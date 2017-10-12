Когда новые купюры будут введены в оборот?

Поступать в оборот новые деньги начали с 12 октября. В первую очередь рассчитаться ими смогут жители Москвы, Крыма, Приморского края, Амурской области. Массовый ввод запланирован на декабрь. Банкоматы будут работать на выдачу и прием новых купюр также с декабря.

По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, купюры "будут вводиться поэтапно, поскольку банкноты разрабатываются в строгой секретности – это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам".