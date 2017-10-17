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Все, что изменилось в правилах получения водительских прав и регистрации ТС

, ИА "Амител"
В России начал действовать обновленный регламент сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения и регистрации ТС


Новые правила проведения экзаменов в ГИБДД вступили в силу в России с 14 октября. Другие изменения коснулись регламента регистрации транспортных средств. Когда теперь платить госпошлину, в каком случае экзамен будет не сдан, с какого возраста можно будет сдавать на права — об этом и многом другом рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как изменились правила получения водительских прав?

Изменений несколько. Например, для того, чтобы открыть категорию "А", обязательным к сдаче стало упражнение "скоростное маневрирование" (змейка, разгон, торможение и пр.). К действующей схеме его выполнения добавлен второй вариант, который может быть адаптирован к любой площадке.

Мотоциклисты теперь смогут сдавать экзамены даже зимой. Испытания будут проводить на обработанной противогололедными средствами площадке. Границы испытательных упражнений обозначат допстойками и конусами.

Экзамен будет остановлен досрочно и выставлена оценка "не сдал" в случае падения мотоцикла. Чаще всего двухколесное транспортное средство роняют на упражнении "парковка". Мотоциклист должен слезть с мотоцикла и руками затолкать его на место парковки. А потом также руками вытолкать его обратно. Как раз в момент перехода из сидячего в стоячее положение кандидаты часто не справляются с тяжелым двухколесным транспортом. Поэтому появился этот пункт. И это только те изменения, которые касаются мотоциклистов.

2
А что изменилось на экзаменах для будущих автомобилистов?

При выполнении упражнений "заезд в бокс" и "параллельная парковка" можно только единожды включить заднюю передачу.

То есть, если человек не смог в один прием выполнить необходимый маневр, включил первую скорость, поправил автомобиль и снова включил заднюю передачу, экзамен будет завален. Ранее в регламенте было только ограничение по времени выполнения этого задания.

Кроме того, теперь нельзя наезжать на линии, обозначающие границы упражнения. Также нельзя нарушать границу "виртуальной стены" зеркалами или бамперами.

Видеозапись со всех экзаменов теперь положено хранить не меньше одного месяца.

3
Правда ли, что сдать экзамен теперь можно будет до совершеннолетия?
Да, сдать экзамен можно будет с 17 лет. Но это только касается прав категории "В" и "С". Документ на руки отдадут только при исполнении 18 лет.
Кроме того, уточнен перечень оснований для приостановления предоставления услуги на прием экзаменов на права. Например, услуга будет приостановлена, если в ГИБДД не будет сведений, подтверждающих выдачу документов. Например, свидетельства о получении образования "водитель" или ранее выданного водительского удостоверения, а также медсправки. Человек сможет сдать на права, но получит он их только тогда, когда причина приостановки услуги будет устранена.
4
Почему госпошлину обязали платить до обращения в ГИБДД?
Госпошлину за проведение экзаменов на право управления ТС и выдачу водительского удостоверения теперь следует оплачивать до того, как будет подано заявление в Госавтоинспекцию. Причем это касается не только сдачи на права, но и любых услуг, оказываемых ГИБДД. Сделали это для того, чтобы привести документы в соответствие с Налоговым кодексом.
5
Что еще откорректировали?

Восстановить российские права, а также получить этот документ международного образца через многофункциональные центры можно будет в срок 15 рабочих дней.

Отсчет начнется с момента приема документов. Фотографию на удостоверение сделают в МФЦ.

При предъявлении документа о прохождении обучения в автошколе или медсправки из другого региона инспектор ГИБДД обязан направить запрос и уточнить правильность выдачи документа. При обмене прав после утери можно предоставить новую медсправку — тогда удостоверение выдадут сроком на 10 лет, а не до конца срока действия предыдущих прав.

Расширен перечень документов, которые человек может предоставить по собственному желанию. Например, если он представит загранпаспорт при оформлении водительского удостоверения, то транслитерация его имени и фамилии будут выполнены точно так же, как прописано в документе для выезда за границу.

6
Какие изменения связаны с регистрацией транспортных средств?

Изменения коснулись выдачи дубликатов паспорта транспортных средств. Теперь, когда регистрация ТС прекращается, этот дубликат взамен утраченного будут выдавать только после волеизъявления владельца транспортного средства.

Также появились доптребования для мест ожидания заявителей с ограниченными возможностями — они должны стать комфортнее. Инвалидам с расстройствами функции зрения и самостоятельного передвижения в помещении, где предоставляется государственная услуга, будет оказана необходимая помощь.

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