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"Алиса" от "Яндекса": что умеет программа и как ею пользоваться

, ИА "Амител"
Редакция Amic.ru протестировала нового голосового помощника


Фото: Amic.ru

Голосовой помощник "Алиса" появился в приложении "Яндекса". Пользоваться им могут владельцы современных смартфонов. Чем "Алиса" отличается от Siri и как общаться с этим виртуальным помощником — в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Зачем нужен голосовой помощник "Алиса" и что умеет?

"Алиса" приятным женским голосом Татьяны Шитовой (дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате) подскажет, как доехать до нужной точки, даст прогноз погоды, с ней можно даже разговаривать по душам. Она умеет работать с такими приложениями "Яндекса", как музыка, погода, карты. В дальнейшем "Алиса" получит доступ и к другим сервисам и сможет, например, посоветовать фильм или вызвать такси.

Другие компании в перспективе смогут предоставить "Алисе" доступ к своим сервисам. Запускать сторонние приложения (например, "ВКонтакте" или Instagram) она может уже сейчас.

Общаться с "Алисой" можно как голосом, так и текстом. Некоторые ее реплики сопровождаются подсказками и предложением оценить ответ.

"Яндекс" отмечает, что нейронная сеть позволяет "Алисе" распознавать и обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывать контекст и разговаривать с различной интонацией. При разработке ассистента особое внимание уделялось возможности понимать "настоящую человеческую речь, а не только идеально произнесенные запросы".

 

2
А как пообщаться с "Алисой"?

Для начала общения с этой умной "девушкой" потребуется установить в телефоне приложение "Яндекса". Сделать это можно на мобильных операционных системах Android и iOS.

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Для персональных компьютеров на операционной системе Windows сервис продолжит работать в бета-версии. Дальше задаете свои вопросы.

3
Чем это приложение отличается от Siri?

Общение с Siri доступно только для владельцев iPhone, с "Алисой" пообщаться может владелец любого смартфона. Вызвать помощника одной фразой, как Siri, на мобильном не получится. Для начала нужно запустить сам поисковик.

В пресс-службе "Яндекса" подчеркнули, что их голосовой помощник может выходить за рамки прописанных сценариев и импровизировать, у Siri все ответы прописаны заранее. На самом деле в верности этого утверждения можно усомниться, так как на один вопрос в совершенно разных формулировках "Алиса" все-таки отвечала шаблонно, но однозначно с юмором.

В основе распознавания чужой речи и синтезирования собственного голоса "Алисы" лежат речевые технологии SpeechKit.

Но, например, вызвать "скорую помощь" "Алиса" не способна, в отличие от Siri. Не сможет она и завести будильник. При этом владельцу iPhone достаточно сообщить Siri, в какое время утром он должен проснуться, и программа сама заведет будильник. Задать можно не только конкретные час и минуту, но и временной промежуток. Например, если юзер применит запрос "Siri, разбуди меня через 30 минут", программа сама отсчитает полчаса, отталкиваясь от текущего времени.

В копилку преимуществ "Алисы" можно добавить ее интеграцию с сервисами компании, включая собственный поиск, в то время как у Apple своего поиска нет. Но в поиске выдает не всегда то, что находится рядом с вами. Вместо расписания фильмов в Барнауле "Алиса" предложила посмотреть кино в Новосибирске.

 


 


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