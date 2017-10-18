Да кто мне может запретить курить возле подъезда?

Это будет запрещено, если в "антитабачный" закон внесут новую поправку. Она предполагает введение запрета на курение на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от подъездов, сообщают "Известия".

Сейчас проект находится на согласовании в Роспотребнадзоре, Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте. Депутаты Госдумы считают, что эта поправка полезная, и они ее поддержат.