Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей официально представил Банк России. Как выглядят новые купюры, какие при их изготовлении использовались средства защиты и когда они появятся в обороте, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Поступать в оборот новые деньги начали с 12 октября. В первую очередь рассчитаться ими смогут жители Москвы, Крыма, Приморского края, Амурской области. Массовый ввод запланирован на декабрь. Банкоматы будут работать на выдачу и прием новых купюр также с декабря.
По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, купюры "будут вводиться поэтапно, поскольку банкноты разрабатываются в строгой секретности – это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам".
Основной цвет 2000-рублевой купюры — синий. Ее лицевую сторону украсил снимок острова Русский. С другой стороны — космодром Восточный. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.
200-рублевая купюра — зеленая. На лицевой стороне изображен Памятник затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Ожидается, что такие деньги чаще будут встречаться в обороте, чем 2000 рублей, поэтому разработчики уделили большое внимание повышению срока их службы. Для этого купюры будут печатать на бумаге повышенной плотности, а перед "выходом в свет" обработают специальным полимером.
Как ранее писал Amic.ru, достопримечательности на банкноты выбирали россияне. Сначала люди предлагали самые достойные места, 10 лучших идей отобрали путем голосования. В результате победили символы Дальнего Востока и Севастополя.
На всех новых купюрах изображен герб России, на защитной нити и на микроизображениях присутствует символ рубля. Цифры будут крупнее, чем обычно, и рельефными, что позволит определить их номинал слабовидящим людям.
На лицевой стороне каждой купюры есть QR-код со ссылкой на страницу сайта ЦБ с подробной информацией о художественном оформлении и защите от подделок.
Комментарии
в этом же стиле будут выпущены все номиналы от 100 до 5000 рублей....