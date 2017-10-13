В чем суть нового закона?

В настоящее время судья в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом обязан запрашивать информацию только у полиции, у них данных о розыске должников в базе данных нет. И чаще всего суды не учитывают материалы, собранные судебными приставами.

Новый законопроект, который разработал Минюст, позволит признать должников по алиментам "безвестно отсутствующими".

Таким статусом будут наделять тех людей, которые не делают никаких перечислений своим детям и прячутся от судебных приставов в течение года и более. В этом случае ребенок сможет оформить пенсию по потере кормильца.

По данным газеты "Известия", в работе у приставов в целом по России сейчас находятся со сроком исполнения более года более 50 тысяч производств к алиментщикам. В случае принятия закона из бюджета дополнительно придется выплачивать до 3 млрд руб. в качестве пенсий ежегодно.