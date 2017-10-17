Как изменились правила получения водительских прав?

Изменений несколько. Например, для того, чтобы открыть категорию "А", обязательным к сдаче стало упражнение "скоростное маневрирование" (змейка, разгон, торможение и пр.). К действующей схеме его выполнения добавлен второй вариант, который может быть адаптирован к любой площадке.

Мотоциклисты теперь смогут сдавать экзамены даже зимой. Испытания будут проводить на обработанной противогололедными средствами площадке. Границы испытательных упражнений обозначат допстойками и конусами.

Экзамен будет остановлен досрочно и выставлена оценка "не сдал" в случае падения мотоцикла. Чаще всего двухколесное транспортное средство роняют на упражнении "парковка". Мотоциклист должен слезть с мотоцикла и руками затолкать его на место парковки. А потом также руками вытолкать его обратно. Как раз в момент перехода из сидячего в стоячее положение кандидаты часто не справляются с тяжелым двухколесным транспортом. Поэтому появился этот пункт. И это только те изменения, которые касаются мотоциклистов.