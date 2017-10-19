Граждане России должны заплатить налоги за 2016 год в срок до 1 декабря 2017 года. Кто должен заплатить налоги, почему в этом году существенно увеличился их размер, у кого есть льготы, об этом рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Кто должен до 1 декабря заплатить налоги?
Речь идет о налогах на транспорт, землю и имущество. То есть эта обязанность касается владельцев:
— квартир, домов, комнат;
— гаражей и парковочных мест;
— других строений, в том числе относящихся к объектам незавершенного строительства;
— легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, катеров;
— земельных участков, выделенных для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Мне до сих пор не пришло налоговое уведомление. Почему?
Крайний день отправки налоговых уведомлений в Алтайском крае по почте — 19 октября, сообщили Amic.ru в пресс-службе ведомства. Часть писем могла еще не дойти, так как это уже зависит от работы почтовых отделений.
Но если вы зарегистрированы на сайте ФНС и не проинформировали ведомство о своем желании получать на дом бумажные уведомления об уплате земельного, транспортного и имущественного налога, вы их и не получите. Вся информация содержится в вашем личном кабинете.
Если уведомления там нет и на почту оно тоже не поступило, вам следует обратиться в налоговую инспекцию.
Кстати, уведомление не направляется, если сумма всех налогов не превышает 100 рублей. Итоговую сумму вам выставят, когда она будет превышена, но не позднее чем в трехлетний срок, в течение которого можно предъявить налог. Также уведомление не направляется собственникам имущества, введенного в эксплуатацию после 1 января 2012 года. Речь идет о собственниках новостроек, поскольку у этих объектов отсутствует инвентаризационная стоимость, а расчет на основе кадастровой стоимости не производится.
Как и где оплатить налог на имущество?
Если вы получили уведомление, можете обратиться в отделение банка либо провести оплату через банкомат. Пользователи, у которых открыт личный кабинет на сайте УФНС России, могут распечатать квитанцию на уплату или совершить платеж онлайн прямо в сервисе.
А почему так сильно выросли суммы налогов в 2017 году?
Как пояснили в УФНС России по Алтайскому краю, прирост имущественного налога связан с увеличением коэффициента-дефлятора, который применяется к налоговой базе при расчете. Для сравнения: в 2015 году коэффициент составлял 1,147, а в 2016 году – 1,329. Напомним, налог на имущество исчисляется на основе инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор, установленный Приказом Минэкономразвития России.
Таким образом, налоговая база по сравнению с прошлым годом увеличилась и перешла у многих налогоплательщиков в диапазон, в котором применяется более высокая налоговая ставка. При увеличении налоговой базы всего на 15% сумма налога могла возрасти в несколько раз. В связи с этим повышение в наибольшей степени коснулось тех, у кого инвентаризационная стоимость имущества без учета коэффициента была близка к пограничному значению, например, 490 тысяч рублей. К ней применяется ставка 0,225. Но с учетом коэффициента эта сумма переходит в диапазон от 500 тысяч до 800 тысяч рублей, и к ней применяется ставка 0.5%.
Наибольший рост ощутили собственники дорогостоящего имущества и те, у кого в собственности несколько объектов.
Почему увеличились цифры в квитанциях по земельному налогу?
Итоговые цифры земельного налога в квитанциях выросли из-за новой кадастровой стоимости, утвержденной Постановлением Администрации Алтайского края от 23.11.2015 № 472. В качестве налоговой базы при исчислении земельного налога за 2016 год учитывалась новая кадастровая стоимость.
У кого есть льготы по уплате налогов?
Речь идет о льготных категориях граждан. В первую очередь это касается пенсионеров. Но воспользоваться льготой они вправе только по одному объекту. Если на пенсионера зарегистрирован и дом, и квартира, он получит льготу и на то, и на другое. Если квартира и комната или два дома, то на один объект с каждой из этих категорий. Он сам выбирает, на какой именно будет использовать льготу. За другой объект налог придется заплатить. Пенсионеры по возрасту также освобождены от уплаты транспортного налога, но только на один автомобиль мощностью до 100 л.с.
Комментарии
Итоговые цифры земельного налога в квитанциях выросли из-за новой кадастровой стоимости, утвержденной Постановлением Администрации Алтайского края от 23.11.2015 № 472.
да-да, подтверждаю - кадастровая стоимость земли выросла в 4 раза
интересно, а за что платится этот налог? человек купил недвижимость на деньги, с которых уже заплатил налог. почему он снова должен платить?
почему почему.... на что потратить присмотрено, фирмочки прослойки созданы, карманы оттопырены - вот почему. Больше налогов - больше денег в бюджете - больше распилить откатить выйдет.
Но с учетом коэффициента эта сумма переходит в диапазон от 500 тысяч до 800 тысяч рублей, и к ней применяется ставка 0.5%
Таак, а почему в Горняке за сумму в 700 000 налог 7 000=1%?
налог такой должен быть, иначе богачи скупят все имущество, и ничего не будут платить
но не такой, что 2% от стоимости. за 50 лет придется полностью отдать стоимость квартиры еще раз...
19.10.2017 11:01
- гость -
потому что во всем мире так построена налоговая система.
нет страны в мире, где бы вы купили дом, и потом за него не платили налог на имущество. везде так.
У нас по соседству двухквартирный дом. по 90м2 каждая квартира. У нас отдельный дом из таких же материалов и 90м2. Строили в одно время. Там квартиры оценены по
300 000х0,3%=330 рублей налог. Наш дом 600 000Х 1%= 6 000. Налог больше в 18 раз!!!
При стоимости выше всего в 2 раза. Депутаты, вы что творите, принимая вот эти ставки налогов? Это что за издевательство? Одним за счёт других? Вы люди или мрази?
потому что во всем мире так построена налоговая система.
нет страны в мире, где бы вы купили дом, и потом за него не платили налог на имущество. везде так.
не знаю везде или не везде, но это поборы. заплатив налог с дохода потом платить еще и на купленное на этот доход имущество? ежегодно и постоянно. выходит нет права собственности как такового. и что мы получаем взамен поборов? уничтожение медицины, образования, всего социального комплекса, и взамен - ксюшу собчак в президенты? наглость то тоже должна иметь пределы
Вы люди или мрази?
риторический вопрос
19.10.2017 11:22
- гость -
я тебе говорю - везде так.
я тебе говорю - везде так.
то есть я за счет честно заработанных денег купил дом, то это не мой дом? я купил просто место за которое взимается плата? платы нет - места нет. а то что уже заплачено с этих денег, со стройматериалов, в расчет не берется? ну и где собственность? ее нет. наша территория, уже не скажу страна, все больше становится похожей на резервацию, да по сути ей и стала
19.10.2017 11:13
- гость -нет страны в мире, где бы вы купили дом, и потом за него не платили налог на имущество. везде так.
Не свистите. У меня квартира в Тайланде. Небольшой налог платится там при покупке, а дальше налога нет!
В 2014 году было принято решение перевести ряд регионов ( москва, новосибирск) на уплату налога с Кадастровой стоимости. Нищий Алтайский край оставили на старой системе, когда налог платится с Инвентаризационной стоимости, которая заведомо ниже. При этом к 2020 году, мы постепенно должны выйти на налог с Кадастровой цены. Но, барнаульские депутаты с низкой социальной ответственностью, увеличили ставку почти в 10 раз. Для сравнения, по сопоставимым обектам: Москва-0,12 Новосибирск-0,1 Барнаул - 0,88. В итоге, если сравнивать +- схожие квартиры (75м2, центр) налог выглядит так: Москва 12000, Барнаул 11000, Новосибирск 4200.
Весь прикол, что Инвентаризационка будет тока расти каждый год, в отличии от Кадастровой, и в следующем году мы уже обгоним Москву. Короче, держитесь)
19.10.2017 11:54
- гость -
во-первых, при покупке не небольшой налог.
во-вторых, впоследствии вы обязаны платить два вида других сборов, взимаемых с собственности: земельный и налог на использование строений.
"прирост имущественного налога связан с увеличением коэффициента-дефлятора, который применяется к налоговой базе при расчете. Для сравнения: в 2015 году коэффициент составлял 1,147, а в 2016 году – 1,329."
Какой интересный коэффициент-дефлятор. Таким образом, УФНС хочет сказать, что в 2016 году инфляция в РФ составила 32,9%? Внезапно.
19.10.2017 12:09 гость -
Не пишите то, о чём не знаете. Глупо получается.
Оккупанты повышают налоги, чтобы у них расли доходы, а вместе с ними и средняя зарплата по краю.
У меня доход не растёт уже несколько лет, а зато цены, налоги и ЖКХ выросли вдвое втрое. Они там охренели наверху совсем. Получают их бюджета зарплаты в сотни тысяч и думают, что все могут платить налоги размером с месячный доход. Сволочи.