая практика. Животное это ответственность, в том числе и материальная. В Канаде, например, штраф за котика на улице 100 дол. Еще приличную сумму придется отдать за обязательные визиты в вет. клинику, вакцинацию и т.д.

1  0
9.10.2017 11:01
- гость -

кстати, а в Германии как с этим маразмом?

0  0
9.10.2017 11:05
- гость -

9.10.2017 10:59
- гость -
и что изменит чипирование? Как ходила кошка/собака по коттеджному поселку так и будет ходить

0  0
9.10.2017 11:06
- гость -

Подняли вой то, зоофилы. Ах, у меня нет денег, я лучше выкину своего питомца на улицу, чем заплачу за регистрацию, ах из-за чиновников бездомных прибавится. Безумцы! На содержание животного деньги есть, а зарегистририровать значит денег нет.
Почему регистрация должна быть бесплатна? Почему все налогоплательщики должны сбрасываться на содержание аппарата для отдельной категории? Что за иждивенческая позиция? Я завёл собаку, но регистрировать её не буду, платить за это не буду, буду выгуливать без поводка, без намордника, кто будет покусан - сам виноват, и убирать за ней не буду, я молодец, а чиновники плохие.

0  0
9.10.2017 11:09
- гость -

9.10.2017 11:05

- гость -
Чипирование сразу укажет на хозяина. И к нему уже можно принимать различные меры воздействия. Штраф, например.

0  0
9.10.2017 11:09
- гость -

9.10.2017 11:06
- гость -
а сейчас налогоплательщики не сбрасываются на содержание аппарата для отдельной категории?

0  0
9.10.2017 11:10
- гость -

9.10.2017 11:09
- гость -
для этого животное сначала нужно поймать...

0  0
9.10.2017 11:11
- гость -

11:06 нет, не сбрасываются. Кто получает не общую, а специализированную услугу (регистрация ИП и т.п.), тот и платит.

0  0
9.10.2017 11:17
- гость -

Законопроект о платной регистрации домашних животных будет внесен на рассмотрение Госдумы

Трубочкой бы свернуть это закон проект и паростату помассировать этим умам. Может через это место дойдёт,что в стране других более насущных проблем полно.

0  0
9.10.2017 11:17
- гость -

Речь идет о законопроекте о ветеринарной безопасности домашних животных.

Ребята, вы бы о больных детях так заботились

0  0
9.10.2017 11:17
- гость -

9.10.2017 11:11
- гость -
да ладно, элементарно могу назвать НДС, налог на имущество и еще с десяток налогов, которые платят абсолютно все, содержав тем самым, аппарат для отдельной категории граждан

0  0
9.10.2017 11:22
- гость -

налог на имущество

Это вообще непонятно зачем берется. Я это имущество покупаю сама на свои кровно заработанные, плачу за его содержание и капремонт и ещё налог на него обязана уплатить. Когда они уже подавятся этими деньгами????

0  0
9.10.2017 11:22
imya_mailru

9.10.2017 11:17 Для какой такой отдельной категории людей? Мы все заплатили тот же НДС и взамен на собранный налог мы все получили набор одинаковый для всех набор гос.услуг. Мы все не платим ту же пошлину на регистрацию ИП, её платит только тот, кто его регистрирует, а взамен лично он получает эту услугу. Ну очевидна же разница! Так же и с регистрацией животных.

0  0
9.10.2017 11:22
- гость -

Тут не один комментарий, что после принятия закона появится много бездомных животных. Вы считаете людей полнейшими уродами, которые за 100р (условно) любимого питомца на улицу выкинут? Серьезно?
Подобные меры необходимы, чтобы как раз меньше было бездомных животных. Чтобы каждый, кто решил завести питомца, с самого начала знал, что это недешево. Что придется проходить регистрацию, делать обязательные прививки и т.д. А в случае, если чипированное животное оказывается выброшенным на улицу, штрафы должны быть очень приличными.

1  0
9.10.2017 11:25
- гость -

11:06 нет, не сбрасываются. Кто получает не общую, а специализированную услугу (регистрация ИП и т.п.)

Скажите, а почему регистрация ИП платная? Зачем и почему? Когда-то и мне пришлось эту процедуру пройти. Всё оформляется местными чиновниками, в их рабочее время, за которое они исправно получают деньги из бюджета, в который платят потом те же ИП, причём независимо от того есть у них доход или нет. Документы, их копии, фото будущий ИП предоставляет за свой счёт. Почему за регистрацию с него берут деньги? И человек ещё ничего не заработал, только вложил свои кровные или кредитные деньги в развитие, так с первого дня уже считают налог. А платная регистрация хоть ИП, хоть кошек и собак, хоть жилья- это очередное вымогательство государством денег у нищего населения.

0  0
9.10.2017 11:26
- гость -

налог на имущество
---
за кошку все-таки правильно брать именно транспортный налог

0  0
9.10.2017 11:28
- гость -

Ну допустим, подкинули мне на дачу кота. Я его там лето держал, не чипируя (кто проконтролирует-то? это ж дача, их там таких нечипированных 20 штук ходит). Осенью привез домой, живет он в квартире, никто его кроме меня не видит. И что ? как контролировать-то будут? В магазин со мной ходить будут, и увидев , что я корм покупаю, начнут со своей регистрацией приставать?

0  0
9.10.2017 11:28
- гость -

Вы считаете людей полнейшими уродами, которые за 100р (условно) любимого питомца на улицу выкинут?

Лично я подобное говорила в разрезе миниприютов, в них содержится 15-40 животных. Как думаете им по карману зарегистрировать их всех и ещё пир условии, что животному ищутся хозяева?

0  0
9.10.2017 11:28
- гость -

а если он , не дай бог , умрет, свидетельство о смерти надо оформлять?

0  0
9.10.2017 11:29
- гость -

9.10.2017 10:59
- гость -

Когда котик или собачка, а они бывают очень приличных размеров, гуляют где хотят по частному сектору или коттеджному поселку. И хозяевам абсолютно все равно, что думают об этом окружающие.

предлагаете котиков выгуливать в ошейнике на поводке и наморднике...

0  0
9.10.2017 11:30
- гость -

А вообще про людей полнейших уродов понаблюдайте за ситуацией на южном. Было найдено "кладбище" животных, у которых отсутствовали внутренние органы и выколоты глаза. Вот таким на забаву появится ещё толпа бездомных животных.

0  0
9.10.2017 11:31
+ Гость+

Я прихожу к выводу, что налоги в России процентов на 80 - это не налоги, а дань. И я - не налополательщик, а данник.
Дань отличается от налогов тем, что ее платят не за услуги, а просто за то, чтобы тебя не били по голове.

Интересно, я один такой?

0  0
9.10.2017 11:32
imya_mailru

9.10.2017 11:25 Теоретически можно убрать все специальные пошлины и компенсировать это поднятием общих налогов. Тогда все узкоспециальные услуги станут бесплатными. Регистрация ИП, автомобиля, собаки, недвижимости.. всё будет бесплатно, но оплатят в конечном итоге это все, в т.ч. кто без собаки, без ИП, без автомобиля. Нет проблем. Ну чёрт с ним, собачник сэкономит аж 100 или 200 рублей, зарегистрируют и чип имплантируют за общий счёт. Но он же опять будет недоволен, найдёт причину!

0  0
9.10.2017 11:34
- гость -

Интересно, я один такой?
---
школьник?

0  0
9.10.2017 11:35
- гость -

Вот прям вижу, как мои соседи -алкаши побежали за 200 рублей регить своих двух вонючих (но, кстати, не голодных) котов. Да им дай 100 раз по 200 рублей и они их пропьют, но не отнесут деньги дальше магазина.

И я своего дворняжека не пойду регистрировать. Содержим его чётко по правилам и платить за это пошли бы они лесом. И фигу зарегистрируют своих собак те, у кого они бегают по улице, гадят и кусаются. И ничего никто с их хозяевами не сделает, для этого чиновникам придётся ж.пы вынуть из кресел и работать, а они привыкли законы придумывать, записывать, опубликовывать и забывать о контроле над этим законом. Так будет и на этот раз.

0  0
9.10.2017 11:35
- гость -

9.10.2017 11:28
- гость -
а если он , не дай бог , умрет, свидетельство о смерти надо оформлять?
---
утилизировать за денюжку в крематории. в принципе это правильно

0  0
9.10.2017 11:36
- гость -

Дураку же понятно, куда и на что пойдут деньги от платы за регистрацию животных. Я бы заплатила за своих двух мурок, если бы эти деньги пошли, например, на строительство муниципального приюта для бездомных кошек и собак и на его последующее содержание. Или на строительство и содержание площадок для выгула собак. Или на открытие государственной, то есть - бесплатной для населения - ветеринарной клиники. А вот на карман очередного чиновника платить не буду из принципа ни копейки - морда треснет! Я лучше на эти денежки из своей скромной пенсии моим муркам лакомство куплю. Ну и парочке подвальных мурок угощение. Пользы больше будет.

0  0
9.10.2017 11:36
- гость -

а если я хомяка куплю, его чипирую, а он еще штук 10 нарожает. Их тоже чипировать? а если хомячат потом кот сожрет, как разчипировать? а кого под суд отдадут за убийство хомячат? меня или кота?

0  0
9.10.2017 11:37
- гость -

imya_mailru
а с чего вы взяли, что деньги, собранные с НДС идут только на одинаковый для всех набор гос услуг? Все деньги собранные с налогов - НДС, налога на имущество, на регистрацию ИП, чипировании животных идут в общий бюджет и уже оттуда распределяются на набор госуслуг для всех, выплату пенсий, содержание чиновников, войны в Сирии, поддержки Крыма, строительство театра Сказка, пешеходной улицы, лестницы на кладбище ВДНХ, аппарата для отдельной категории граждан и т.д. Т.е. вы не можете утверждать, что деньги уплаченные вами в качестве НДС никуда, кроме как, вашего одинакового для всех набора гос услуг, не уйдут

0  0
9.10.2017 11:38
- гость -

Интересно, я один такой?

Вот 80% населения и платят налоги на рабство.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:40
Новые модели iPhone с 2018 года не смогут работать в России – СМИ 0
11:32
Директор стройфирмы пойдет под суд за кражу денег дольщиков из Новоалтайска 0
11:24
Лучшие рекламные ролики мира покажут в Барнауле на большом экране 0
11:16
Сенатор: действия Трампа могут привести к Третьей мировой войне 0
11:07
Стало известно, когда в Новосибирской области пройдут выборы губернатора 1
10:46
Поздравь Путина: российские звезды устроили флешмоб пожеланий в Instagram 2
10:35
Власти Алтайского края прояснили судьбу здания театра кукол "Сказка" 8
10:27
СМИ: поваренная соль исчезнет с прилавков в России 13
10:16
Без бумажки кот – букашка! Зачем нужна платная регистрация домашних животных 47
10:06
ХК "Алтай" за два матча пропустил 12 шайб и выгнал четырех игроков 4
09:58
Кошка-фармацевт из Барнаула может стать "Главным котиком страны" 0
09:48
Карьерный рост и стабильность: директор барнаульской школы о своей работе 2
09:27
700 тысяч человек поставили прививки на Алтае на фоне роста заболеваемости 1
09:18
Госдума готовит законопроект о платной регистрации домашних животных 13
09:09
Крупный пожар в московском ТЦ "Синдика" удалось локализовать 2
09:00
Дом за границей: можно ли купить виллу по цене барнаульской "двушки" 3
08:59
Волонтеры ведут поиски пропавшего барнаульца в черных сланцах 0
08:41
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 9 октября 0
08:21
Берлускони подарил Путину на день рождения пододеяльник 1
07:45
Поиграли мышцами: чемпионат по атлетическому фитнесу прошел в Барнауле 19
07:23
"Не допущу, чтобы Барнаульская дума работала хуже" – новый председатель БГД 17
07:06
Дробыш посоветовал Бузовой работать кассиром или медсестрой 8
06:46
Средний долг каждого россиянина составляет 150 тысяч рублей 37
06:27
Российские дипломаты предложили журналисту лететь в космос на iPhone 1
06:15
Разговор с доктором: кто и как может заразиться вирусным гепатитом 0
06:03
Днем 9 октября воздух в Алтайском крае прогреется до +10 градусов 0
23:03
Археологи в Египте нашли неизвестную ранее гробницу на берегу Нила 0
22:03
Плавки и катер Джона Кеннеди продали на аукционе в Нью-Йорке 0
21:03
Овечкин повторил рекорд НХЛ 100-летней давности 2
20:02
Испанская полиция задержала судно с почти четырьмя тоннами кокаина 0
19:34
Компания Sony в следующем году выпустит домашнего робота-питомца 0
19:04
Профессор из Калифорнии выяснил, что недосып приводит ко лжи 0
18:33
Контактные зоопарки могут в скором времени запретить в России 2
18:01
Внедорожник на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле потушили за шесть минут 0
17:33
Трамп убежден, что Иран финансирует Северную Корею 2
17:03
Ночью 9 октября в Алтайском крае похолодает до минус 10 градусов 13
16:25
Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем на Kia Rio в Москве 1
16:03
Туркомплекс "Малиновый остров" загорелся в Горном Алтае 24
15:33
Новый посол США в РФ верит, что улучшит отношения между странами 2
15:02
Скончался лингвист и академик РАН Вячеслав Иванов 0
14:29
Очевидцы: внедорожник загорелся на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле 0
14:01
Трамвай сошел с рельсов на перекрестке в Барнауле 1
13:23
СМИ рассказали о содержании записки стрелка из Лас-Вегаса 8
13:05
Очередь выстроилась на открытии нового ресторана "Грильница" в Барнауле 23
12:35
Алтай вошел в ТОП-10 регионов с наименьшей долей машин стандартов "Евро-4" 16
12:05
Житель Финляндии, сменивший пол, ждет ребенка 3
11:38
Автомобиль Kia Rio вновь вернул себе лидерство на рынке России 2
11:02
Свадьбы, шопинг, прогулки: как барнаульцы проводят выходные 2
10:31
Американского рэпера Nelly задержали по подозрению в изнасиловании 0
10:05
Житель Канады выиграл в лотерею более 31 миллиона долларов 0
09:34
Миллер назвал "невосполнимой потерей" смерть директора "Зенита" Сарсании 0
09:06
Песочный концерт "Русалочка" пройдет в Барнауле 0
08:40
Два охранника короля Саудовской Аравии убиты при нападении на дворец 3
08:18
Семеро пожарных потушили возгорание в многоквартирном доме в Барнауле 7
07:44
Травников приступит к работе в Новосибирской области с 9 октября 2
07:22
Госдума рассмотрит закон об ужесточении негосударственной экспертизы 4
07:01
Названы 10 самых бесполезных медицинских процедур 10
06:44
Притягательная всегда: фото 49-летней итальянки покорили Instagram 21
06:23
Земля входит в опасный пояс астероидов - ученые 2
06:04
Изморозь и туман: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 октября 0
23:03
Ученые: советский спутник рухнет на Землю через две недели 8
22:06
Эксперты составили список из десяти песен для хорошего настроения 0
21:04
Художник из Петербурга сделал "Золотого Путина" на день рождения президента 1
20:02
Взрыв метеорита в небе над Китаем попал на видео 1
19:33
Премьеру фильма "Форсаж-9" перенесли на год 1
19:03
Немецкие художники сделали Владимиру Путину необычный подарок 0
18:31
Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с днем рождения 4
18:07
Директора алтайского детдома, обвиняемую в растрате, заключили под стражу 3
17:23
Сильно повредились: "Жигули" и Toyota столкнулись в Барнауле 1
17:03
Столбики термометров опустятся до -10 градусов в Алтайском крае этой ночью 0
16:34
Глава Киргизии видел в будущем погибшего вице-премьера президентом 0
16:05
Посетители катка в ТРЦ "Галактика" в Барнауле катаются без света 6
15:48
Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с юбилеем 3
15:06
Полиция Нью-Йорка задержала подростка, угрожавшего расстрелять школу 0
14:35
Фильм "Матильда" не будут запрещать показывать в крымских кинотеатрах 7
14:01
Китаянка ослепла после того, как играла на смартфоне весь день 1
13:35
Подробности ночного падения автомобиля с моста в Барнауле 1
13:01
Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в ДТП 7
12:32
"С юбилеем, родной": бизнесмен составил из машин поздравление Путину 6
12:02
Дочь Курта Кобейна едва не улетела в самолете, чей двигатель взорвался 3
11:31
Минздрав разработал справку о смене пола 2
11:05
Житель Новосибирска задушил мать, а тело выбросил в мусорный контейнер 3
10:38
Водители предупреждают о плохой видимости на трассе Барнаул-Новосибирск 1
10:01
Сугробы в 30 сантиметров намело в алтайском селе 2
09:31
Тест. Хорошо ли вы знаете своего президента? 25
09:01
Видео, снятое после ДТП под Владимиром, появилось в сети 1
08:46
Очевидцы: автомобиль слетел с моста на проспекте Калинина в Барнауле 24
08:18
Больше получаса тушили полыхающие садовые домики в Алтайском крае 1
07:54
Это призвание: победитель конкурса "Учитель года" о том, как меняется школа 4
07:34
Такого, как Путин. Какие песни посвящали президенту страны? 20
07:13
Ученые выяснили главную причину разводов и несчастных браков 5
06:58
Как Путин отмечает дни рождения и какие подарки ему дарят 15
06:43
Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 7 и 8 октября? 2
06:26
Как живые: женская красота в скульптурах китаянки Лу Ли Ронг 8
06:11
Пора переобуваться. Какая погода ждет жителей Алтайского края 7 и 8 октября 0
06:05
65 нюансов Путина. Известные и не очень факты о президенте к его юбилею 27
03:26
Госдума создает сайт для бесплатной юрпомощи незащищенным слоям населения 0
02:01
Кличко желает вернуться на ринг и отомстить за брата 2
01:01
Сталина застрелили в Мексике 0
00:15
Житель Пензы захватил в сауне трех женщин 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.