9 октября журналист Гордон сообщил в своем Facebook, что умер известный целитель Аллан Чумак. Других официальных подтверждений этого сообщения пока нет. Мало кто в России не знает, кто такой Аллан Чумак. Мы вспоминаем интересные факты из биографии экстрасенса.
Как раз во время серии разоблачительных статей Чумак, как он сам утверждал, вдруг ощутил в себе некие силы. С 1983 года он начал сотрудничать с Научным Институтом общей и педагогической психологии АПН СССР. А уже в конце восьмидесятых годов Чумак стал одним из самых популярных экстрасенсов России.
Сам Аллан Чумак рассказывал, что в его голове зазвучали голоса, которые и учили его тому, что надо делать.
С 1989 года Аллан Чумак начал выступать перед большой аудиторией на массовых оздоровительных сеансах. По центральному телевидению показывали его "целительные передачи". Миллионы телезрителей расставляли перед экранами ТВ банки и стаканы с водой, различные крема, чтобы они могли зарядиться целебной силой и вылечить либо омолодить организм. Интересно, что во время телевизионных сеансов Чумак не произносил ни слова, а только делал пассы руками и шевелил губами.
Официального опровержения того, что Аллан Чумак является экстрасенсом, нет. Впрочем, нет и официального подтверждения его способностей.
У его дара имеются как поклонники, так и скептики.
Так, например, академик Эдуард Кругляков, председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, одним из первых стал уверять людей, что экстрасенс всего лишь шарлатан, он утверждал, что не существует ни одного реального подтверждения "волшебного эффекта" от его сеансов.
Другие считали, что излечившиеся после сеансов Чумака есть, но все это связано с эффектом плацебо, когда люди сами себя убеждают в том, что подобные манипуляции помогут им выздороветь, изменить жизнь к лучшему.
В 90-е годы Минздрав Российской Федерации запретил нетрадиционные методы лечения и их пропаганду на телевидении.
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После этого Чумака перестали показывать по ТВ. Он продолжил проводить сеансы с людьми, выпустил три книги о своем даре целительства.
Комментарии
Сейчас, с появлением телемедицины, он вновь стал бы востребованным.
Скончался телевизионный целитель Аллан Чумак и это весьма печально. Больше такого талантливого человека никто и никогда не будет. Он сделал от себя все зависящее, чтобы скрасить нашу убогую и скромную жизнь. Это только для красивого словца говориться, что у нас незаменимых нет. А кем его Чумака можно заменить, если он столько добра принес жителям СССР. Помню как мы "заряжали" перед экраном телевидения "Московскую" и "Столичную" водку. Но чаще всего "заряжали" все - же "Бормотуху". Аллан Чумак буквально творил чудеса. Обычная водка превращалась в "Абсолют» и не давала на утро никакого похмелья, а дешевые вины, становились элитными сортами с 12 или даже 15 медалями. Чумак буквально творил чудо на глазах, у всех, сразу превращая дешевое пойло в качественное вино. Теперь такого алкоголя нигде не купишь. Да-а-а-а, чудесное было время. Можно сказать неповторимое.
Царствие Небесное ему, добрый, полезный человек.
хитрый еврей в смутное время перестройки понял(на основе своего изучения шарлатанов в 1970х), как ничего не делать и с идиотов срубить бабки. в современности его диски-фотки-книги успеха не имели, потому как шарлатанов в России стало тьма, и несть им числа, а дураков в стране дураков как было 86%, так и не прибавилось.
у меня от него мурашки по коже были