Вторник, 10 Октябрь, 16:09

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,32
€ 68,39
Brent
$ 51,5
11°
Обь
169см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Учителя-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Вопрос дня



Аллан Чумак: чем он запомнился миллионам россиян

, ИА "Амител"
О феномене Аллана Чумака до сих пор нет единого мнения


9 октября журналист Гордон сообщил в своем Facebook, что умер известный целитель Аллан Чумак. Других официальных подтверждений этого сообщения пока нет. Мало кто в России не знает, кто такой Аллан Чумак. Мы вспоминаем интересные факты из биографии экстрасенса.

1
Обычный ребенок с необычными знаниями
Аллан Чумак родился в Москве 26 мая 1935 года. В детские годы его талант целительства никак не проявлялся. В то же время некоторые СМИ рассказывают, что мальчик в детстве удивлял своих близких и знакомых рассказами о событиях, которые он не мог знать, мог с точностью указывать исторические факты, заранее не готовившись к такому импровизированному "экзамену". Много знал об индийской культуре, Ведах, колеса Сансары и другом, о чем нигде прочитать якобы не мог.
2
Спортсмен и журналист
После окончания школы Чумак поступил в Московский институт физкультуры и стал тренером по велоспорту. В 29 лет он ушел из спорта и с 1965 года начал работать спортивным комментатором на телевидении. Интересно, что в конце 1970-х годов он подготовил цикл работ, посвященных шарлатанам.
3
Проснувшийся дар

Как раз во время серии разоблачительных статей Чумак, как он сам утверждал, вдруг ощутил в себе некие силы. С 1983 года он начал сотрудничать с Научным Институтом общей и педагогической психологии АПН СССР. А уже в конце восьмидесятых годов Чумак стал одним из самых популярных экстрасенсов России.

Сам Аллан Чумак рассказывал, что в его голове зазвучали голоса, которые и учили его тому, что надо делать.

4
Заряженная вода

С 1989 года Аллан Чумак начал выступать перед большой аудиторией на массовых оздоровительных сеансах. По центральному телевидению показывали его "целительные передачи". Миллионы телезрителей расставляли перед экранами ТВ банки и стаканы с водой, различные крема, чтобы они могли зарядиться целебной силой и вылечить либо омолодить организм. Интересно, что во время телевизионных сеансов Чумак не произносил ни слова, а только делал пассы руками и шевелил губами.

5
Гений или шарлатан?

Официального опровержения того, что Аллан Чумак является экстрасенсом, нет. Впрочем, нет и официального подтверждения его способностей.

У его дара имеются как поклонники, так и скептики.

Так, например, академик Эдуард Кругляков, председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, одним из первых стал уверять людей, что экстрасенс всего лишь шарлатан, он утверждал, что не существует ни одного реального подтверждения "волшебного эффекта" от его сеансов.

Другие считали, что излечившиеся после сеансов Чумака есть, но все это связано с эффектом плацебо, когда люди сами себя убеждают в том, что подобные манипуляции помогут им выздороветь, изменить жизнь к лучшему.

6
Завершение телекарьеры

В 90-е годы Минздрав Российской Федерации запретил нетрадиционные методы лечения и их пропаганду на телевидении.

Читайте также: Аллан Чумак: Меня запретили потому, что я был невыгоден врачам и производителям лекарств

После этого Чумака перестали показывать по ТВ. Он продолжил проводить сеансы с людьми, выпустил три книги о своем даре целительства.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

10.10.2017 15:33
- гость -

Сейчас, с появлением телемедицины, он вновь стал бы востребованным.

0  0
10.10.2017 15:42
- гость -

Скончался телевизионный целитель Аллан Чумак и это весьма печально. Больше такого талантливого человека никто и никогда не будет. Он сделал от себя все зависящее, чтобы скрасить нашу убогую и скромную жизнь. Это только для красивого словца говориться, что у нас незаменимых нет. А кем его Чумака можно заменить, если он столько добра принес жителям СССР. Помню как мы "заряжали" перед экраном телевидения "Московскую" и "Столичную" водку. Но чаще всего "заряжали" все - же "Бормотуху". Аллан Чумак буквально творил чудеса. Обычная водка превращалась в "Абсолют» и не давала на утро никакого похмелья, а дешевые вины, становились элитными сортами с 12 или даже 15 медалями. Чумак буквально творил чудо на глазах, у всех, сразу превращая дешевое пойло в качественное вино. Теперь такого алкоголя нигде не купишь. Да-а-а-а, чудесное было время. Можно сказать неповторимое.

0  0
10.10.2017 15:46
- гость -

Царствие Небесное ему, добрый, полезный человек.

0  0
10.10.2017 15:48
- гость -

хитрый еврей в смутное время перестройки понял(на основе своего изучения шарлатанов в 1970х), как ничего не делать и с идиотов срубить бабки. в современности его диски-фотки-книги успеха не имели, потому как шарлатанов в России стало тьма, и несть им числа, а дураков в стране дураков как было 86%, так и не прибавилось.

0  0
10.10.2017 16:08
- гость -

у меня от него мурашки по коже были

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:56
Власти Алтая заявили, что погода не помешает убрать все до последнего зерна 1
15:38
Российский Су-24 разбился при взлете в Сирии, экипаж погиб 9
15:28
Аллан Чумак: чем он запомнился миллионам россиян 5
15:18
День до конца света: реакция соцсетей на столкновение Земли и астероида 2
15:07
Жительница Барнаула получит полмиллиона за упавшее на нее окно 2
14:54
Павел Дуров призвал граждан РФ отказаться от алкоголя, ТВ и наркотиков 5
14:32
Площадь охраняемых природных территорий на Алтае увеличится в два раза 0
14:23
Половина жителей Алтайского края признались, что недовольны качеством дорог 6
14:14
СМИ: умер целитель Аллан Чумак 6
14:08
Разбежавшись, прыгнуть со скалы. Будущих губернаторов испытали экстримом 13
14:00
Диагноз онлайн: в России провели опрос о перспективах телемедицины 0
13:51
Минобороны заявило об уничтожении экономической инфраструктуры "ИГИЛ" 7
13:34
Торговец шубами из Барнаула добровольно заплатил пошлину в 560 тысяч 9
13:23
Барнаульская горэлектросеть начнет отключать должников с помощью сайта 5
13:16
Как понять, что вам пора к психиатру, и почему не нужно этого бояться 11
13:10
АлтГТУ вошел в число победителей конкурса по подготовке кадров ОПК 0
13:05
"Белокуриха-3": как в крае планируют развивать курорт и туристический центр 0
12:46
Теплая осень у моря: где барнаульцы отдыхают в октябре и ноябре 2
12:26
Новый курорт "Белокуриха-3" может появиться в Алтайском крае 1
12:18
Автомобильные компании Японии применяли в своей продукции детали с дефектом 2
12:10
"Не рубите сгоряча": Карлин написал про вырубку деревьев в Барнауле 16
11:53
Горсовет Рубцовска возглавил единоросс Курганский 0
11:39
Шотландский футболист атаковал тренера после замены 1
11:23
Молнии и фокусы: братья Сафроновы погрузили барнаульцев в мир иллюзий 5
11:15
Движение трамваев возле "Ашана" в Барнауле возобновили после реконструкции 10
11:08
Правительство Новосибирской области отправили в отставку 5
10:51
Опубликован первый трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" 0
10:38
150 покупателей "Марии-Ра" в Кемерово эвакуировали из-за звонка о бомбе 1
10:30
Как разобраться в качестве воды 0
10:21
Учителя смогут пожаловаться на холод в алтайских школах по "горячей линии" 4
10:18
Цветы, лекарства, телефон. Что можно провезти в ручной клади в самолете 1
10:00
"Хит-парад туров" представила компания "Авиафлот" 8
09:59
Бийский бездомный обокрал мужчину, переночевавшего в коллекторе 1
09:37
Кит Харингтон напугал невесту "отрубленной головой" в холодильнике 7
09:30
Путин поручил правительству реструктуризировать накопившиеся долги регионов 6
09:18
Очевидцы: грузовик с зерном перевернулся ночью в Алтайском крае 0
09:09
Почти 20 пожарных тушили загоревшееся сено в Заринске 0
09:00
Какие интернет-технологии сэкономят рабочее время и увеличат продажи 0
08:59
СМИ: Путина уличили в клонировании губернаторов 13
08:40
Заторы в шесть баллов образовались на дорогах Барнаула утром 10 октября 0
08:30
Ледовый дворец с фитнес-центром появится в Барнауле 0
08:20
Эрдоган заснул во время пресс-конференции с Порошенко 4
08:00
Тайна открыта: как проходит второй этап голосования в премии Amic.ru 0
07:53
Списания с карты, проблемы на работе. Что будет, если не платить за свет? 7
07:38
Любимая закуска: рассказываем, как и из чего приготовить холодец 0
07:21
Беседка-шар и каток: что можно увидеть на третьем этаже ТРЦ "Галактика" 5
07:06
Седой Алтай: таинственно-снежные фото из Горного 3
06:47
На любой вкус: как изменились планировки барнаульских квартир 5
06:29
Централизация закупок для муниципалитетов Алтайского края признана лучшей 2
06:11
Без дождей: какая погода будет в Алтайском крае 10 октября 0
06:03
Арматура и щебень: как идут работы по замене ограды в "Центральном" парке 4
05:35
Тренинги "на выживание" для будущих губернаторов будут регулярными 7
04:52
Более половины россиян не видят альтернативы Путину 59
03:23
Андрей Малахов станет ведущим шоу "Стена" на канале "Россия 1" 0
02:17
Президент "Ростелекома" заработал 90 тысяч рублей в игре "Что? Где? Когда?" 3
01:52
Песков рассказал о реакции Путина на пододеяльник от Берлускони 4
00:02
Пожилые преступницы собрали свою версию "Бурановских бабушек" на Урале 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.