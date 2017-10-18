Неприятная новость для курильщиков — в скором времени им могут запретить "дымить" даже возле подъездов. Подробнее о новой инициативе членов Совета Федерации, которую поддержал Минздрав, в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Это будет запрещено, если в "антитабачный" закон внесут новую поправку. Она предполагает введение запрета на курение на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от подъездов, сообщают "Известия".
Сейчас проект находится на согласовании в Роспотребнадзоре, Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте. Депутаты Госдумы считают, что эта поправка полезная, и они ее поддержат.
В этом пока заключается главная проблема. Действительно, к каждому подъезду сотрудника полиции или надсмотрщика, вооруженных линейкой или сантиметром, не поставишь.
Исполнение этой поправки будет зависеть в первую очередь от порядочности самих жителей.
Еще в 2013 году в России начал действовать закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Тогда был введен запрет на курение на стадионах, территориях школ, вузов, больниц, магазинов, на детских площадках, в лифтах, самолетах и на автозаправках. Также в России была запрещена реклама и стимулирование продаж табака.
С 1 июня 2014 года закон был ужесточен. В список запрещенных для курения мест добавились подъезды, вокзалы, гостиницы, кафе. Также ограничили продажу сигарет, появилась социальная реклама в фильмах, где демонстрируются табачные изделия.
Комментарии
Я бы и на балконе запретил курить. Вечером перед сном проветриваешь ребенку комнату, а тут такое амбре - дед этажом ниже покурить решил перед сном...
Я бы и на балконе запретил курить. Вечером перед сном проветриваешь ребенку комнату, а тут такое амбре - дед этажом ниже покурить решил перед сном...
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+1. У нас все соседи вокруг курящие, причём на балконах. Вечером проветрить невозможно - обязательно кто-нибудь, да курит как раз, тут же всю эту дрянь затягивает в квартиру.
А я тебя в Пицунду пошлю, если ты мне попробуешь такое сказать.
А у нас на первом этаже живут тоже курящие, так что абсолютно на то, правда это или неправда.
Запрет дурной и исполняться никем не будет.
Лучше бы про "дикие" автостоянки у подъездов озаботились! Отравили всё и вся своим шумом, тарахтением и выхлопами.
18.10.2017 11:10
гость
У современных машин ни выхлопа ни шума. Бороться надо с древними жигулями и прямотоком.
18.10.2017 11:20
- гость -
Ага, на воде ездят
А у нас Юрина 192 (1 корпус) курят прямо на этажах, хотя есть балконы, вонь не сусуветная. Господа полицейские, умоляем, наведите порядок, пожалейте наши лёгкие и лёгкие наших детей!
18.10.2017 11:23
- гость -
Не, катализатор, евро4 - всяко меньше вони чем от курильщиков
Никто вам порядок не наведет, если вы сами этого не захотите. Видеокамера в каждом телефоне - сняли, накатали заявление, приложили видеозапись.
Нежные все стали!!!
В СССР все курили и ни кто не тяфкал!!!
Не понятно, зачем принимать законы, исполнение которых не возможно контролировать?
Или нет желания контролировать, нет полицейских патрулей в городе, а так бы замечание паре- тройке курящих возле подъезда, штраф автомобилисту припарковавшему авто так что не выйти из дома, или на газоне, если он есть
18.10.2017 11:31
- гость -
Норма для ЕВРО-4 1 гр СО на 1 км пути.
Машины тарахтят у подъездов по 15-20 мин.
Сколько км проедет авто за 20 минут?
Для сравнения, в дыме одной сигареты содержится примерно 15-18 мг вредных веществ.
И что вреднее для окружающих?
Хоть что-то для народа делают!
Для курящих следует предоставить равномерно расставленные по городу железные клетки для курения, представляющие из себя куб с гранью 2 метра. На каждый квадратный километр стоит такой куб. Хочешь курить, залезаешь в клетку и там куришь с коллегами, а за её пределами штраф 10000 рублей. На собранные штрафы содержать клетки и контроль за наркоманами. И люди довольны, им курильщики не мешают; и курильщики довольны - о них проявили заботу.
Да у нас в подъездах курят и ничо .Кто их контролировать то будет?Для людей они делают!
Что толку .что закон они приняли.Видимость работы и заботы!
18.10.2017 12:04
Vanadiy2014
И ты тоже иди в Пицунду.
А для тебя просто клетку, если ты уже не там.
Vanadiy2014
А может наоборот? Клетки для вечно недовольных некурящих.
Кто заставляет стоять рядом с курящим? Кто заставляет открывать окно?
12:09 Вообще-то правила и ограничения делают для объектов действия, а не бездействия. Для примера, ставят знаки превышения скорости на дороге для владельцев транспорта, а не для всех, кто не владеет им.
а с курением у торговых центров уже разобрались???? а то с ребенком в европу заходишь и постоянно амбе приходиться нюхать...
18.10.2017 12:15
Vanadiy2014
для объектов действия
Ну ты же дышишь, вот и одевай сеточку на мордочку
18.10.2017 12:15
гость
И как часто вы нюхаете амбе?
Vanadiy2014
Я, если что, сам не курю, но такое отношение не слабо раздражает.
Меня, например, раздражают вечно орущие детишки. Давайте запретим появляться с детьми в общественных местах! А что? Я же в данном случае объект бездействующий...
12:17 Все не должны подстраиваться под одного, большинство под меньшинство, нормальные под ненормальных. Из-за одного вонючки не должны сеточки надевать или как-то подстраиваться под него все остальные.