Можно ли употреблять алкоголь на Покров?

На Покров разрешается есть и пить все. В это время поста нет. Если же вы знаете, что вам трудно себя ограничивать, лучше к алкоголю не притрагиваться. Главная радость в этот праздник — духовная.



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В праздник Покрова также нельзя сквернословить, ругаться с людьми.