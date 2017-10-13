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Лишать прописки и увольнять. Как в России будут бороться с алиментщиками

, ИА "Амител"
Проект поможет устранить проблемы в правоприменительной практике и мотивирует заявителя активнее обращаться в суды


Фото: Sreda24.ru

Неплательщики алиментов, которые привыкли годами скрываться, могут лишиться работы и даже стать бомжами. Это станет возможно после принятия нового закона, который уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Подробности в рубрике "Вопрос-ответ".

1
В чем суть нового закона?

В настоящее время судья в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом обязан запрашивать информацию только у полиции, у них данных о розыске должников в базе данных нет. И чаще всего суды не учитывают материалы, собранные судебными приставами.

Новый законопроект, который разработал Минюст, позволит признать должников по алиментам "безвестно отсутствующими".

Таким статусом будут наделять тех людей, которые не делают никаких перечислений своим детям и прячутся от судебных приставов в течение года и более. В этом случае ребенок сможет оформить пенсию по потере кормильца.

По данным газеты "Известия", в работе у приставов в целом по России сейчас находятся со сроком исполнения более года более 50 тысяч производств к алиментщикам. В случае принятия закона из бюджета дополнительно придется выплачивать до 3 млрд руб. в качестве пенсий ежегодно.

2
А как моего бывшего мужа лишат прописки?

Решение в каждом конкретном случае будет приниматься судом по заявлению представителей тех, кому должны выплачиваться алименты, причем только при условии, что пропавшего кормильца в течение года не смогли разыскать приставы. После того, как человек будет признан "безвестно отсутствующими" его снимут с регистрационного учета, а также уволят с работы.

3
А правда, что приставы скоро смогут задерживать должников?

Да. 11 октября депутаты Госдумы приняли во втором основном чтении проект федерального закона, который наделяет судебных приставов-исполнителей полномочиями по задержанию алиментщиков, которые не платят их на протяжении минимум двух месяцев.

Напомним, приставов в России наделили довольно широкими полномочиями для розыска должника. Приставы вправе как разыскивать должников самостоятельно, так и при содействии полиции с использованием централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых органами внутренних дел. Приставы могут проводить проверку по учету лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов и лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности.

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