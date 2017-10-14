Один из главных праздников православных верующих — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии празднуют 14 октября. В народе его часто называют Покров день. Как его принято отмечать и что в этот день делать нельзя, Amic.ru рассказывает об этом в рубрике "Вопрос- ответ".
Можно ли убирать дом и мыть полы?
Традиционно суббота считается женским днем. Большинство женщин в этот выходной день делаю уборку, моют полы, гладят и стирают вещи. Но так как в 2017 году Покров выпадает на субботу, от этих домашних обязанностей лучше воздержаться. Также в этот день не рекомендуется шить, заниматься строительством, копать землю.
Можно ли употреблять алкоголь на Покров?
На Покров разрешается есть и пить все. В это время поста нет. Если же вы знаете, что вам трудно себя ограничивать, лучше к алкоголю не притрагиваться. Главная радость в этот праздник — духовная.
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В праздник Покрова также нельзя сквернословить, ругаться с людьми.
Можно ли работать на Покров?
Как в любой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу. Но, если у вас "сменный график", то ваша работа не считается грехом. Важно делать свою работу добросовестно и это будет гораздо более угодно Богу, нежели праздное времяпрепровождение.
Как нужно праздновать Покров Пресвятой Богородицы?
Накануне праздника в храмах совершается всенощное бдение. В день Покрова Пресвятой Богородицы проходит торжественная литургия. Верующие просят через молитву у Богородицы защиты и помощи, крепкого здоровья, благополучия в семейной жизни. Принято считать, что на протяжении года Богородица оберегает просящего, покрывая его своим покровом.
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