Граждане России должны заплатить налоги за 2016 год в срок до 1 декабря 2017 года. Кто должен заплатить налоги, почему в этом году существенно увеличился их размер, у кого есть льготы, об этом рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Речь идет о налогах на транспорт, землю и имущество. То есть эта обязанность касается владельцев: — квартир, домов, комнат; — гаражей и парковочных мест; — других строений, в том числе относящихся к объектам незавершенного строительства; — легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, катеров; — земельных участков, выделенных для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

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Мне до сих пор не пришло налоговое уведомление. Почему?

Крайний день отправки налоговых уведомлений в Алтайском крае по почте — 19 октября, сообщили Amic.ru в пресс-службе ведомства. Часть писем могла еще не дойти, так как это уже зависит от работы почтовых отделений.

Но если вы зарегистрированы на сайте ФНС и не проинформировали ведомство о своем желании получать на дом бумажные уведомления об уплате земельного, транспортного и имущественного налога, вы их и не получите. Вся информация содержится в вашем личном кабинете.



Если уведомления там нет и на почту оно тоже не поступило, вам следует обратиться в налоговую инспекцию.



Кстати, уведомление не направляется, если сумма всех налогов не превышает 100 рублей. Итоговую сумму вам выставят, когда она будет превышена, но не позднее чем в трехлетний срок, в течение которого можно предъявить налог. Также уведомление не направляется собственникам имущества, введенного в эксплуатацию после 1 января 2012 года. Речь идет о собственниках новостроек, поскольку у этих объектов отсутствует инвентаризационная стоимость, а расчет на основе кадастровой стоимости не производится.